Το Zensical είναι μια σύγχρονη πλατφόρμα τεκμηρίωσης που δημιουργήθηκε από την ομάδα πίσω από το Material for MkDocs. Δημιουργεί προσεγμένους, με δυνατότητα αναζήτησης ιστότοπους τεκμηρίωσης από αρχεία πηγαίου κώδικα Markdown και τους εξυπηρετεί με έναν ενσωματωμένο live-preview server — έτσι οι αλλαγές στα έγγραφά σας είναι άμεσα ορατές στο πρόγραμμα περιήγησης. Υποστηρίζει τόσο την εγγενή του μορφή zensical.toml όσο και τα υπάρχοντα αρχεία διαμόρφωσης mkdocs.yml , καθιστώντας τη μετεγκατάσταση από το MkDocs απλή.

Η αυτο-φιλοξενία του Zensical στον δικό σας VPS σημαίνει ότι η τεκμηρίωσή σας βρίσκεται σε υποδομή που ελέγχετε, χωρίς χρέωση ανά σελίδα, χωρίς παρακολούθηση αναγνωστών και χωρίς εξάρτηση από υπηρεσία documentation hosting τρίτου μέρους. Ένα αρχικό έργο δημιουργείται αυτόματα στην πρώτη εκτέλεση ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε να γράφετε αμέσως.