Το Apache DevLake είναι μια πλατφόρμα ανάλυσης μηχανικής ανοιχτού κώδικα που ενοποιεί δεδομένα από εργαλεία παρακολούθησης ζητημάτων, φιλοξενίες πηγαίου κώδικα, CI/CD pipelines και εργαλεία διαχείρισης περιστατικών σε ένα ενοποιημένο data lake. Οι ομάδες συνδέουν τα GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty και δεκάδες άλλες πηγές για να υπολογίσουν αυτόματα τις μετρήσεις DORA — συχνότητα αναπτύξεων, χρόνος παράδοσης για αλλαγές, ποσοστό αποτυχίας αλλαγών και μέσος χρόνος αποκατάστασης — παράλληλα με τα Grafana dashboards που οπτικοποιούν την απόδοση της ομάδας με την πάροδο του χρόνου.

Η αυτο-φιλοξενία του DevLake διατηρεί όλα τα δεδομένα τηλεμετρίας μηχανικής και τα διαπιστευτήρια ενσωμάτωσης σε υποδομή που εσείς ελέγχετε. Κάθε API token και σύνδεση OAuth είναι κρυπτογραφημένο σε κατάσταση ηρεμίας χρησιμοποιώντας ένα κλειδί που σας ανήκει, και όλες οι μετρήσεις αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων MySQL στον server σας — κανένα δεδομένο δεν φεύγει από το περιβάλλον σας προς μια υπηρεσία ανάλυσης τρίτου μέρους.