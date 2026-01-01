Αναπτύξτε το Airsonic Advanced με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος media streaming server για την προσωπική σας μουσική συλλογή, προσβάσιμος από οποιαδήποτε συσκευή.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Airsonic Advanced
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Airsonic Advanced
Το Airsonic Advanced είναι το ενεργά συντηρούμενο, καθοδηγούμενο από την κοινότητα fork του Airsonic — το ίδιο ένα δωρεάν fork του Subsonic — με επίκεντρο τη σταθερή ροή μεγάλων προσωπικών μουσικών βιβλιοθηκών. Μετακωδικοποιεί εν κινήσει για να ταιριάζει σε οποιαδήποτε συσκευή ή εύρος ζώνης, ευρετηριάζει βιβλιοθήκες ID3 και βασισμένες σε φακέλους, και διαθέτει ένα καθαρό web player συν ένα Subsonic-συμβατό REST API που υποστηρίζεται από δεκάδες mobile και desktop clients.
Το self-hosting του Airsonic Advanced στο VPS σας διατηρεί τη μουσική σας συλλογή, το ιστορικό ακρόασης και τις λίστες αναπαραγωγής σε hardware που ελέγχετε — χωρίς όρια ανά συσκευή, χωρίς συνδρομές και χωρίς παρακολούθηση από υπηρεσίες streaming.
Βασικά χαρακτηριστικά του Airsonic Advanced
Μετακωδικοποίηση εν κινήσει
Κάνει streaming σε οποιονδήποτε πελάτη με το σωστό bitrate, έτσι μια ενιαία βιβλιοθήκη εξυπηρετεί επιτραπέζιους υπολογιστές, τηλέφωνα και αργές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας χωρίς επανακωδικοποίηση αρχείων.
API συμβατό με Subsonic
Λειτουργεί με το πλήρες οικοσύστημα πελατών Subsonic — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic, και άλλα — σε iOS, Android και desktops.
Πολυχρηστικές βιβλιοθήκες
Λογαριασμοί ανά χρήστη με ξεχωριστές λίστες αναπαραγωγής, αξιολογήσεις και scrobbling στο last.fm επιτρέπουν στα νοικοκυριά να μοιράζονται έναν server χωρίς να αναμειγνύονται τα ιστορικά.
Συνδρομές Podcast
Εγγραφείτε σε ροές podcast απευθείας στο Airsonic, με αυτόματες λήψεις επεισοδίων παράλληλα με τη μουσική σας βιβλιοθήκη.
Ραδιόφωνο Διαδικτύου και τζουκ μποξ
Μεταδώστε διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και χρησιμοποιήστε το τζουκ μποξ πολλαπλών παικτών για να στείλετε ήχο σε πολλά ηχεία ταυτόχρονα.
Γιατί να τρέχω Airsonic Advanced στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.