Αναπτύξτε το Zensical με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted πλατφόρμα τεκμηρίωσης που δημιουργεί και παρέχει όμορφα έγγραφα έργων βασισμένα σε Markdown με ζωντανή προεπισκόπηση.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Zensical
Το Zensical είναι μια σύγχρονη πλατφόρμα τεκμηρίωσης που δημιουργήθηκε από την ομάδα πίσω από το Material for MkDocs. Δημιουργεί προσεγμένους, με δυνατότητα αναζήτησης ιστότοπους τεκμηρίωσης από αρχεία πηγαίου κώδικα Markdown και τους εξυπηρετεί με έναν ενσωματωμένο live-preview server — έτσι οι αλλαγές στα έγγραφά σας είναι άμεσα ορατές στο πρόγραμμα περιήγησης. Υποστηρίζει τόσο την εγγενή του μορφή
zensical.toml όσο και τα υπάρχοντα αρχεία διαμόρφωσης
mkdocs.yml, καθιστώντας τη μετεγκατάσταση από το MkDocs απλή.
Η αυτο-φιλοξενία του Zensical στον δικό σας VPS σημαίνει ότι η τεκμηρίωσή σας βρίσκεται σε υποδομή που ελέγχετε, χωρίς χρέωση ανά σελίδα, χωρίς παρακολούθηση αναγνωστών και χωρίς εξάρτηση από υπηρεσία documentation hosting τρίτου μέρους. Ένα αρχικό έργο δημιουργείται αυτόματα στην πρώτη εκτέλεση ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε να γράφετε αμέσως.
Βασικά χαρακτηριστικά του Zensical
Συγγραφή βασισμένη σε Markdown
Γράψτε τεκμηρίωση σε απλά αρχεία Markdown και να εμφανίζονται ως ένας προσεγμένος, πλήρως πλοηγήσιμος ιστότοπος τεκμηρίωσης.
Server Ζωντανής Προεπισκόπησης
Ο ενσωματωμένος development server επαναφορτώνει την τεκμηρίωση στον browser μόλις αποθηκευτούν τα αρχεία πηγής, κάνοντας την επεξεργασία γρήγορη και άμεση.
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Η ενσωματωμένη αναζήτηση client-side ευρετηριάζει όλες τις σελίδες τεκμηρίωσης, ώστε οι αναγνώστες να μπορούν να βρουν περιεχόμενο άμεσα χωρίς καμία server-side υποδομή.
Συμβατότητα MkDocs
Διαβάζει υπάρχοντα αρχεία διαμόρφωσης
mkdocs.yml, επιτρέποντας στις ομάδες να μεταβούν από το MkDocs χωρίς να ξαναγράψουν τη διαμόρφωσή τους.
Πολύγλωσση υποστήριξη
Πλήρης διεθνοποίηση σε 60+ γλώσσες για τεκμηρίωση που εξυπηρετεί παγκόσμιο κοινό στην μητρική του γλώσσα.
Αρχικό έργο στην πρώτη εκτέλεση
Αρχικοποιεί αυτόματα ένα δείγμα έργου τεκμηρίωσης με την πρώτη ανάπτυξη, ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε να γράφετε και να προσαρμόζετε αμέσως.
Γιατί να τρέξω Zensical στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.