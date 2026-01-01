Το Parse Server είναι ο διάδοχος ανοιχτού κώδικα της αρχικής Parse Platform, παρέχοντας ένα πλήρες backend-as-a-service για mobile και web applications. Εκθέτει object storage, user authentication, file storage, push notifications και Live Queries μέσω αυτόματα δημιουργούμενων REST και GraphQL APIs, εξαλείφοντας το μεγαλύτερο μέρος του boilerplate που συνήθως απαιτείται για την κυκλοφορία μιας connected app.

Το Self-hosting Parse Server στο VPS σας σάς δίνει πλήρη ιδιοκτησία των user accounts, των application data και της cloud code logic — χωρίς per-request fees, χωρίς vendor lock-in και χωρίς απρόβλεπτες migration deadlines. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει MongoDB και το επίσημο Parse Dashboard, ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε σε classes, να εκτελέσετε queries και να διαχειριστείτε το schema από την πρώτη μέρα.