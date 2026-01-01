Το Authentik είναι ένας ευέλικτος πάροχος ταυτότητας ανοιχτού κώδικα που παρέχει σε οργανισμούς έλεγχο ταυτότητας και διαχείριση χρηστών εταιρικού επιπέδου, χωρίς την πολυπλοκότητα που συνήθως συνδέεται με την υποδομή ταυτότητας. Υποστηρίζει πρωτόκολλα OAuth2, OpenID Connect και SAML, καθιστώντας το συμβατό με σχεδόν οποιαδήποτε εφαρμογή ή υπηρεσία που χρειάζεται έλεγχο ταυτότητας χρήστη. Ο Multi-factor authentication (έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων), οι προσαρμόσιμες ροές σύνδεσης (login flows), η ενσωμάτωση LDAP και μια πύλη αυτοεξυπηρέτησης χρηστών (self-service user portal) συμπληρώνουν τις δυνατότητές του.

Η αυτο-φιλοξενία του Authentik σάς παρέχει πλήρη κυριαρχία δεδομένων στα διαπιστευτήρια χρήστη (user credentials) και στα δεδομένα περιόδου λειτουργίας (session data), εξαλείφει τις επαναλαμβανόμενες χρεώσεις ανά χρήστη που επιβάλλονται από εμπορικούς παρόχους ταυτότητας και σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε τις ροές ελέγχου ταυτότητας στις ακριβείς απαιτήσεις του οργανισμού σας. Αυτή η ανάπτυξη εκτελεί έναν server, έναν background worker, PostgreSQL και Redis — όλα όσα χρειάζονται για μια πλατφόρμα ταυτότητας έτοιμη για παραγωγή (production-ready identity platform).