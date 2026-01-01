Το Nextcloud είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα παραγωγικότητας ανοιχτού κώδικα που αντικαθιστά το Google Workspace και το Dropbox με συγχρονισμό αρχείων, επεξεργασία εγγράφων σε πραγματικό χρόνο, ημερολόγιο, επαφές, τηλεδιάσκεψη και πολλά άλλα. Με desktop και mobile clients για κάθε πλατφόρμα, ενσωματώνεται απρόσκοπτα στις καθημερινές ροές εργασίας διατηρώντας όλα τα δεδομένα στον δικό σας server.

Η αυτο-φιλοξενία του Nextcloud στο VPS σας εξαλείφει τις χρεώσεις συνδρομής ανά χρήστη, καταργεί τα όρια αποθήκευσης που επιβάλλονται από τους cloud providers, και σας δίνει πλήρη έλεγχο του πού βρίσκονται τα ευαίσθητα αρχεία και οι επικοινωνίες — κάτι που είναι κρίσιμο για ομάδες με απαιτήσεις συμμόρφωσης ή ανησυχίες περί απορρήτου.