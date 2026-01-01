Αναπτύξτε το Parse Server με ένα κλικ.
Backend ανοιχτού κώδικα για εφαρμογές κινητών και web με REST, GraphQL, ερωτήματα σε πραγματικό χρόνο, auth και push notifications.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Parse Server
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Parse Server
Το Parse Server είναι ο διάδοχος ανοιχτού κώδικα της αρχικής Parse Platform, παρέχοντας ένα πλήρες backend-as-a-service για mobile και web applications. Εκθέτει object storage, user authentication, file storage, push notifications και Live Queries μέσω αυτόματα δημιουργούμενων REST και GraphQL APIs, εξαλείφοντας το μεγαλύτερο μέρος του boilerplate που συνήθως απαιτείται για την κυκλοφορία μιας connected app.
Το Self-hosting Parse Server στο VPS σας σάς δίνει πλήρη ιδιοκτησία των user accounts, των application data και της cloud code logic — χωρίς per-request fees, χωρίς vendor lock-in και χωρίς απρόβλεπτες migration deadlines. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει MongoDB και το επίσημο Parse Dashboard, ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε σε classes, να εκτελέσετε queries και να διαχειριστείτε το schema από την πρώτη μέρα.
Βασικά χαρακτηριστικά του Parse Server
REST και GraphQL APIs
Κάθε κλάση που ορίζετε είναι άμεσα διαθέσιμη μέσω αυτόματα δημιουργούμενων τελικών σημείων REST και GraphQL, έτσι ώστε οι πελάτες iOS, Android και web να μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν δεδομένα χωρίς προσαρμοσμένο κώδικα server.
Αυθεντικοποίηση χρήστη
Οι ενσωματωμένοι μηχανισμοί ονόματος χρήστη/κωδικού πρόσβασης, η επαλήθευση email και οι κοινωνικές συνδέσεις για Facebook, Apple, Google και Twitter σάς επιτρέπουν να υλοποιήσετε ασφαλείς ροές λογαριασμών μέσα σε λίγα λεπτά.
Ζωντανά ερωτήματα
Εγγραφείτε σε αλλαγές σε οποιαδήποτε κλάση μέσω WebSockets για να τροφοδοτήσετε συνομιλία σε πραγματικό χρόνο, συνεργατικά εργαλεία και live dashboards χωρίς ξεχωριστό pub/sub stack.
Cloud Code λειτουργίες
Εκτελέστε server-side JavaScript σε triggers εισαγωγής, ενημέρωσης και διαγραφής ή ως καλέσιμες συναρτήσεις για την επιβολή επιχειρηματικών κανόνων και την ενσωμάτωση με APIs τρίτων.
Ειδοποιήσεις push
Στείλτε στοχευμένες push notifications σε πελάτες iOS, Android και web χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο σύστημα installation και channel management.
Parse Dashboard περιλαμβάνεται
Περιηγηθείτε σε classes, επεξεργαστείτε rows, εκτελέστε aggregation queries και επιθεωρήστε το schema μέσω του επίσημου Parse Dashboard που παρέχεται μαζί με τον server.
Γιατί να τρέξω Parse Server στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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