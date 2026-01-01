Έκπτωση έως 69% για Apache JSPWiki

Αναπτύξτε Apache JSPWiki με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Μια ώριμη μηχανή wiki βασισμένη σε Java με ενσωματωμένη διαχείριση εκδόσεων, συνημμένα, πρόσθετα και έλεγχο πρόσβασης με υποστήριξη JAAS.

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5,49 /μήνα
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Αναπτύξτε Apache JSPWiki με εγκατάσταση με ένα κλικ.

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69% έκπτωση
KVM 1
17,99
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4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
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21,99
7,99 /μήνα
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Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
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KVM 4
35,99
10,99 /μήνα
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Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99 /μήνα
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Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Apache JSPWiki

Το Apache JSPWiki είναι μια πλούσια σε χαρακτηριστικά, βασισμένη σε Java μηχανή wiki που συντηρείται ως έργο κορυφαίου επιπέδου της Apache. Οι σελίδες αποθηκεύονται ως αρχεία απλού κειμένου με πλήρες ιστορικό εκδόσεων, ενώ τα συνημμένα, τα πρότυπα σελίδων και μια μεγάλη βιβλιοθήκη ενσωματωμένων plugins το καθιστούν κατάλληλο για κέντρα τεκμηρίωσης, βάσεις γνώσεων και ιστότοπους συνεργασίας intranet, όπου η σταθερότητα και η μακροζωία έχουν μεγαλύτερη σημασία από την επιδίωξη των τάσεων.

Η αυτο-φιλοξενία του JSPWiki στο VPS σας σάς παρέχει ένα wiki με άδεια Apache που λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον δικό σας Tomcat container, χωρίς εξαρτήσεις SaaS, χωρίς τιμολόγηση ανά χρήστη και με έλεγχο ταυτότητας βασισμένο σε JAAS που μπορείτε να ενσωματώσετε με τη δική σας στοίβα ταυτότητας. Τα πάντα, από τις σελίδες wiki έως τα συνημμένα, βρίσκονται σε έναν ενιαίο μόνιμο τόμο, καθιστώντας τα αντίγραφα ασφαλείας και τις μεταφορές απλά.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Apache JSPWiki

Ιστορικό εκδόσεων σελίδας

Κάθε επεξεργασία καταγράφεται από τον VersioningFileProvider ώστε να μπορείτε να συγκρίνετε αναθεωρήσεις και να επαναφέρετε ανεπιθύμητες αλλαγές ανά πάσα στιγμή.

Συνημμένα και μέσα

Ανεβάστε εικόνες, έγγραφα και άλλα αρχεία απευθείας σε σελίδες με έναν ενσωματωμένο πάροχο συνημμένων που αποθηκεύει τα πάντα στον τόμο του VPS σας.

JAAS access control

Οι λεπτομερείς άδειες σελίδων και ομάδων επιβάλλονται μέσω του Java Authentication and Authorization Service, με επεκτάσιμα backends για LDAP ή προσαρμοσμένα realms.

Plugin και template βιβλιοθήκη

Επεκτείνετε τις σελίδες με ενσωματωμένα plugins για πίνακες περιεχομένων, αναζήτηση, RSS και δυναμικό περιεχόμενο, ή αναδιαμορφώστε το wiki με πρότυπα σελίδων βασισμένα σε JSP.

Σύνταξη σήμανσης Apache

Γράψτε περιεχόμενο στο ελαφρύ JSPWiki markup με macros, inter-wiki links και live preview κατά την επεξεργασία.

Γιατί να τρέχω Apache JSPWiki στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία διακομιστή κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

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Maxim Shishkin

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Noel
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Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.

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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.

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Sylvain

Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.

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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

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