Το GrowthBook είναι μια open-source πλατφόρμα για feature flags και A/B testing που δίνει στις engineering και product ομάδες πλήρη έλεγχο στην experimentation infrastructure τους. Συνδέεται απευθείας με το υπάρχον data warehouse σας — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse, ή PostgreSQL — έτσι ώστε τα αποτελέσματα των experiments να αναλύονται εκεί όπου βρίσκονται ήδη τα δεδομένα σας, χωρίς να χρειάζεται να διοχετεύετε events μέσω μιας third-party υπηρεσίας.

Το Self-hosting του GrowthBook στο VPS σας καταργεί την per-seat pricing, διατηρεί τις experiment configurations και τα user data στη δική σας infrastructure, και επιτρέπει απεριόριστους team members και experiments με ένα fixed infrastructure cost — κάτι που είναι κρίσιμο για ομάδες σε regulated industries ή για όσους δημιουργούν privacy-sensitive products.