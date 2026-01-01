Το Immich είναι μια σύγχρονη, self-hosted εναλλακτική λύση για το Google Photos και το iCloud, κατασκευασμένο για ταχύτητα και τροφοδοτούμενο από machine learning. Προσφέρει αναγνώριση προσώπου, ανίχνευση αντικειμένων, έξυπνη αναζήτηση και αυτόματο mobile backup από εφαρμογές iOS και Android - όλα λειτουργούν στη δική σας υποδομή.

Το self-hosting του Immich κρατάει τις προσωπικές σας αναμνήσεις και τις οικογενειακές φωτογραφίες μακριά από servers τρίτων εντελώς. Διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο της αποθήκευσης, των δικαιωμάτων πρόσβασης και της κοινής χρήσης, χωρίς συνδρομές και χωρίς κίνδυνο διακοπής της υπηρεσίας. Αυτή η υλοποίηση περιλαμβάνει τον application server, την machine learning service, το PostgreSQL με vector extension και το Redis.