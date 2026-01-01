Εγκατάσταση WordPress με ένα κλικ.
Το πιο δημοφιλές CMS στον κόσμο που τροφοδοτεί πάνω από το 40% όλων των ιστοσελίδων, με χιλιάδες themes και plugins.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για WordPress
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με WordPress
Το WordPress είναι το πιο δημοφιλές σύστημα διαχείρισης περιεχομένου στον κόσμο, το οποίο τροφοδοτεί πάνω από το 40% όλων των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Παρέχει μια ευέλικτη πλατφόρμα δημοσίευσης για blogs, επιχειρηματικές ιστοσελίδες, portfolios, ηλεκτρονικά καταστήματα και πολλά άλλα — με έναν οπτικό επεξεργαστή, σύστημα θεμάτων και ένα οικοσύστημα δεκάδων χιλιάδων πρόσθετων.
Η αυτο-φιλοξενία του WordPress σε ένα VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο στην απόδοση, την ασφάλεια και τα δεδομένα της ιστοσελίδας σας χωρίς μηνιαίες χρεώσεις πλατφόρμας. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει MySQL για αξιόπιστη αποθήκευση βάσης δεδομένων, και η δρομολόγηση μέσω του προεγκατεστημένου Traefik reverse proxy εξασφαλίζει αυτόματο HTTPS για το domain σας από την πρώτη ανάπτυξη.
Βασικά χαρακτηριστικά του WordPress
Τεράστιο plugin ecosystem
Επιλέξτε από πάνω από 60.000 δωρεάν και premium plugins για να προσθέσετε ecommerce, SEO, φόρμες, caching και οποιαδήποτε άλλη λειτουργικότητα.
Βιβλιοθήκη θεμάτων
Εφαρμόστε από χιλιάδες δωρεάν και εμπορικά θέματα για να αλλάξετε άμεσα τον σχεδιασμό του site χωρίς να αγγίξετε κώδικα.
Οπτικός επεξεργαστής μπλοκ
Δημιουργήστε σελίδες με τον επεξεργαστή μπλοκ Gutenberg χρησιμοποιώντας εργαλεία διάταξης drag-and-drop που δεν απαιτούν γνώσεις κώδικα.
Υποστήριξη Multisite
Διαχειριστείτε ένα δίκτυο ιστοσελίδων WordPress από μία μόνο εγκατάσταση, μοιράζοντας themes και plugins σε όλους τους ιστότοπους.
WooCommerce έτοιμο
Εγκαταστήστε το WooCommerce για να μετατρέψετε το WordPress σε ένα πλήρως λειτουργικό κατάστημα ecommerce με προϊόντα, ολοκλήρωση αγοράς και πληρωμές.
Γιατί να τρέξω WordPress στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.