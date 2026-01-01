Το Keycloak είναι μια δοκιμασμένη, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης που αναπτύχθηκε από την Red Hat και έγινε δεκτή στο CNCF. Χειρίζεται την ενιαία σύνδεση, τον έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων, την κοινωνική σύνδεση, την ομοσπονδία LDAP/Active Directory και τον έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων — εξαλείφοντας την ανάγκη δημιουργίας προσαρμοσμένων συστημάτων ελέγχου ταυτότητας για κάθε εφαρμογή που αναπτύσσετε.

Η αυτο-φιλοξενία του Keycloak στο δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη ιδιοκτησία των ευαίσθητων διαπιστευτηρίων χρήστη και των δεδομένων συνεδρίας, αποφεύγοντας παράλληλα την τιμολόγηση ανά χρήστη των υπηρεσιών cloud IAM. Αυτή η ανάπτυξη χρησιμοποιεί το PostgreSQL για διατήρηση σε επίπεδο παραγωγής, καθιστώντας την κατάλληλη για την ασφάλιση πραγματικών φόρτων εργασίας από την πρώτη μέρα.