Το AllTube Download είναι μια web εφαρμογή self-hosted που ενσωματώνει το youtube-dl σε ένα διαισθητικό περιβάλλον εργασίας βασισμένο σε browser, επιτρέποντας σε οποιονδήποτε να κατεβάσει ή να μεταδώσει βίντεο από πάνω από χίλιες πλατφόρμες hosting χωρίς να εγκαταστήσει λογισμικό τοπικά. Σε αντίθεση με τις επεκτάσεις browser που σταματούν να λειτουργούν με τις ενημερώσεις πλατφόρμας, το AllTube λειτουργεί κεντρικά στον server σας, έτσι ώστε κάθε συσκευή στο δίκτυό σας να μπορεί να το χρησιμοποιήσει μέσω οποιουδήποτε browser.

Το self-hosting του AllTube διατηρεί την δραστηριότητα λήψης σας ιδιωτική, αποφεύγει τις πρακτικές καταγραφής δεδομένων υπηρεσιών λήψης τρίτων, και σας δίνει πλήρη έλεγχο στις υποστηριζόμενες μορφές, τα επίπεδα ποιότητας και τη διαμόρφωση του ιστότοπου. Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε ομαδικές λήψεις (batch downloads) και να αποκτήσετε πρόσβαση σε μεταδεδομένα βίντεο προγραμματιστικά μέσω του ενσωματωμένου JSON API.