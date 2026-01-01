Αναπτύξτε το Authorizer με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ανοιχτού κώδικα αυτο-φιλοξενούμενος διακομιστής ελέγχου ταυτότητας που παρέχει στις εφαρμογές σας ένα πλήρες επίπεδο ταυτότητας χωρίς SaaS τρίτων.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Authorizer
Το Authorizer είναι ένας αυτο-φιλοξενούμενος διακομιστής ελέγχου ταυτότητας και εξουσιοδότησης που αντικαθιστά υπηρεσίες cloud όπως το Auth0, το Firebase Auth ή το Clerk. Παρέχει email/password login, social OAuth με 10+ παρόχους, magic links, multi-factor authentication και έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων έτοιμο προς χρήση — όλα λειτουργούν εντός της δικής σας υποδομής, με δεδομένα χρήστη αποθηκευμένα στη δική σας βάση δεδομένων.
Αντί να πληρώνετε τέλη ανά χρήστη ή να εμπιστεύεστε ένα τρίτο μέρος με τα διαπιστευτήρια των χρηστών σας, η αυτο-φιλοξενία του Authorizer διατηρεί την πλήρη ιδιοκτησία του επιπέδου ταυτότητάς σας. Εκθέτει ένα GraphQL API και μια ενσωματωμένη σελίδα σύνδεσης στην οποία μπορούν να ανακατευθύνονται οι εφαρμογές σας, υποστηριζόμενο από SQLite, PostgreSQL, MySQL ή ένα από τα 13+ υποστηριζόμενα database backends.
Βασικά χαρακτηριστικά του Authorizer
Κοινωνική & χωρίς κωδικό πρόσβασης σύνδεση
Υποστήριξη για Google, GitHub και 10+ παρόχους OAuth, μαζί με magic link και MFA βασισμένο σε TOTP, ώστε οι χρήστες να μπορούν να συνδεθούν με όποιον τρόπο προτιμούν.
Έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων
Ορίστε προσαρμοσμένους ρόλους και προστατευμένους ρόλους για να περιορίσετε τι μπορούν να κάνουν οι πιστοποιημένοι χρήστες μέσα στην εφαρμογή σας.
GraphQL API
Το πλήρες interface GraphQL για τη διαχείριση χρηστών, την έκδοση token και τη διαμόρφωση, διευκολύνει την ενσωμάτωση σε οποιοδήποτε tech stack.
Ενσωματωμένο login UI
Περιλαμβάνει μια έτοιμη προς χρήση σελίδα σύνδεσης στη διεύθυνση /app και έναν πίνακα ελέγχου διαχειριστή στη διεύθυνση /dashboard - δεν απαιτείται προσαρμοσμένο auth UI για να ξεκινήσετε.
13+ database backends
Χρησιμοποιήστε SQLite για απλότητα ή συνδεθείτε σε PostgreSQL, MySQL, MongoDB, ή σε μία από τις 10+ άλλες υποστηριζόμενες βάσεις δεδομένων καθώς οι ανάγκες σας αυξάνονται.
Γιατί να τρέχω Authorizer στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Προτεινόμενη τοποθεσία server:
Ελεγχος...
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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