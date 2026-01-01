Αναπτύξτε το Immich με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Υψηλής απόδοσης self-hosted διαχείριση φωτογραφιών και βίντεο με οργάνωση με AI και mobile backup.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Immich
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Immich
Το Immich είναι μια σύγχρονη, self-hosted εναλλακτική λύση για το Google Photos και το iCloud, κατασκευασμένο για ταχύτητα και τροφοδοτούμενο από machine learning. Προσφέρει αναγνώριση προσώπου, ανίχνευση αντικειμένων, έξυπνη αναζήτηση και αυτόματο mobile backup από εφαρμογές iOS και Android - όλα λειτουργούν στη δική σας υποδομή.
Το self-hosting του Immich κρατάει τις προσωπικές σας αναμνήσεις και τις οικογενειακές φωτογραφίες μακριά από servers τρίτων εντελώς. Διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο της αποθήκευσης, των δικαιωμάτων πρόσβασης και της κοινής χρήσης, χωρίς συνδρομές και χωρίς κίνδυνο διακοπής της υπηρεσίας. Αυτή η υλοποίηση περιλαμβάνει τον application server, την machine learning service, το PostgreSQL με vector extension και το Redis.
Βασικά χαρακτηριστικά του Immich
Αναζήτηση με την υποστήριξη AI
Η μηχανική μάθηση επιτρέπει την αναγνώριση προσώπου, την ανίχνευση αντικειμένων και την αναζήτηση φυσικής γλώσσας σε ολόκληρη τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας.
Αυτόματο αντίγραφο ασφαλείας κινητού
Οι εφαρμογές iOS και Android δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας φωτογραφιών και βίντεο στο παρασκήνιο αυτόματα, διατηρώντας τη βιβλιοθήκη πάντα ενημερωμένη.
RAW και 4K υποστήριξη
Υποστηρίζει μορφές φωτογραφιών RAW, βίντεο 4K και ζωντανές φωτογραφίες με πλήρη διατήρηση των metadata για επαγγελματικές ροές εργασίας.
Βιβλιοθήκες πολλαπλών χρηστών
Κάθε χρήστης διαθέτει τη δική του ιδιωτική βιβλιοθήκη με τη δυνατότητα επιλεκτικής κοινής χρήσης άλμπουμ και συλλογών συνεργατών.
Χάρτης και Προβολές Χρονολογίου
Περιηγηθείτε στις φωτογραφίες ανά ημερομηνία σε ένα χρονολόγιο ή ανά τοποθεσία σε έναν χάρτη, χρησιμοποιώντας ενσωματωμένα μεταδεδομένα GPS από τη φωτογραφική μηχανή και το τηλέφωνο.
Γιατί να τρέξω Immich στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.