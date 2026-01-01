Αναπτύξτε το AllTube με ένα κλικ εγκατάστασης.
Web-based διεπαφή για λήψη βίντεο από το YouTube και 1000+ άλλες πλατφόρμες χωρίς command-line tools.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για AllTube
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με AllTube
Το AllTube Download είναι μια web εφαρμογή self-hosted που ενσωματώνει το youtube-dl σε ένα διαισθητικό περιβάλλον εργασίας βασισμένο σε browser, επιτρέποντας σε οποιονδήποτε να κατεβάσει ή να μεταδώσει βίντεο από πάνω από χίλιες πλατφόρμες hosting χωρίς να εγκαταστήσει λογισμικό τοπικά. Σε αντίθεση με τις επεκτάσεις browser που σταματούν να λειτουργούν με τις ενημερώσεις πλατφόρμας, το AllTube λειτουργεί κεντρικά στον server σας, έτσι ώστε κάθε συσκευή στο δίκτυό σας να μπορεί να το χρησιμοποιήσει μέσω οποιουδήποτε browser.
Το self-hosting του AllTube διατηρεί την δραστηριότητα λήψης σας ιδιωτική, αποφεύγει τις πρακτικές καταγραφής δεδομένων υπηρεσιών λήψης τρίτων, και σας δίνει πλήρη έλεγχο στις υποστηριζόμενες μορφές, τα επίπεδα ποιότητας και τη διαμόρφωση του ιστότοπου. Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε ομαδικές λήψεις (batch downloads) και να αποκτήσετε πρόσβαση σε μεταδεδομένα βίντεο προγραμματιστικά μέσω του ενσωματωμένου JSON API.
Βασικά χαρακτηριστικά του AllTube
1000+ Υποστήριξη Πλατφόρμας
Κατεβάστε βίντεο από το YouTube, το Vimeo και εκατοντάδες άλλες ιστοσελίδες hosting χρησιμοποιώντας την ίδια ενοποιημένη διεπαφή, χωρίς να απαιτείται ρύθμιση ανά πλατφόρμα.
Μετατροπή μορφής
Μετατρέψτε τα ληφθέντα βίντεο στην προτιμώμενη μορφή και επίπεδο ποιότητας χωρίς να χρειάζεστε επιπλέον εργαλεία εγκατεστημένα στη συσκευή σας.
Streaming εντός browser
Προεπισκόπηση βίντεο απευθείας στο web interface πριν από τη λήψη, ώστε να μπορείτε να επιβεβαιώσετε την ποιότητα και το περιεχόμενο πριν δεσμεύσετε χώρο αποθήκευσης.
Remuxing χωρίς απώλειες
Αλλάξτε μορφές κοντέινερ χωρίς επανακωδικοποίηση, διατηρώντας την αρχική ποιότητα βίντεο και ήχου, ενώ καθιστάτε τα αρχεία συμβατά με τα προγράμματα αναπαραγωγής σας.
JSON API πρόσβαση
Ανακτήστε λεπτομερή μεταδεδομένα βίντεο και αυτοματοποιήστε τις λήψεις μέσω προγραμματισμού, επιτρέποντας προγραμματισμένες ροές εργασιών αρχειοθέτησης χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
Γιατί να τρέχω AllTube στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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