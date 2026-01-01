Αναπτύξτε το Nextcloud με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη σουίτα παραγωγικότητας με συγχρονισμό αρχείων, συνεργατική επεξεργασία, ημερολόγιο και βιντεοκλήσεις - τα δεδομένα σας, η υποδομή σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Nextcloud
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Nextcloud
Το Nextcloud είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα παραγωγικότητας ανοιχτού κώδικα που αντικαθιστά το Google Workspace και το Dropbox με συγχρονισμό αρχείων, επεξεργασία εγγράφων σε πραγματικό χρόνο, ημερολόγιο, επαφές, τηλεδιάσκεψη και πολλά άλλα. Με desktop και mobile clients για κάθε πλατφόρμα, ενσωματώνεται απρόσκοπτα στις καθημερινές ροές εργασίας διατηρώντας όλα τα δεδομένα στον δικό σας server.
Η αυτο-φιλοξενία του Nextcloud στο VPS σας εξαλείφει τις χρεώσεις συνδρομής ανά χρήστη, καταργεί τα όρια αποθήκευσης που επιβάλλονται από τους cloud providers, και σας δίνει πλήρη έλεγχο του πού βρίσκονται τα ευαίσθητα αρχεία και οι επικοινωνίες — κάτι που είναι κρίσιμο για ομάδες με απαιτήσεις συμμόρφωσης ή ανησυχίες περί απορρήτου.
Βασικά χαρακτηριστικά του Nextcloud
Συγχρονισμός και κοινή χρήση αρχείων
Συγχρονίστε αρχεία σε όλες τις συσκευές σας με εφαρμογές για υπολογιστές και κινητά, και μοιραστείτε τα με συναδέλφους ή πελάτες χρησιμοποιώντας συνδέσμους που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης και λήγουν.
Συνεργατική επεξεργασία εγγράφων
Επεξεργαστείτε έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα και παρουσιάσεις σε πραγματικό χρόνο με ενσωμάτωση OnlyOffice ή Collabora - δεν απαιτείται συνδρομή Microsoft 365.
Ημερολόγιο και επαφές
Διαχειριστείτε ημερολόγια και επαφές με πλήρη υποστήριξη CalDAV/CardDAV, συγχρονίζοντας εγγενώς με πελάτες iOS, Android, macOS και Windows.
Βιντεοκλήσεις και συνομιλία
Το Nextcloud Talk παρέχει κρυπτογραφημένες από άκρο σε άκρο βιντεοκλήσεις και ομαδικά μηνύματα απευθείας μέσα στην εγκατάσταση Nextcloud, χωρίς να απαιτείται υπηρεσία τρίτου μέρους.
App οικοσύστημα
Επεκτείνετε τη λειτουργικότητα με περισσότερες από 300 εφαρμογές από το Nextcloud App Store, οι οποίες καλύπτουν τα πάντα, από το e-mail μέχρι τη διαχείριση έργων και την end-to-end κρυπτογράφηση.
Γιατί να τρέξω Nextcloud στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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