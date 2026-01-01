Αναπτύξτε το Apache Superset με εγκατάσταση ενός κλικ.
Σύγχρονη πλατφόρμα επιχειρηματικής ευφυΐας ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία διαδραστικών πινάκων ελέγχου, την εξερεύνηση συνόλων δεδομένων και την εκτέλεση αναλύσεων SQL σε περισσότερες από 40 βάσεις δεδομένων.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Apache Superset
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Apache Superset
Το Apache Superset είναι μια πλατφόρμα business intelligence έτοιμη για επιχειρήσεις που καθιστά την εξερεύνηση δεδομένων προσβάσιμη σε χρήστες κάθε τεχνικού επιπέδου. Οι αναλυτές αποκτούν ένα no-code drag-and-drop interface για τη δημιουργία charts και dashboards, ενώ οι μηχανικοί αποκτούν το SQL Lab - ένα πλήρως εξοπλισμένο SQL IDE με query history, saved queries και result export. Το Superset συνδέεται με πάνω από 40 SQL databases και data warehouses μέσω του SQLAlchemy, παρέχοντας ένα ενοποιημένο analytics layer σε ολόκληρο το data stack σας.
Το self-hosting του Superset στο VPS σας σημαίνει απεριόριστους χρήστες, απεριόριστες πηγές δεδομένων και χωρίς per-seat licensing. Τα business data παραμένουν εντός της υποδομής σας, πληρώντας τις απαιτήσεις συμμόρφωσης, ενώ τα PostgreSQL και Redis - που περιλαμβάνονται σε αυτό το template - χειρίζονται το metadata storage και το query caching για production-ready performance.
Βασικά χαρακτηριστικά του Apache Superset
Πλούσια βιβλιοθήκη οπτικοποιήσεων
Επιλέξτε από δεκάδες τύπους γραφημάτων — ραβδογράμματα, γραμμικά γραφήματα, διαγράμματα διασποράς, γεωχωρικούς χάρτες και άλλα — για να αναπαραστήσετε τα δεδομένα σας με σαφήνεια.
SQL Lab IDE
Γράψτε και εκτελέστε ερωτήματα SQL με επισήμανση σύνταξης, ιστορικό ερωτημάτων και εξαγωγή αποτελεσμάτων — γεφυρώνοντας τα no-code dashboards και την προηγμένη εργασία δεδομένων.
40+ συνδέσεις βάσεων δεδομένων
Συνδεθείτε σε PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift και δεκάδες άλλα μέσω ενός ενοποιημένου επιπέδου σύνδεσης βασισμένου σε SQLAlchemy.
Διαδραστικοί πίνακες ελέγχου
Δημιουργήστε πίνακες ελέγχου με φίλτρα διασταύρωσης, αναλυτική πλοήγηση και προγραμματισμένες αναφορές email, ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν πάντα ενημερωμένες πληροφορίες.
Έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων
Εκχωρήστε αναλυτικά δικαιώματα σε σύνολα δεδομένων, πίνακες ελέγχου και πηγές δεδομένων, ώστε κάθε ομάδα να βλέπει μόνο ό,τι έχει εξουσιοδότηση πρόσβασης.
Γιατί να τρέχω Apache Superset στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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