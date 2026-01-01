Το Downtify είναι μια εφαρμογή λήψης μουσικής self-hosted που γεφυρώνει τα πλούσια μεταδεδομένα του Spotify με τη βιβλιοθήκη ήχου του YouTube. Επικολλήστε οποιονδήποτε σύνδεσμο Spotify — ένα μεμονωμένο κομμάτι, ένα άλμπουμ ή μια ολόκληρη playlist — και το Downtify ανακτά τον ήχο και εμπλουτίζει το αρχείο που προκύπτει με εξώφυλλο άλμπουμ, πληροφορίες καλλιτέχνη, αριθμούς κομματιών, στίχους και ετικέτες είδους αυτόματα.

Η διεπαφή web είναι σκόπιμα μινιμαλιστική: υποβάλετε ένα URL, λάβετε ένα πλήρως επισημασμένο αρχείο ήχου. Τα αρχεία που κατεβαίνουν αποθηκεύονται σε έναν μόνιμο τόμο, καθιστώντας εύκολη την ενσωμάτωση της συλλογής με οποιονδήποτε διαχειριστή βιβλιοθήκης πολυμέσων. Οι ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας σάς ειδοποιούν όταν ολοκληρώνονται μεγάλες λήψεις. Το self-hosting σάς δίνει πλήρη έλεγχο της μουσικής σας βιβλιοθήκης χωρίς να εξαρτάστε από τη διαθεσιμότητα streaming ή τις χρεώσεις ανά ροή.