Το Ackee είναι μια ανοιχτού κώδικα analytics platform βασισμένη σε Node.js, που λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον δικό σας server. Χρησιμοποιεί μια διαδικασία ανωνυμοποίησης πολλαπλών σταδίων για να αφαιρέσει προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα από τα δεδομένα επισκεπτών, ενώ εξακολουθεί να παρέχει ουσιαστικές πληροφορίες για page views, referrers, session durations και device types.

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές analytics services που αποθηκεύουν τα δεδομένα των επισκεπτών σας σε third-party infrastructure, το Ackee σάς δίνει πλήρη ιδιοκτησία των traffic data σας. Η μινιμαλιστική διεπαφή του και το κεντρικοποιημένο GraphQL API καθιστούν απλό τον έλεγχο πολλαπλών ιστοσελίδων και την ενσωμάτωση analytics data σε προσαρμοσμένα dashboards ή reporting pipelines - χωρίς cookie banners ή προβλήματα GDPR.