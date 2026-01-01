Αναπτύξτε το Authentik με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πάροχος ταυτότητας ανοιχτού κώδικα που παρέχει SSO για επιχειρήσεις, OAuth2, SAML και έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων για οποιαδήποτε εφαρμογή.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Authentik
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Authentik
Το Authentik είναι ένας ευέλικτος πάροχος ταυτότητας ανοιχτού κώδικα που παρέχει σε οργανισμούς έλεγχο ταυτότητας και διαχείριση χρηστών εταιρικού επιπέδου, χωρίς την πολυπλοκότητα που συνήθως συνδέεται με την υποδομή ταυτότητας. Υποστηρίζει πρωτόκολλα OAuth2, OpenID Connect και SAML, καθιστώντας το συμβατό με σχεδόν οποιαδήποτε εφαρμογή ή υπηρεσία που χρειάζεται έλεγχο ταυτότητας χρήστη. Ο Multi-factor authentication (έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων), οι προσαρμόσιμες ροές σύνδεσης (login flows), η ενσωμάτωση LDAP και μια πύλη αυτοεξυπηρέτησης χρηστών (self-service user portal) συμπληρώνουν τις δυνατότητές του.
Η αυτο-φιλοξενία του Authentik σάς παρέχει πλήρη κυριαρχία δεδομένων στα διαπιστευτήρια χρήστη (user credentials) και στα δεδομένα περιόδου λειτουργίας (session data), εξαλείφει τις επαναλαμβανόμενες χρεώσεις ανά χρήστη που επιβάλλονται από εμπορικούς παρόχους ταυτότητας και σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε τις ροές ελέγχου ταυτότητας στις ακριβείς απαιτήσεις του οργανισμού σας. Αυτή η ανάπτυξη εκτελεί έναν server, έναν background worker, PostgreSQL και Redis — όλα όσα χρειάζονται για μια πλατφόρμα ταυτότητας έτοιμη για παραγωγή (production-ready identity platform).
Βασικά χαρακτηριστικά του Authentik
Καθολικά πρωτόκολλα SSO
Η υποστήριξη OAuth2, OpenID Connect και SAML σημαίνει ότι το Authentik λειτουργεί ως identity provider για σχεδόν οποιαδήποτε σύγχρονη εφαρμογή ή υπηρεσία άμεσα.
Ευέλικτο MFA
Επιβάλλεται πολυπαραγοντική πιστοποίηση μέσω εφαρμογών πιστοποίησης TOTP, κλειδιών υλικού WebAuthn ή SMS - με δυνατότητα διαμόρφωσης ανά εφαρμογή ή ομάδα χρηστών.
Προσαρμόσιμες ροές σύνδεσης
Ενσωμάτωση καταλόγου LDAP
Συνδεθείτε σε υπάρχοντες καταλόγους Active Directory ή LDAP για συγχρονισμό χρηστών και ομάδων, αποφεύγοντας την ανάγκη να ανακατασκευάσετε τη βάση δεδομένων χρηστών από την αρχή.
Καταγραφή ελέγχου και συμμόρφωσης
Λεπτομερή αρχεία καταγραφής συμβάντων και ίχνη ελέγχου καταγράφουν κάθε συμβάν ελέγχου ταυτότητας, παρέχοντάς σας την απαραίτητη ορατότητα για ελέγχους ασφαλείας και κανονιστική συμμόρφωση.
Γιατί να τρέχω Authentik στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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