Εγκαταστήστε το Kan με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πίνακας Kanban ανοιχτού κώδικα και εργαλείο διαχείρισης έργων, δημιουργημένο ως μια εναλλακτική λύση του Trello με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Kan
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Kan
Το Kan είναι ένας αυτο-φιλοξενούμενος, ανοιχτού κώδικα πίνακας Kanban, σχεδιασμένος για ομάδες που θέλουν πλήρη έλεγχο των δεδομένων του έργου τους. Κατασκευασμένο με Next.js και PostgreSQL, προσφέρει τη γνώριμη ροή εργασιών με κάρτες και πίνακες του Trello, χωρίς την τιμολόγηση ανά θέση ή τον περιορισμό δεδομένων. Πίνακες, κάρτες, ετικέτες και χώροι εργασίας ομάδας περιλαμβάνονται όλα έτοιμα προς χρήση.
Το hosting του Kan στον δικό σας VPS σημαίνει ότι τα δεδομένα του έργου σας παραμένουν ιδιωτικά και σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Με υποστήριξη για σύνδεση με email/κωδικό πρόσβασης και πάνω από 20 παρόχους OAuth — συμπεριλαμβανομένων των Google, GitHub και Microsoft — η ομάδα σας μπορεί να ξεκινήσει να συνεργάζεται χωρίς επιπλέον ρύθμιση.
Βασικά χαρακτηριστικά του Kan
Πίνακες Kanban
Οργανώστε την εργασία σε πίνακες και κάρτες με ετικέτες, φίλτρα και drag-and-drop για οποιοδήποτε workflow ομάδας.
Χώροι εργασίας ομάδας
Προσκαλέστε μέλη σε κοινόχρηστους χώρους εργασίας με ελέγχους ορατότητας πίνακα, ώστε οι σωστοί άνθρωποι να βλέπουν τα σωστά έργα.
Εισαγωγή Trello
Μεταφέρετε τους υπάρχοντες πίνακες Trello απευθείας στο Kan για να διατηρήσετε το ιστορικό του έργου χωρίς χειροκίνητη εκ νέου καταχώριση.
Ευέλικτος έλεγχος ταυτότητας
Συνδεθείτε με email/κωδικό πρόσβασης ή οποιονδήποτε από τους 20+ παρόχους OAuth, συμπεριλαμβανομένων των Google, GitHub και Microsoft.
Παρακολούθηση δραστηριότητας
Τα αρχεία καταγραφής δραστηριότητας κάρτας και τα νήματα σχολίων διατηρούν ένα πλήρες ιστορικό κάθε αλλαγής και συζήτησης σε ένα μέρος.
Γιατί να τρέξω Kan στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.