Το Vaultwarden είναι μια ανεπίσημη, ελαφριά υλοποίηση του API του Bitwarden server, γραμμένη σε Rust. Χρησιμοποιεί ένα κλάσμα της μνήμης που απαιτείται από τον επίσημο Bitwarden server, παραμένοντας πλήρως συμβατό με όλους τους επίσημους Bitwarden clients — οι επεκτάσεις browser, οι εφαρμογές desktop και οι εφαρμογές κινητών λειτουργούν όλες χωρίς τροποποίηση.

Η αυτο-φιλοξενία του θησαυροφυλακίου κωδικών σας σε ένα VPS διατηρεί κάθε κωδικό πρόσβασης, ασφαλή σημείωση και διαπιστευτήριο εξ ολοκλήρου εντός της δικής σας υποδομής. Αυτό το πρότυπο δρομολογεί αυτόματα το HTTPS μέσω του προεγκατεστημένου Traefik reverse proxy με πιστοποιητικά Let's Encrypt, ικανοποιώντας την απαίτηση HTTPS των Bitwarden clients από την πρώτη ανάπτυξη.