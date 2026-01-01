Το Apache JSPWiki είναι μια πλούσια σε χαρακτηριστικά, βασισμένη σε Java μηχανή wiki που συντηρείται ως έργο κορυφαίου επιπέδου της Apache. Οι σελίδες αποθηκεύονται ως αρχεία απλού κειμένου με πλήρες ιστορικό εκδόσεων, ενώ τα συνημμένα, τα πρότυπα σελίδων και μια μεγάλη βιβλιοθήκη ενσωματωμένων plugins το καθιστούν κατάλληλο για κέντρα τεκμηρίωσης, βάσεις γνώσεων και ιστότοπους συνεργασίας intranet, όπου η σταθερότητα και η μακροζωία έχουν μεγαλύτερη σημασία από την επιδίωξη των τάσεων.

Η αυτο-φιλοξενία του JSPWiki στο VPS σας σάς παρέχει ένα wiki με άδεια Apache που λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον δικό σας Tomcat container, χωρίς εξαρτήσεις SaaS, χωρίς τιμολόγηση ανά χρήστη και με έλεγχο ταυτότητας βασισμένο σε JAAS που μπορείτε να ενσωματώσετε με τη δική σας στοίβα ταυτότητας. Τα πάντα, από τις σελίδες wiki έως τα συνημμένα, βρίσκονται σε έναν ενιαίο μόνιμο τόμο, καθιστώντας τα αντίγραφα ασφαλείας και τις μεταφορές απλά.