Αναπτύξτε Ampache με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Open-source streaming server μουσικής και βίντεο που μετατρέπει την προσωπική σας συλλογή πολυμέσων σε μια ιδιωτική υπηρεσία streaming.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Ampache
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Ampache
Το Ampache είναι μια self-hosted πλατφόρμα media streaming που μετατρέπει προσωπικές συλλογές μουσικής και βίντεο σε μια ιδιωτική υπηρεσία προσβάσιμη από οποιαδήποτε συσκευή συνδεδεμένη στο internet. Αρχικά κυκλοφόρησε το 2001 και συντηρείται συνεχώς υπό την άδεια AGPL, παρέχει υποστήριξη πολλών χρηστών, smart playlists, on-the-fly transcoding, και συμβατότητα με το Subsonic API για ευρεία υποστήριξη πελατών σε mobile apps, desktop players και συστήματα οικιακού αυτοματισμού.
Σε αντίθεση με τις εμπορικές υπηρεσίες streaming, το Ampache δεν αποθηκεύει δεδομένα ακρόασης σε τρίτους, δεν επιβάλλει συνδρομητικά τέλη, και δεν θέτει όρια στο μέγεθος της βιβλιοθήκης. Το Self-hosting σάς δίνει πλήρη ιδιοκτησία της μουσικής σας και διασφαλίζει ότι η συλλογή σας παραμένει προσβάσιμη ανεξάρτητα από αλλαγές στην αδειοδότηση της πλατφόρμας ή διακοπές υπηρεσιών.
Βασικά χαρακτηριστικά του Ampache
Μετακωδικοποίηση εν κινήσει
Αυτόματη μετατροπή αρχείων FLAC χωρίς απώλειες σε bitrates φιλικά προς κινητά σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορείτε να κάνετε stream ήχο υψηλής ποιότητας σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας χωρίς να αποθηκεύετε διπλά συμπιεσμένα αντίγραφα.
Έξυπνες λίστες αναπαραγωγής
Δημιουργήστε λίστες αναπαραγωγής που συμπληρώνονται αυτόματα με βάση το είδος, τη βαθμολογία, τον αριθμό αναπαραγωγών ή προσαρμοσμένα κριτήρια, αναδημιουργώντας την εμπειρία ανακάλυψης των υπηρεσιών streaming με τη δική σας βιβλιοθήκη.
Υποστήριξη πολλαπλών χρηστών
Δημιουργήστε ξεχωριστούς λογαριασμούς για μέλη της οικογένειας ή συνεργάτες, ο καθένας με ξεχωριστό ιστορικό ακρόασης, λίστες αναπαραγωγής και επίπεδα δικαιωμάτων, χωρίς να αντιγράφονται τα αρχεία πολυμέσων.
Subsonic API συμβατότητα
Συνδέστε οποιαδήποτε Subsonic-συμβατή εφαρμογή για κινητά ή εφαρμογή υπολογιστή στην εγκατάσταση Ampache σας, παρέχοντάς σας πρόσβαση από σχεδόν οποιαδήποτε συσκευή χωρίς να είστε δεσμευμένοι σε ένα μόνο interface.
Podcasts και Ραδιόφωνο
Ακούστε ραδιοφωνικούς σταθμούς internet και εγγραφείτε σε podcasts παράλληλα με τη μουσική σας βιβλιοθήκη, καθιστώντας το Ampache έναν ενιαίο προορισμό για όλο το ηχητικό περιεχόμενο.
Γιατί να τρέχω Ampache στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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