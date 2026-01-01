Αναπτύξτε το ExpenseOwl με ένα κλικ.
Ελαφρύς αυτο-φιλοξενούμενος ιχνηλάτης εξόδων με γραφήματα πίνακα ελέγχου, διαχείριση κατηγοριών και εισαγωγή/εξαγωγή CSV - δεν απαιτείται βάση δεδομένων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για ExpenseOwl
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ExpenseOwl
Το ExpenseOwl είναι μια ελάχιστη εφαρμογή παρακολούθησης εξόδων self-hosted που αποθηκεύει όλα τα δεδομένα σε τοπικά JSON files χωρίς να απαιτείται εξωτερική database. Παρέχει ένα καθαρό dashboard με pie charts και cashflow summaries, έναν ταξινομήσιμο expense table για την αναθεώρηση των καταχωρήσεων, και ένα settings panel για τη διαχείριση categories, currency, και data import/export.
Το self-hosting του ExpenseOwl στο δικό σας VPS σημαίνει ότι τα προσωπικά σας οικονομικά αρχεία δεν φεύγουν ποτέ από την infrastructure σας. Ο ελαφρύς σχεδιασμός αναπτύσσεται σε δευτερόλεπτα χωρίς να χρειάζεται συντήρηση database service, καθιστώντας το έναν από τους απλούστερους τρόπους για να αποκτήσετε πλήρη ιδιοκτησία των προσωπικών σας οικονομικών δεδομένων.
Βασικά χαρακτηριστικά του ExpenseOwl
Πίνακας δαπανών
Τα διαγράμματα πίτας και οι συνοπτικές αναφορές ταμειακών ροών παρέχουν μια άμεση οπτική ανάλυση των προτύπων δαπανών σε όλες τις παρακολουθούμενες κατηγορίες.
Διαχείριση Κατηγοριών
Ορίστε και επεξεργαστείτε προσαρμοσμένες κατηγορίες εξόδων στον πίνακα ρυθμίσεων ώστε να ταιριάζουν με το προσωπικό ή οικιακό σας σύστημα προϋπολογισμού.
Εισαγωγή και Εξαγωγή CSV
Μεταφέρετε δεδομένα προς και από το ExpenseOwl χρησιμοποιώντας αρχεία CSV - χρήσιμο για την εισαγωγή ιστορικού από άλλες εφαρμογές ή τη δημιουργία φορητών αντιγράφων ασφαλείας.
Χωρίς Database
Όλα τα δεδομένα εξόδων αποθηκεύονται σε τοπικά αρχεία JSON στον ονομασμένο τόμο, οπότε δεν υπάρχει υπηρεσία Postgres ή MySQL για διαμόρφωση ή συντήρηση.
PWA Υποστήριξη
Εγκαταστήστε το ExpenseOwl ως Progressive Web App σε desktop ή mobile για μια εμπειρία σαν native εφαρμογή απευθείας από τον browser.
Γιατί να τρέξω ExpenseOwl στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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