Το Apache Superset είναι μια πλατφόρμα business intelligence έτοιμη για επιχειρήσεις που καθιστά την εξερεύνηση δεδομένων προσβάσιμη σε χρήστες κάθε τεχνικού επιπέδου. Οι αναλυτές αποκτούν ένα no-code drag-and-drop interface για τη δημιουργία charts και dashboards, ενώ οι μηχανικοί αποκτούν το SQL Lab - ένα πλήρως εξοπλισμένο SQL IDE με query history, saved queries και result export. Το Superset συνδέεται με πάνω από 40 SQL databases και data warehouses μέσω του SQLAlchemy, παρέχοντας ένα ενοποιημένο analytics layer σε ολόκληρο το data stack σας.

Το self-hosting του Superset στο VPS σας σημαίνει απεριόριστους χρήστες, απεριόριστες πηγές δεδομένων και χωρίς per-seat licensing. Τα business data παραμένουν εντός της υποδομής σας, πληρώντας τις απαιτήσεις συμμόρφωσης, ενώ τα PostgreSQL και Redis - που περιλαμβάνονται σε αυτό το template - χειρίζονται το metadata storage και το query caching για production-ready performance.