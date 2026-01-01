Το WordPress είναι το πιο δημοφιλές σύστημα διαχείρισης περιεχομένου στον κόσμο, το οποίο τροφοδοτεί πάνω από το 40% όλων των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Παρέχει μια ευέλικτη πλατφόρμα δημοσίευσης για blogs, επιχειρηματικές ιστοσελίδες, portfolios, ηλεκτρονικά καταστήματα και πολλά άλλα — με έναν οπτικό επεξεργαστή, σύστημα θεμάτων και ένα οικοσύστημα δεκάδων χιλιάδων πρόσθετων.

Η αυτο-φιλοξενία του WordPress σε ένα VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο στην απόδοση, την ασφάλεια και τα δεδομένα της ιστοσελίδας σας χωρίς μηνιαίες χρεώσεις πλατφόρμας. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει MySQL για αξιόπιστη αποθήκευση βάσης δεδομένων, και η δρομολόγηση μέσω του προεγκατεστημένου Traefik reverse proxy εξασφαλίζει αυτόματο HTTPS για το domain σας από την πρώτη ανάπτυξη.