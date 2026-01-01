Ένα Otter Wiki είναι ένα ελαφρύ self-hosted wiki που αποθηκεύει όλες τις σελίδες σε ένα αποθετήριο Git και δεδομένα χρήστη σε SQLite — δεν απαιτείται ξεχωριστή υπηρεσία βάσης δεδομένων. Γραμμένο σε Python με ένα καθαρό περιβάλλον εργασίας Bootstrap, υποστηρίζει επεξεργασία Markdown, συνημμένα αρχεία και πλήρες ιστορικό αναθεωρήσεων σελίδων που υποστηρίζεται από Git commits.

Το self-hosting στο VPS σας διατηρεί όλο το περιεχόμενο του wiki υπό τον έλεγχό σας, με λεπτομερείς κανόνες πρόσβασης που μπορούν να περιορίσουν την ανάγνωση και την επεξεργασία μόνο σε εγγεγραμμένους ή εγκεκριμένους από διαχειριστή χρήστες. Ο σχεδιασμός single-container σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα να παρασχεθεί πέρα από ένα named volume και το ίδιο το container.