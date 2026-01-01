Αναπτύξτε ένα Otter Wiki με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Μινιμαλιστικό self-hosted wiki με ιστορικό σελίδων με υποστήριξη Git, επεξεργασία Markdown και έλεγχο πρόσβασης χρήστη σε ένα μόνο container.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για An Otter Wiki
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με An Otter Wiki
Ένα Otter Wiki είναι ένα ελαφρύ self-hosted wiki που αποθηκεύει όλες τις σελίδες σε ένα αποθετήριο Git και δεδομένα χρήστη σε SQLite — δεν απαιτείται ξεχωριστή υπηρεσία βάσης δεδομένων. Γραμμένο σε Python με ένα καθαρό περιβάλλον εργασίας Bootstrap, υποστηρίζει επεξεργασία Markdown, συνημμένα αρχεία και πλήρες ιστορικό αναθεωρήσεων σελίδων που υποστηρίζεται από Git commits.
Το self-hosting στο VPS σας διατηρεί όλο το περιεχόμενο του wiki υπό τον έλεγχό σας, με λεπτομερείς κανόνες πρόσβασης που μπορούν να περιορίσουν την ανάγνωση και την επεξεργασία μόνο σε εγγεγραμμένους ή εγκεκριμένους από διαχειριστή χρήστες. Ο σχεδιασμός single-container σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα να παρασχεθεί πέρα από ένα named volume και το ίδιο το container.
Βασικά χαρακτηριστικά του An Otter Wiki
Ιστορικό με Git
Κάθε επεξεργασία σελίδας είναι αυτόματα ένα Git commit, παρέχοντάς σας ένα πλήρες ιστορικό αναθεωρήσεων το οποίο μπορείτε να περιηγηθείτε, να κάνετε diff και να επαναφέρετε μέσω της διαδικτυακής διεπαφής.
Markdown Επεξεργασία
Γράψτε και επεξεργαστείτε σελίδες σε Markdown με έναν editor ζωντανής προεπισκόπησης - χωρίς ιδιόκτητη μορφή ή δέσμευση σε rich text οποιουδήποτε είδους.
Έλεγχος πρόσβασης
Τα δικαιώματα ανάγνωσης, εγγραφής και συνημμένων διαμορφώνονται ανεξάρτητα για ανώνυμους επισκέπτες, εγγεγραμμένους χρήστες και χρήστες εγκεκριμένους από διαχειριστή.
Συνημμένα αρχεία
Ανεβάστε και ενσωματώστε εικόνες και αρχεία απευθείας σε σελίδες wiki, αποθηκευμένα μαζί με το περιεχόμενο της σελίδας στον μόνιμο τόμο δεδομένων.
Διαχείριση Χρηστών
Η ενσωματωμένη εγγραφή με προαιρετική επιβεβαίωση email και ροές εργασιών έγκρισης διαχειριστή δίνουν πλήρη έλεγχο για το ποιος μπορεί να συνεισφέρει.
Γιατί να τρέχω An Otter Wiki στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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