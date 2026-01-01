Αναπτύξτε το GrowthBook με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για feature flagging και A/B testing με warehouse-native ανάλυση πειραμάτων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για GrowthBook
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με GrowthBook
Το GrowthBook είναι μια open-source πλατφόρμα για feature flags και A/B testing που δίνει στις engineering και product ομάδες πλήρη έλεγχο στην experimentation infrastructure τους. Συνδέεται απευθείας με το υπάρχον data warehouse σας — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse, ή PostgreSQL — έτσι ώστε τα αποτελέσματα των experiments να αναλύονται εκεί όπου βρίσκονται ήδη τα δεδομένα σας, χωρίς να χρειάζεται να διοχετεύετε events μέσω μιας third-party υπηρεσίας.
Το Self-hosting του GrowthBook στο VPS σας καταργεί την per-seat pricing, διατηρεί τις experiment configurations και τα user data στη δική σας infrastructure, και επιτρέπει απεριόριστους team members και experiments με ένα fixed infrastructure cost — κάτι που είναι κρίσιμο για ομάδες σε regulated industries ή για όσους δημιουργούν privacy-sensitive products.
Βασικά χαρακτηριστικά του GrowthBook
Προηγμένο A/B Testing
Εκτελέστε πειράματα με Μπεϋζιανές και συχνοτιστικές στατιστικές μεθόδους, μείωση διακύμανσης CUPED και διαδοχικές δοκιμές για να καταλήξετε σε συμπεράσματα πιο γρήγορα με μεγαλύτερη ακρίβεια.
Διαχείριση feature flag
Στοχεύστε τις κυκλοφορίες λειτουργιών με βάση χαρακτηριστικά χρήστη, ποσοστό ή σημαίες προαπαιτούμενων, επιτρέποντας σταδιακές κυκλοφορίες και άμεσες επαναφορές χωρίς νέες αναπτύξεις.
Ανάλυση εγγενούς αποθήκης
Οι μετρήσεις πειραμάτων υπολογίζονται απευθείας σε BigQuery, Snowflake, Redshift ή PostgreSQL, διατηρώντας ευαίσθητα δεδομένα στην υπάρχουσα υποδομή σας.
Πολυγλωσσικά SDKs
Ενσωματώστε το GrowthBook σε οποιοδήποτε stack με επίσημα SDKs για React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android, και άλλα.
Οπτικός επεξεργαστής πειραμάτων
Εκκινήστε no-code A/B tests σε ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας τον οπτικό επεξεργαστή, χωρίς να απαιτούνται αλλαγές μηχανικής στον κώδικα της εφαρμογής.
Γιατί να τρέξω GrowthBook στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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