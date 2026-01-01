Το Kan είναι ένας αυτο-φιλοξενούμενος, ανοιχτού κώδικα πίνακας Kanban, σχεδιασμένος για ομάδες που θέλουν πλήρη έλεγχο των δεδομένων του έργου τους. Κατασκευασμένο με Next.js και PostgreSQL, προσφέρει τη γνώριμη ροή εργασιών με κάρτες και πίνακες του Trello, χωρίς την τιμολόγηση ανά θέση ή τον περιορισμό δεδομένων. Πίνακες, κάρτες, ετικέτες και χώροι εργασίας ομάδας περιλαμβάνονται όλα έτοιμα προς χρήση.

Το hosting του Kan στον δικό σας VPS σημαίνει ότι τα δεδομένα του έργου σας παραμένουν ιδιωτικά και σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Με υποστήριξη για σύνδεση με email/κωδικό πρόσβασης και πάνω από 20 παρόχους OAuth — συμπεριλαμβανομένων των Google, GitHub και Microsoft — η ομάδα σας μπορεί να ξεκινήσει να συνεργάζεται χωρίς επιπλέον ρύθμιση.