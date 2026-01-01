Το GitLab Community Edition είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα DevOps που συνδυάζει Git repository hosting, CI/CD automation, issue tracking, code review και container registry σε μία ενιαία self-hosted εφαρμογή. Εξαλείφει την ανάγκη ενσωμάτωσης πολλαπλών ξεχωριστών εργαλείων και παρέχει στις ομάδες μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κύκλου ζωής ανάπτυξης λογισμικού υπό τον πλήρη οργανωτικό έλεγχο.

Το self-hosting του GitLab καταργεί την τιμολόγηση ανά χρήστη και διατηρεί τον πηγαίο κώδικα, τα CI/CD secrets και τα αποτελέσματα security scan σε υποδομή που εσείς διαχειρίζεστε. Σημείωση: η αρχική εκκίνηση διαρκεί 3-10 λεπτά καθώς όλες οι εσωτερικές υπηρεσίες αρχικοποιούνται — τα σφάλματα 502 κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος είναι φυσιολογικά. Συνιστώνται τουλάχιστον 2 CPU cores και 4 GB RAM για αναπτύξεις μικρών ομάδων.