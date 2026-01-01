Αναπτύξτε το Keycloak με εγκατάσταση ενός κλικ.
Διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης ανοιχτού κώδικα, εταιρικού επιπέδου, με υποστήριξη SSO, OAuth2 και SAML.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Keycloak
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Keycloak
Το Keycloak είναι μια δοκιμασμένη, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης που αναπτύχθηκε από την Red Hat και έγινε δεκτή στο CNCF. Χειρίζεται την ενιαία σύνδεση, τον έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων, την κοινωνική σύνδεση, την ομοσπονδία LDAP/Active Directory και τον έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων — εξαλείφοντας την ανάγκη δημιουργίας προσαρμοσμένων συστημάτων ελέγχου ταυτότητας για κάθε εφαρμογή που αναπτύσσετε.
Η αυτο-φιλοξενία του Keycloak στο δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη ιδιοκτησία των ευαίσθητων διαπιστευτηρίων χρήστη και των δεδομένων συνεδρίας, αποφεύγοντας παράλληλα την τιμολόγηση ανά χρήστη των υπηρεσιών cloud IAM. Αυτή η ανάπτυξη χρησιμοποιεί το PostgreSQL για διατήρηση σε επίπεδο παραγωγής, καθιστώντας την κατάλληλη για την ασφάλιση πραγματικών φόρτων εργασίας από την πρώτη μέρα.
Βασικά χαρακτηριστικά του Keycloak
Single Sign-On
Επιτρέπει στους χρήστες να πιστοποιούνται μία φορά και να έχουν πρόσβαση σε όλες τις συνδεδεμένες εφαρμογές χωρίς να εισάγουν ξανά τα διαπιστευτήριά τους, μειώνοντας την τριβή και βελτιώνοντας τη στάση ασφαλείας.
Έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων
Προσθέστε OTP, WebAuthn και προσαρμοσμένους ελέγχους ταυτότητας σε οποιαδήποτε ροή σύνδεσης χωρίς να τροποποιήσετε τις εφαρμογές σας.
Διαμεσολάβηση ταυτότητας
Αναθέστε τον έλεγχο ταυτότητας στην Google, το GitHub, το Azure AD ή σε οποιονδήποτε πάροχο OIDC/SAML, διατηρώντας παράλληλα την κεντρική βάση δεδομένων χρηστών σας.
Ομοσπονδία Χρηστών
Συγχρονισμός και πιστοποίηση χρηστών από υπάρχοντες LDAP ή Active Directory servers χωρίς τη μετεγκατάσταση του directory.
Λεπτομερής εξουσιοδότηση
Καθορίστε ρόλους, ομάδες και δικαιώματα σε επίπεδο πόρων σε πολλαπλούς απομονωμένους τομείς για multi-tenant αναπτύξεις.
Γιατί να τρέξω Keycloak στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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