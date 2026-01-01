Αναπτύξτε Apache JSPWiki με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Μια ώριμη μηχανή wiki βασισμένη σε Java με ενσωματωμένη διαχείριση εκδόσεων, συνημμένα, πρόσθετα και έλεγχο πρόσβασης με υποστήριξη JAAS.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Apache JSPWiki
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Apache JSPWiki
Το Apache JSPWiki είναι μια πλούσια σε χαρακτηριστικά, βασισμένη σε Java μηχανή wiki που συντηρείται ως έργο κορυφαίου επιπέδου της Apache. Οι σελίδες αποθηκεύονται ως αρχεία απλού κειμένου με πλήρες ιστορικό εκδόσεων, ενώ τα συνημμένα, τα πρότυπα σελίδων και μια μεγάλη βιβλιοθήκη ενσωματωμένων plugins το καθιστούν κατάλληλο για κέντρα τεκμηρίωσης, βάσεις γνώσεων και ιστότοπους συνεργασίας intranet, όπου η σταθερότητα και η μακροζωία έχουν μεγαλύτερη σημασία από την επιδίωξη των τάσεων.
Η αυτο-φιλοξενία του JSPWiki στο VPS σας σάς παρέχει ένα wiki με άδεια Apache που λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον δικό σας Tomcat container, χωρίς εξαρτήσεις SaaS, χωρίς τιμολόγηση ανά χρήστη και με έλεγχο ταυτότητας βασισμένο σε JAAS που μπορείτε να ενσωματώσετε με τη δική σας στοίβα ταυτότητας. Τα πάντα, από τις σελίδες wiki έως τα συνημμένα, βρίσκονται σε έναν ενιαίο μόνιμο τόμο, καθιστώντας τα αντίγραφα ασφαλείας και τις μεταφορές απλά.
Βασικά χαρακτηριστικά του Apache JSPWiki
Ιστορικό εκδόσεων σελίδας
Κάθε επεξεργασία καταγράφεται από τον VersioningFileProvider ώστε να μπορείτε να συγκρίνετε αναθεωρήσεις και να επαναφέρετε ανεπιθύμητες αλλαγές ανά πάσα στιγμή.
Συνημμένα και μέσα
Ανεβάστε εικόνες, έγγραφα και άλλα αρχεία απευθείας σε σελίδες με έναν ενσωματωμένο πάροχο συνημμένων που αποθηκεύει τα πάντα στον τόμο του VPS σας.
JAAS access control
Οι λεπτομερείς άδειες σελίδων και ομάδων επιβάλλονται μέσω του Java Authentication and Authorization Service, με επεκτάσιμα backends για LDAP ή προσαρμοσμένα realms.
Plugin και template βιβλιοθήκη
Επεκτείνετε τις σελίδες με ενσωματωμένα plugins για πίνακες περιεχομένων, αναζήτηση, RSS και δυναμικό περιεχόμενο, ή αναδιαμορφώστε το wiki με πρότυπα σελίδων βασισμένα σε JSP.
Σύνταξη σήμανσης Apache
Γράψτε περιεχόμενο στο ελαφρύ JSPWiki markup με macros, inter-wiki links και live preview κατά την επεξεργασία.
Γιατί να τρέχω Apache JSPWiki στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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