Το Bigcapital είναι μια σύγχρονη πλατφόρμα χρηματοοικονομικής λογιστικής ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένη ως μια self-hosted εναλλακτική λύση για τα QuickBooks, Xero και Wave. Εφαρμόζει ένα πλήρες γενικό καθολικό διπλογραφικού συστήματος με υποστήριξη πολλαπλών νομισμάτων, αρχεία πελατών και προμηθευτών, τιμολόγηση και λογαριασμούς, παρακολούθηση αποθεμάτων, χειροκίνητα ημερολόγια και έξυπνες αναφορές - οικονομικές καταστάσεις, ταμειακές ροές, παλαιότητα απαιτήσεων και υποχρεώσεων, και φορολογικές περιλήψεις - όλα δημιουργούνται από το υποκείμενο καθολικό.

Το self-hosting του Bigcapital στο VPS σας διατηρεί τα τιμολόγια πελατών, τις τραπεζικές συναλλαγές και τα οικονομικά αρχεία σε υποδομή που ελέγχετε, αντί να παραδίδονται σε μια λογιστική υπηρεσία SaaS. Η πλατφόρμα υποστηρίζει πολλαπλές εταιρείες (tenants) ανά περίπτωση με απομονωμένες βάσεις δεδομένων, ενσωματώνεται με τα Stripe και Plaid για πληρωμές και τραπεζικές ροές, και εκθέτει ένα ολοκληρωμένο API για προσαρμοσμένες ενσωματώσεις και αναφορές.