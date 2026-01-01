Έκπτωση έως 69% για Authentik

Αναπτύξτε το Authentik με εγκατάσταση ενός κλικ.

Πάροχος ταυτότητας ανοιχτού κώδικα που παρέχει SSO για επιχειρήσεις, OAuth2, SAML και έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων για οποιαδήποτε εφαρμογή.

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VPS με διαχείριση από τεχνητή νοημοσύνη
5,49  € /μήνα
Επιλογή προγράμματος
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Authentik με εγκατάσταση ενός κλικ.

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69% έκπτωση
KVM 1
17,99  €
5,49  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 131,76€ (κανονική τιμή 431,76€). Τιμή ανανέωσης 11,99€/μήνα.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99  €
7,99  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 191,76€ (κανονική τιμή 527,76€). Τιμή ανανέωσης 14,99€/μήνα.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99  €
10,99  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 263,76€ (κανονική τιμή 863,76€). Τιμή ανανέωσης 27,99€/μήνα.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99  €
21,99  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 527,76€ (κανονική τιμή 1.559,76€). Τιμή ανανέωσης 49,99€/μήνα.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99  €
5,49  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 131,76€ (κανονική τιμή 431,76€). Τιμή ανανέωσης 11,99€/μήνα.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99  €
7,99  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 191,76€ (κανονική τιμή 527,76€). Τιμή ανανέωσης 14,99€/μήνα.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99  €
10,99  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 263,76€ (κανονική τιμή 863,76€). Τιμή ανανέωσης 27,99€/μήνα.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99  €
21,99  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 527,76€ (κανονική τιμή 1.559,76€). Τιμή ανανέωσης 49,99€/μήνα.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Authentik

Το Authentik είναι ένας ευέλικτος πάροχος ταυτότητας ανοιχτού κώδικα που παρέχει σε οργανισμούς έλεγχο ταυτότητας και διαχείριση χρηστών εταιρικού επιπέδου, χωρίς την πολυπλοκότητα που συνήθως συνδέεται με την υποδομή ταυτότητας. Υποστηρίζει πρωτόκολλα OAuth2, OpenID Connect και SAML, καθιστώντας το συμβατό με σχεδόν οποιαδήποτε εφαρμογή ή υπηρεσία που χρειάζεται έλεγχο ταυτότητας χρήστη. Ο Multi-factor authentication (έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων), οι προσαρμόσιμες ροές σύνδεσης (login flows), η ενσωμάτωση LDAP και μια πύλη αυτοεξυπηρέτησης χρηστών (self-service user portal) συμπληρώνουν τις δυνατότητές του.

Η αυτο-φιλοξενία του Authentik σάς παρέχει πλήρη κυριαρχία δεδομένων στα διαπιστευτήρια χρήστη (user credentials) και στα δεδομένα περιόδου λειτουργίας (session data), εξαλείφει τις επαναλαμβανόμενες χρεώσεις ανά χρήστη που επιβάλλονται από εμπορικούς παρόχους ταυτότητας και σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε τις ροές ελέγχου ταυτότητας στις ακριβείς απαιτήσεις του οργανισμού σας. Αυτή η ανάπτυξη εκτελεί έναν server, έναν background worker, PostgreSQL και Redis — όλα όσα χρειάζονται για μια πλατφόρμα ταυτότητας έτοιμη για παραγωγή (production-ready identity platform).

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Authentik

Καθολικά πρωτόκολλα SSO

Η υποστήριξη OAuth2, OpenID Connect και SAML σημαίνει ότι το Authentik λειτουργεί ως identity provider για σχεδόν οποιαδήποτε σύγχρονη εφαρμογή ή υπηρεσία άμεσα.

Ευέλικτο MFA

Επιβάλλεται πολυπαραγοντική πιστοποίηση μέσω εφαρμογών πιστοποίησης TOTP, κλειδιών υλικού WebAuthn ή SMS - με δυνατότητα διαμόρφωσης ανά εφαρμογή ή ομάδα χρηστών.

Προσαρμόσιμες ροές σύνδεσης

Σχεδιάστε διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας με βήματα υπό όρους, προσαρμοσμένη επωνυμία και έλεγχο πρόσβασης βάσει πολιτικής, ώστε να ταιριάζουν στις απαιτήσεις ασφαλείας του οργανισμού σας.

Ενσωμάτωση καταλόγου LDAP

Συνδεθείτε σε υπάρχοντες καταλόγους Active Directory ή LDAP για συγχρονισμό χρηστών και ομάδων, αποφεύγοντας την ανάγκη να ανακατασκευάσετε τη βάση δεδομένων χρηστών από την αρχή.

Καταγραφή ελέγχου και συμμόρφωσης

Λεπτομερή αρχεία καταγραφής συμβάντων και ίχνη ελέγχου καταγράφουν κάθε συμβάν ελέγχου ταυτότητας, παρέχοντάς σας την απαραίτητη ορατότητα για ελέγχους ασφαλείας και κανονιστική συμμόρφωση.

Γιατί να τρέχω Authentik στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία διακομιστή κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀

Noel
Noel

Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.

Omkar
Omkar

Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.

Sylvain
Sylvain

Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.

Herriman
Herriman

Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.

Martin K
Martin K

Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

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