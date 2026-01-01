Αναπτύξτε το 2FAuth με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ένας αυτο-φιλοξενούμενος, διαδικτυακός διαχειριστής ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων, προσβάσιμος από οποιαδήποτε συσκευή, που διατηρεί τους κωδικούς σας υπό τον έλεγχό σας.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για 2FAuth
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με 2FAuth
Το 2FAuth είναι μια εναλλακτική λύση ανοιχτού κώδικα, βασισμένη στο διαδίκτυο, για εφαρμογές ελέγχου ταυτότητας κινητών, όπως το Google Authenticator και το Authy. Δημιουργεί κωδικούς TOTP και HOTP μέσω ενός καθαρού περιβάλλοντος browser, έτσι ώστε οι κωδικοί ελέγχου ταυτότητάς σας να είναι προσβάσιμοι από οποιαδήποτε συσκευή — όχι κλειδωμένοι σε ένα μόνο τηλέφωνο.
Σε αντίθεση με τους αποκλειστικά κινητούς ελεγκτές ταυτότητας, το 2FAuth αποθηκεύει τα μυστικά σας σε υποδομή που ελέγχετε εσείς, με κρυπτογραφημένη αποθήκευση και προαιρετική προστασία λογαριασμού. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει vendor lock-in, δεν κοινοποιούνται δεδομένα με εμπορικές υπηρεσίες και καμία εξάρτηση από ένα τηλέφωνο που θα μπορούσε να χαθεί ή να καταστραφεί όταν χρειάζεστε περισσότερο να συνδεθείτε.
Βασικά χαρακτηριστικά του 2FAuth
Διαδικτυακή πρόσβαση
Αποκτήστε πρόσβαση σε όλους τους κωδικούς 2FA σας από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης σε οποιαδήποτε συσκευή, εξαλείφοντας την εξάρτηση από ένα μόνο τηλέφωνο κατά τη διάρκεια κρίσιμων στιγμών σύνδεσης.
Υποστήριξη TOTP και HOTP
Δημιουργεί κωδικούς μιας χρήσης βασισμένους τόσο στον χρόνο όσο και σε μετρητή, καλύπτοντας τα πρότυπα ελέγχου ταυτότητας που χρησιμοποιούνται από σχεδόν κάθε υπηρεσία που προσφέρει 2FA.
Εύκολη ρύθμιση λογαριασμού
Προσθέστε λογαριασμούς μέσω σάρωσης κωδικού QR ή μη αυτόματης εισαγωγής, και οργανώστε τους σε ομάδες με εικονίδια για γρήγορη οπτική αναγνώριση.
Εισαγωγή και εξαγωγή
Μεταφέρετε από το Google Authenticator, το Aegis και το 2FAS με ενσωματωμένα εργαλεία εισαγωγής, και εξάγετε τα δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή για να αποτρέψετε το lock-in.
Σύνδεση χωρίς κωδικό πρόσβασης
Η υποστήριξη WebAuthn σάς επιτρέπει να κάνετε έλεγχο ταυτότητας στο ίδιο το 2FAuth χωρίς κωδικό πρόσβασης, προσθέτοντας ένα σύγχρονο επίπεδο ασφαλείας στον διαχειριστή που προστατεύει τους άλλους λογαριασμούς σας.
Γιατί να τρέχω 2FAuth στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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