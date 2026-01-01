Έκπτωση έως 69% για Keycloak

Αναπτύξτε το Keycloak με εγκατάσταση ενός κλικ.

Διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης ανοιχτού κώδικα, εταιρικού επιπέδου, με υποστήριξη SSO, OAuth2 και SAML.

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VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Keycloak με εγκατάσταση ενός κλικ.

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69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
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Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
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Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Keycloak

Το Keycloak είναι μια δοκιμασμένη, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης που αναπτύχθηκε από την Red Hat και έγινε δεκτή στο CNCF. Χειρίζεται την ενιαία σύνδεση, τον έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων, την κοινωνική σύνδεση, την ομοσπονδία LDAP/Active Directory και τον έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων — εξαλείφοντας την ανάγκη δημιουργίας προσαρμοσμένων συστημάτων ελέγχου ταυτότητας για κάθε εφαρμογή που αναπτύσσετε.

Η αυτο-φιλοξενία του Keycloak στο δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη ιδιοκτησία των ευαίσθητων διαπιστευτηρίων χρήστη και των δεδομένων συνεδρίας, αποφεύγοντας παράλληλα την τιμολόγηση ανά χρήστη των υπηρεσιών cloud IAM. Αυτή η ανάπτυξη χρησιμοποιεί το PostgreSQL για διατήρηση σε επίπεδο παραγωγής, καθιστώντας την κατάλληλη για την ασφάλιση πραγματικών φόρτων εργασίας από την πρώτη μέρα.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Keycloak

Single Sign-On

Επιτρέπει στους χρήστες να πιστοποιούνται μία φορά και να έχουν πρόσβαση σε όλες τις συνδεδεμένες εφαρμογές χωρίς να εισάγουν ξανά τα διαπιστευτήριά τους, μειώνοντας την τριβή και βελτιώνοντας τη στάση ασφαλείας.

Έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων

Προσθέστε OTP, WebAuthn και προσαρμοσμένους ελέγχους ταυτότητας σε οποιαδήποτε ροή σύνδεσης χωρίς να τροποποιήσετε τις εφαρμογές σας.

Διαμεσολάβηση ταυτότητας

Αναθέστε τον έλεγχο ταυτότητας στην Google, το GitHub, το Azure AD ή σε οποιονδήποτε πάροχο OIDC/SAML, διατηρώντας παράλληλα την κεντρική βάση δεδομένων χρηστών σας.

Ομοσπονδία Χρηστών

Συγχρονισμός και πιστοποίηση χρηστών από υπάρχοντες LDAP ή Active Directory servers χωρίς τη μετεγκατάσταση του directory.

Λεπτομερής εξουσιοδότηση

Καθορίστε ρόλους, ομάδες και δικαιώματα σε επίπεδο πόρων σε πολλαπλούς απομονωμένους τομείς για multi-tenant αναπτύξεις.

Γιατί να τρέξω Keycloak στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
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