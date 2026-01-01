Το Ampache είναι μια self-hosted πλατφόρμα media streaming που μετατρέπει προσωπικές συλλογές μουσικής και βίντεο σε μια ιδιωτική υπηρεσία προσβάσιμη από οποιαδήποτε συσκευή συνδεδεμένη στο internet. Αρχικά κυκλοφόρησε το 2001 και συντηρείται συνεχώς υπό την άδεια AGPL, παρέχει υποστήριξη πολλών χρηστών, smart playlists, on-the-fly transcoding, και συμβατότητα με το Subsonic API για ευρεία υποστήριξη πελατών σε mobile apps, desktop players και συστήματα οικιακού αυτοματισμού.

Σε αντίθεση με τις εμπορικές υπηρεσίες streaming, το Ampache δεν αποθηκεύει δεδομένα ακρόασης σε τρίτους, δεν επιβάλλει συνδρομητικά τέλη, και δεν θέτει όρια στο μέγεθος της βιβλιοθήκης. Το Self-hosting σάς δίνει πλήρη ιδιοκτησία της μουσικής σας και διασφαλίζει ότι η συλλογή σας παραμένει προσβάσιμη ανεξάρτητα από αλλαγές στην αδειοδότηση της πλατφόρμας ή διακοπές υπηρεσιών.