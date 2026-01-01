Αναπτύξτε το Kavita με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη ψηφιακή βιβλιοθήκη για κόμικς, manga, light novels και ebooks με ειδικούς αναγνώστες και υποστήριξη πολλαπλών χρηστών.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Kavita
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Kavita
Η Kavita είναι ένας πλούσιος σε χαρακτηριστικά διαχειριστής ψηφιακής βιβλιοθήκης self-hosted που υποστηρίζει CBZ, CBR, EPUB, PDF και όλες τις κύριες μορφές κόμικ και ebook. Σαρώνει αυτόματα και καταλογογραφεί τα μέσα σας με αυτόματη εξαγωγή μεταδεδομένων και παρέχει ειδικές διεπαφές ανάγνωσης βελτιστοποιημένες για κάθε τύπο περιεχομένου — συμπεριλαμβανομένων των κόμικ διπλής σελίδας, της ροής manga από δεξιά προς αριστερά και της συνεχούς κύλισης Webtoon.
Το hosting της Kavita στον δικό σας VPS καθιστά ολόκληρη τη συλλογή σας διαθέσιμη 24/7 από οποιαδήποτε συσκευή χωρίς να εξαρτάται από τον χρόνο λειτουργίας του οικιακού υλικού. Η υποστήριξη πολλών χρηστών με δικαιώματα βάσει ρόλων επιτρέπει στις οικογένειες να μοιράζονται μια βιβλιοθήκη με ελέγχους πρόσβασης κατάλληλους για την ηλικία, ενώ η υποστήριξη OPDS σημαίνει ότι οποιαδήποτε συμβατή εφαρμογή ανάγνωσης μπορεί να συνδεθεί στον server σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Kavita
Καθολική υποστήριξη μορφότυπων
Διαβάστε αρχεία CBZ, CBR, CB7, CBT, PDF και EPUB με αυτόματη ανίχνευση μορφής και απόδοση βελτιστοποιημένη για κάθε τύπο αρχείου.
Εξειδικευμένοι αναγνώστες
Αφιερωμένες λειτουργίες ανάγνωσης για κόμικς, manga (από δεξιά προς αριστερά), ebooks και κύλιση Webtoon προσαρμόζονται αυτόματα σε κάθε τύπο περιεχομένου.
Πολυχρηστικές βιβλιοθήκες
Δημιουργήστε απεριόριστους λογαριασμούς χρηστών με ρόλους admin, βιβλιοθηκονόμου και αναγνώστη, καθώς και ελέγχους περιορισμού ηλικίας για ασφαλή περιήγηση για όλη την οικογένεια.
Έξυπνα metadata
Το Kavita+ συνδέεται με το Comic Vine, το AniList και άλλους παρόχους για να εμπλουτίσει αυτόματα τη βιβλιοθήκη σας με εξώφυλλα, περιγραφές και πληροφορίες δημιουργών.
OPDS & Tachiyomi Υποστήριξη
Αποκτήστε πρόσβαση στη βιβλιοθήκη σας μέσω οποιασδήποτε εφαρμογής συμβατής με OPDS ή της επέκτασης Tachiyomi σε Android, προσφέροντάς σας ευελιξία στον τρόπο που διαβάζετε.
Γιατί να τρέξω Kavita στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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