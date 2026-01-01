Αναπτύξτε το Squidex με εγκατάσταση ενός κλικ.
API-first headless CMS με GraphQL και REST APIs για την παράδοση περιεχομένου σε οποιοδήποτε κανάλι ή frontend.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Squidex
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Squidex
Το Squidex είναι ένα open-source headless CMS που εκθέτει το περιεχόμενό σας μέσω REST και GraphQL API, επιτρέποντας σε οποιοδήποτε frontend — εφαρμογές web, εφαρμογές για κινητά ή συστήματα server-side — να αντλεί περιεχόμενο χωρίς να δεσμεύεται σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο απόδοσης. Τα σχήματα περιεχομένου ορίζονται στο UI του Squidex με πλήρη υποστήριξη για αναφορές, στοιχεία, τοπική προσαρμογή και κανόνες επικύρωσης.
Η αυτο-φιλοξενία του Squidex στο δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο για το πού αποθηκεύεται το περιεχόμενο και ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό. Σε αντίθεση με τις πλατφόρμες SaaS headless CMS που χρεώνουν ανά κλήση API ή θέση χρήστη, μια αυτο-φιλοξενούμενη εγκατάσταση δεν έχει όρια χρήσης και διατηρεί όλα τα δεδομένα περιεχομένου εντός της δικής σας υποδομής.
Βασικά χαρακτηριστικά του Squidex
GraphQL και REST APIs
Αναζητά και παραδίδει περιεχόμενο μέσω τόσο GraphQL όσο και REST endpoints, ώστε οποιοδήποτε frontend stack να μπορεί να το χρησιμοποιήσει χωρίς προσαρμοσμένους adapters.
Ευέλικτα σχήματα περιεχομένου
Ορίστε τύπους περιεχομένου με προσαρμοσμένα πεδία, κανόνες επικύρωσης, αναφορές και ένθετα στοιχεία χρησιμοποιώντας τον οπτικό επεξεργαστή σχήματος.
Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων
Ανεβάστε, οργανώστε και μετατρέψτε εικόνες και αρχεία απευθείας στο Squidex με λειτουργίες resize και crop ενσωματωμένες στο asset pipeline.
Πολύγλωσσο περιεχόμενο
Περιεχόμενο μοντέλου με ενσωματωμένη υποστήριξη εντοπισμού, ώστε κάθε πεδίο να περιλαμβάνει μεταφράσεις για κάθε διαμορφωμένη τοποθεσία.
Έλεγχος πρόσβασης βασισμένος σε ρόλους
Αντιστοιχίστε συντάκτες, προγραμματιστές και εξωτερικούς πελάτες σε διαφορετικά επίπεδα δικαιωμάτων ανά εφαρμογή, σχήμα ή τύπο περιεχομένου.
Γιατί να τρέξω Squidex στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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