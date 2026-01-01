Το 2FAuth είναι μια εναλλακτική λύση ανοιχτού κώδικα, βασισμένη στο διαδίκτυο, για εφαρμογές ελέγχου ταυτότητας κινητών, όπως το Google Authenticator και το Authy. Δημιουργεί κωδικούς TOTP και HOTP μέσω ενός καθαρού περιβάλλοντος browser, έτσι ώστε οι κωδικοί ελέγχου ταυτότητάς σας να είναι προσβάσιμοι από οποιαδήποτε συσκευή — όχι κλειδωμένοι σε ένα μόνο τηλέφωνο.

Σε αντίθεση με τους αποκλειστικά κινητούς ελεγκτές ταυτότητας, το 2FAuth αποθηκεύει τα μυστικά σας σε υποδομή που ελέγχετε εσείς, με κρυπτογραφημένη αποθήκευση και προαιρετική προστασία λογαριασμού. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει vendor lock-in, δεν κοινοποιούνται δεδομένα με εμπορικές υπηρεσίες και καμία εξάρτηση από ένα τηλέφωνο που θα μπορούσε να χαθεί ή να καταστραφεί όταν χρειάζεστε περισσότερο να συνδεθείτε.