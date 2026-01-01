Αναπτύξτε το Downtify με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πρόγραμμα λήψης μουσικής που ανακτά ήχο από το YouTube χρησιμοποιώντας συνδέσμους Spotify, προσθέτοντας αυτόματα ετικέτες στα αρχεία με μεταδεδομένα, εξώφυλλα άλμπουμ και στίχους.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Downtify
Το Downtify είναι μια εφαρμογή λήψης μουσικής self-hosted που γεφυρώνει τα πλούσια μεταδεδομένα του Spotify με τη βιβλιοθήκη ήχου του YouTube. Επικολλήστε οποιονδήποτε σύνδεσμο Spotify — ένα μεμονωμένο κομμάτι, ένα άλμπουμ ή μια ολόκληρη playlist — και το Downtify ανακτά τον ήχο και εμπλουτίζει το αρχείο που προκύπτει με εξώφυλλο άλμπουμ, πληροφορίες καλλιτέχνη, αριθμούς κομματιών, στίχους και ετικέτες είδους αυτόματα.
Η διεπαφή web είναι σκόπιμα μινιμαλιστική: υποβάλετε ένα URL, λάβετε ένα πλήρως επισημασμένο αρχείο ήχου. Τα αρχεία που κατεβαίνουν αποθηκεύονται σε έναν μόνιμο τόμο, καθιστώντας εύκολη την ενσωμάτωση της συλλογής με οποιονδήποτε διαχειριστή βιβλιοθήκης πολυμέσων. Οι ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας σάς ειδοποιούν όταν ολοκληρώνονται μεγάλες λήψεις. Το self-hosting σάς δίνει πλήρη έλεγχο της μουσικής σας βιβλιοθήκης χωρίς να εξαρτάστε από τη διαθεσιμότητα streaming ή τις χρεώσεις ανά ροή.
Βασικά χαρακτηριστικά του Downtify
Λήψεις συνδέσμων Spotify
Δέχεται Spotify URLs για μεμονωμένα κομμάτια, άλμπουμ και playlist, και στη συνέχεια ανακτά τον αντίστοιχο ήχο από το YouTube αυτόματα.
Αυτόματη ετικετοδότηση metadata
Ενσωματώνει εξώφυλλα άλμπουμ, στίχους, λεπτομέρειες καλλιτέχνη, αριθμούς κομματιών και ετικέτες είδους σε κάθε ληφθέν αρχείο για τακτοποιημένη οργάνωση βιβλιοθήκης.
Ομαδική υποστήριξη λίστας αναπαραγωγής
Κατεβάζει ολόκληρα άλμπουμ και λίστες αναπαραγωγής με μία μόνο λειτουργία, διαχειριζόμενο την ουρά και την παρακολούθηση προόδου στο παρασκήνιο.
Ειδοποιήσεις Desktop
Σας ειδοποιεί όταν ολοκληρώνονται οι λήψεις, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε με άλλη εργασία ενώ επεξεργάζονται μεγάλες παρτίδες.
Μόνιμη αποθήκευση
Αποθηκεύει όλες τις λήψεις σε έναν αποκλειστικό volume που επιβιώνει από τις επανεκκινήσεις των container και ενσωματώνεται με εξωτερικά εργαλεία media library.
Γιατί να τρέξω Downtify στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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