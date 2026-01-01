Το ExpenseOwl είναι μια ελάχιστη εφαρμογή παρακολούθησης εξόδων self-hosted που αποθηκεύει όλα τα δεδομένα σε τοπικά JSON files χωρίς να απαιτείται εξωτερική database. Παρέχει ένα καθαρό dashboard με pie charts και cashflow summaries, έναν ταξινομήσιμο expense table για την αναθεώρηση των καταχωρήσεων, και ένα settings panel για τη διαχείριση categories, currency, και data import/export.

Το self-hosting του ExpenseOwl στο δικό σας VPS σημαίνει ότι τα προσωπικά σας οικονομικά αρχεία δεν φεύγουν ποτέ από την infrastructure σας. Ο ελαφρύς σχεδιασμός αναπτύσσεται σε δευτερόλεπτα χωρίς να χρειάζεται συντήρηση database service, καθιστώντας το έναν από τους απλούστερους τρόπους για να αποκτήσετε πλήρη ιδιοκτησία των προσωπικών σας οικονομικών δεδομένων.