Αναπτύξτε το Vaultwarden με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ελαφρύς self-hosted διαχειριστής κωδικών πρόσβασης συμβατός με Bitwarden, γραμμένος σε Rust, με αυτόματη HTTPS μέσω Traefik.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Vaultwarden
Το Vaultwarden είναι μια ανεπίσημη, ελαφριά υλοποίηση του API του Bitwarden server, γραμμένη σε Rust. Χρησιμοποιεί ένα κλάσμα της μνήμης που απαιτείται από τον επίσημο Bitwarden server, παραμένοντας πλήρως συμβατό με όλους τους επίσημους Bitwarden clients — οι επεκτάσεις browser, οι εφαρμογές desktop και οι εφαρμογές κινητών λειτουργούν όλες χωρίς τροποποίηση.
Η αυτο-φιλοξενία του θησαυροφυλακίου κωδικών σας σε ένα VPS διατηρεί κάθε κωδικό πρόσβασης, ασφαλή σημείωση και διαπιστευτήριο εξ ολοκλήρου εντός της δικής σας υποδομής. Αυτό το πρότυπο δρομολογεί αυτόματα το HTTPS μέσω του προεγκατεστημένου Traefik reverse proxy με πιστοποιητικά Let's Encrypt, ικανοποιώντας την απαίτηση HTTPS των Bitwarden clients από την πρώτη ανάπτυξη.
Βασικά χαρακτηριστικά του Vaultwarden
Συμβατό με Bitwarden
Όλες οι επίσημες επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης Bitwarden, οι εφαρμογές επιτραπέζιων υπολογιστών και κινητών συνδέονται στο Vaultwarden χωρίς καμία τροποποίηση.
Αποδοτικότητα Rust
Γραμμένο σε Rust, το Vaultwarden χρησιμοποιεί ένα κλάσμα της RAM και της CPU που απαιτούνται από τον επίσημο server Bitwarden που βασίζεται σε Java.
Αυτόματο HTTPS
Η κίνηση δρομολογείται μέσω του προεγκατεστημένου Traefik proxy με πιστοποιητικά Let's Encrypt, ικανοποιώντας άμεσα την απαίτηση HTTPS του Bitwarden.
Οργανωτική υποστήριξη
Μοιραστείτε στοιχεία θησαυροφυλακίου με μέλη της οικογένειας ή της ομάδας χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες οργάνωσης και συλλογών του Vaultwarden.
Έκτακτης ανάγκης πρόσβαση
Παρέχετε σε αξιόπιστες επαφές πρόσβαση έκτακτης ανάγκης στον θάλαμό σας με διαμορφώσιμες περιόδους αναμονής για σενάρια ανάκτησης λογαριασμού.
Γιατί να τρέξω Vaultwarden στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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