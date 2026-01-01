Το Authorizer είναι ένας αυτο-φιλοξενούμενος διακομιστής ελέγχου ταυτότητας και εξουσιοδότησης που αντικαθιστά υπηρεσίες cloud όπως το Auth0, το Firebase Auth ή το Clerk. Παρέχει email/password login, social OAuth με 10+ παρόχους, magic links, multi-factor authentication και έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων έτοιμο προς χρήση — όλα λειτουργούν εντός της δικής σας υποδομής, με δεδομένα χρήστη αποθηκευμένα στη δική σας βάση δεδομένων.

Αντί να πληρώνετε τέλη ανά χρήστη ή να εμπιστεύεστε ένα τρίτο μέρος με τα διαπιστευτήρια των χρηστών σας, η αυτο-φιλοξενία του Authorizer διατηρεί την πλήρη ιδιοκτησία του επιπέδου ταυτότητάς σας. Εκθέτει ένα GraphQL API και μια ενσωματωμένη σελίδα σύνδεσης στην οποία μπορούν να ανακατευθύνονται οι εφαρμογές σας, υποστηριζόμενο από SQLite, PostgreSQL, MySQL ή ένα από τα 13+ υποστηριζόμενα database backends.