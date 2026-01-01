Αναπτύξτε το Ackee με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενες αναλύσεις ιστοσελίδων, με έμφαση στην ιδιωτικότητα, που παρακολουθούν τους επισκέπτες χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τα προσωπικά τους δεδομένα.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Ackee
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Ackee
Το Ackee είναι μια ανοιχτού κώδικα analytics platform βασισμένη σε Node.js, που λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον δικό σας server. Χρησιμοποιεί μια διαδικασία ανωνυμοποίησης πολλαπλών σταδίων για να αφαιρέσει προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα από τα δεδομένα επισκεπτών, ενώ εξακολουθεί να παρέχει ουσιαστικές πληροφορίες για page views, referrers, session durations και device types.
Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές analytics services που αποθηκεύουν τα δεδομένα των επισκεπτών σας σε third-party infrastructure, το Ackee σάς δίνει πλήρη ιδιοκτησία των traffic data σας. Η μινιμαλιστική διεπαφή του και το κεντρικοποιημένο GraphQL API καθιστούν απλό τον έλεγχο πολλαπλών ιστοσελίδων και την ενσωμάτωση analytics data σε προσαρμοσμένα dashboards ή reporting pipelines - χωρίς cookie banners ή προβλήματα GDPR.
Βασικά χαρακτηριστικά του Ackee
Ιδιωτικότητα εκ σχεδιασμού
Η πολυσταδιακή ανωνυμοποίηση αφαιρεί τα προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα πριν από την αποθήκευση, ώστε να μπορείτε να συλλέξετε χρήσιμα συμπεράσματα — κάτι που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της ανάγκης για cookie banners ή να απλοποιήσει τη συμμόρφωση ανάλογα με τη δικαιοδοσία και τη διαμόρφωση.
Απεριόριστα domains
Παρακολουθήστε όσες ιστοσελίδες και εφαρμογές χρειάζεστε από έναν ενιαίο πίνακα ελέγχου, χωρίς κλιμακωτές τιμές ανά ιστότοπο ή όρια βάσει επισκεψιμότητας.
GraphQL API
Ένα κεντρικό GraphQL API σάς επιτρέπει να αντλείτε δεδομένα αναλύσεων προγραμματιστικά σε προσαρμοσμένους πίνακες ελέγχου, αναφορές ή εργαλεία τρίτων, χωρίς να δεσμεύεστε από το ενσωματωμένο UI.
Ελαφρύ tracking script
Το snippet παρακολούθησης έχει ελάχιστη επίπτωση στην απόδοση στις σελίδες σας, αποφεύγοντας τις ποινές ταχύτητας σελίδας που σχετίζονται με βαρύτερες εμπορικές βιβλιοθήκες analytics.
Προσαρμοσμένη παρακολούθηση γεγονότων
Παρακολουθεί συγκεκριμένες αλληλεπιδράσεις χρηστών πέρα από τις προβολές σελίδων, προσφέροντάς σας ορατότητα σε μετατροπές, κλικ σε κουμπιά και άλλες σημαντικές ενέργειες στις ιστοσελίδες σας.
Γιατί να τρέχω Ackee στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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