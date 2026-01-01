Το Squidex είναι ένα open-source headless CMS που εκθέτει το περιεχόμενό σας μέσω REST και GraphQL API, επιτρέποντας σε οποιοδήποτε frontend — εφαρμογές web, εφαρμογές για κινητά ή συστήματα server-side — να αντλεί περιεχόμενο χωρίς να δεσμεύεται σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο απόδοσης. Τα σχήματα περιεχομένου ορίζονται στο UI του Squidex με πλήρη υποστήριξη για αναφορές, στοιχεία, τοπική προσαρμογή και κανόνες επικύρωσης.

Η αυτο-φιλοξενία του Squidex στο δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο για το πού αποθηκεύεται το περιεχόμενο και ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό. Σε αντίθεση με τις πλατφόρμες SaaS headless CMS που χρεώνουν ανά κλήση API ή θέση χρήστη, μια αυτο-φιλοξενούμενη εγκατάσταση δεν έχει όρια χρήσης και διατηρεί όλα τα δεδομένα περιεχομένου εντός της δικής σας υποδομής.