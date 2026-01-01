Αναπτύξτε το Apache DevLake με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Open-source πλατφόρμα που συγκεντρώνει δεδομένα από 60+ εργαλεία dev για τον υπολογισμό των DORA metrics και την οπτικοποίηση της απόδοσης της ομάδας μηχανικών.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Apache DevLake
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Apache DevLake
Το Apache DevLake είναι μια πλατφόρμα ανάλυσης μηχανικής ανοιχτού κώδικα που ενοποιεί δεδομένα από εργαλεία παρακολούθησης ζητημάτων, φιλοξενίες πηγαίου κώδικα, CI/CD pipelines και εργαλεία διαχείρισης περιστατικών σε ένα ενοποιημένο data lake. Οι ομάδες συνδέουν τα GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty και δεκάδες άλλες πηγές για να υπολογίσουν αυτόματα τις μετρήσεις DORA — συχνότητα αναπτύξεων, χρόνος παράδοσης για αλλαγές, ποσοστό αποτυχίας αλλαγών και μέσος χρόνος αποκατάστασης — παράλληλα με τα Grafana dashboards που οπτικοποιούν την απόδοση της ομάδας με την πάροδο του χρόνου.
Η αυτο-φιλοξενία του DevLake διατηρεί όλα τα δεδομένα τηλεμετρίας μηχανικής και τα διαπιστευτήρια ενσωμάτωσης σε υποδομή που εσείς ελέγχετε. Κάθε API token και σύνδεση OAuth είναι κρυπτογραφημένο σε κατάσταση ηρεμίας χρησιμοποιώντας ένα κλειδί που σας ανήκει, και όλες οι μετρήσεις αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων MySQL στον server σας — κανένα δεδομένο δεν φεύγει από το περιβάλλον σας προς μια υπηρεσία ανάλυσης τρίτου μέρους.
Βασικά χαρακτηριστικά του Apache DevLake
DORA μετρικές
Υπολογίστε αυτόματα τη συχνότητα αναπτύξεων, τον χρόνο παράδοσης για αλλαγές, το ποσοστό αποτυχίας αλλαγών και τον μέσο χρόνο αποκατάστασης από συνδεδεμένα εργαλεία - δεν απαιτείται χειροκίνητη συλλογή δεδομένων.
Προκατασκευασμένοι πίνακες ελέγχου
Έτοιμα προς χρήση dashboards του Grafana οπτικοποιούν τις μετρήσεις DORA, τον χρόνο κύκλου PR, την ηλικία των bug και την υγεία του deployment pipeline χωρίς καμία διαμόρφωση μετά την εγκατάσταση.
60+ plugins πηγών δεδομένων
Προκατασκευασμένες συνδέσεις για GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube και άλλα φέρνουν όλα τα δεδομένα μηχανικής σε ένα μέρος.
Προσαρμοσμένα μετρικά SQL
Υποβάλλετε ερωτήματα στην κανονικοποιημένη data lake με απλή SQL για να ορίσετε μετρικές, φίλτρα και προσαρμοσμένα dashboards ειδικά για την ομάδα, πέρα από τις ενσωματωμένες προβολές DORA.
Κρυπτογραφημένη αποθήκευση διαπιστευτηρίων
Όλα τα API tokens και τα OAuth keys είναι κρυπτογραφημένα σε κατάσταση αδράνειας χρησιμοποιώντας ένα αυτόματα δημιουργημένο κλειδί, αποθηκευμένο αποκλειστικά στην αυτο-φιλοξενούμενη βάση δεδομένων MySQL σας.
Γιατί να τρέχω Apache DevLake στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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