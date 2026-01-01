Αναπτύξτε το GitLab με ένα κλικ.
Πλήρης πλατφόρμα DevOps ανοιχτού κώδικα που συνδυάζει Git hosting, CI/CD pipelines και διαχείριση έργων σε μία εφαρμογή.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για GitLab
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με GitLab
Το GitLab Community Edition είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα DevOps που συνδυάζει Git repository hosting, CI/CD automation, issue tracking, code review και container registry σε μία ενιαία self-hosted εφαρμογή. Εξαλείφει την ανάγκη ενσωμάτωσης πολλαπλών ξεχωριστών εργαλείων και παρέχει στις ομάδες μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κύκλου ζωής ανάπτυξης λογισμικού υπό τον πλήρη οργανωτικό έλεγχο.
Το self-hosting του GitLab καταργεί την τιμολόγηση ανά χρήστη και διατηρεί τον πηγαίο κώδικα, τα CI/CD secrets και τα αποτελέσματα security scan σε υποδομή που εσείς διαχειρίζεστε. Σημείωση: η αρχική εκκίνηση διαρκεί 3-10 λεπτά καθώς όλες οι εσωτερικές υπηρεσίες αρχικοποιούνται — τα σφάλματα 502 κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος είναι φυσιολογικά. Συνιστώνται τουλάχιστον 2 CPU cores και 4 GB RAM για αναπτύξεις μικρών ομάδων.
Βασικά χαρακτηριστικά του GitLab
Ενσωματωμένα CI/CD pipelines
Ενσωματωμένοι εκτελεστές pipeline αυτοματοποιούν δοκιμές, κατασκευές εικόνων Docker και αναπτύξεις χωρίς να βασίζονται σε Jenkins ή εξωτερικές υπηρεσίες CI.
Container registry
Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε εικόνες Docker απευθείας μαζί με τον κώδικά σας σε ένα ενσωματωμένο ιδιωτικό container registry.
Ροές εργασίας αιτήσεων συγχώνευσης
Επιθεώρηση κώδικα με ενσωματωμένα σχόλια, κανόνες έγκρισης και πρότυπα αιτημάτων συγχώνευσης διατηρεί τις πύλες ποιότητας σε ισχύ για κάθε αλλαγή.
Σάρωση ασφαλείας
Ενσωματωμένα SAST, dependency scanning και secret detection εντοπίζουν ευπάθειες πριν ο κώδικας φτάσει στην παραγωγή.
Παρακολούθηση ζητημάτων και σχεδιασμός
Πίνακες, ορόσημα, ετικέτες και οδικοί χάρτες επιτρέπουν στις ομάδες να σχεδιάζουν και να παρακολουθούν την εργασία στην ίδια πλατφόρμα όπου βρίσκεται ο κώδικας.
Γιατί να τρέξω GitLab στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.