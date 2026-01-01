Το Airsonic Advanced είναι το ενεργά συντηρούμενο, καθοδηγούμενο από την κοινότητα fork του Airsonic — το ίδιο ένα δωρεάν fork του Subsonic — με επίκεντρο τη σταθερή ροή μεγάλων προσωπικών μουσικών βιβλιοθηκών. Μετακωδικοποιεί εν κινήσει για να ταιριάζει σε οποιαδήποτε συσκευή ή εύρος ζώνης, ευρετηριάζει βιβλιοθήκες ID3 και βασισμένες σε φακέλους, και διαθέτει ένα καθαρό web player συν ένα Subsonic-συμβατό REST API που υποστηρίζεται από δεκάδες mobile και desktop clients.

Το self-hosting του Airsonic Advanced στο VPS σας διατηρεί τη μουσική σας συλλογή, το ιστορικό ακρόασης και τις λίστες αναπαραγωγής σε hardware που ελέγχετε — χωρίς όρια ανά συσκευή, χωρίς συνδρομές και χωρίς παρακολούθηση από υπηρεσίες streaming.