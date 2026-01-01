Αναπτύξτε το Bigcapital με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα χρηματοοικονομικής λογιστικής με πολυνομισματική λειτουργία, έξυπνες αναφορές και ένα πλήρες διπλογραφικό γενικό καθολικό.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Bigcapital
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Bigcapital
Το Bigcapital είναι μια σύγχρονη πλατφόρμα χρηματοοικονομικής λογιστικής ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένη ως μια self-hosted εναλλακτική λύση για τα QuickBooks, Xero και Wave. Εφαρμόζει ένα πλήρες γενικό καθολικό διπλογραφικού συστήματος με υποστήριξη πολλαπλών νομισμάτων, αρχεία πελατών και προμηθευτών, τιμολόγηση και λογαριασμούς, παρακολούθηση αποθεμάτων, χειροκίνητα ημερολόγια και έξυπνες αναφορές - οικονομικές καταστάσεις, ταμειακές ροές, παλαιότητα απαιτήσεων και υποχρεώσεων, και φορολογικές περιλήψεις - όλα δημιουργούνται από το υποκείμενο καθολικό.
Το self-hosting του Bigcapital στο VPS σας διατηρεί τα τιμολόγια πελατών, τις τραπεζικές συναλλαγές και τα οικονομικά αρχεία σε υποδομή που ελέγχετε, αντί να παραδίδονται σε μια λογιστική υπηρεσία SaaS. Η πλατφόρμα υποστηρίζει πολλαπλές εταιρείες (tenants) ανά περίπτωση με απομονωμένες βάσεις δεδομένων, ενσωματώνεται με τα Stripe και Plaid για πληρωμές και τραπεζικές ροές, και εκθέτει ένα ολοκληρωμένο API για προσαρμοσμένες ενσωματώσεις και αναφορές.
Βασικά χαρακτηριστικά του Bigcapital
Διπλογραφικό καθολικό
Πλήρες διπλογραφικό γενικό καθολικό με σχέδιο λογαριασμών, χειροκίνητες εγγραφές και ιστορικό συναλλαγών φιλικό προς τον έλεγχο, που αντιστοιχεί άμεσα σε τυπικές λογιστικές ροές εργασιών.
Πολλαπλά νομίσματα
Εγγενής υποστήριξη πολλαπλών νομισμάτων με διαμορφώσιμες πηγές συναλλαγματικών ισοτιμιών για τιμολόγια, λογαριασμούς και αναφορές για διεθνείς πελάτες και προμηθευτές.
Τιμολόγια και λογαριασμοί
Τιμολόγηση πελατών με παρακολούθηση πληρωμών, λογαριασμοί προμηθευτών με προγραμματισμό πληρωμών, επαναλαμβανόμενες συναλλαγές και δημιουργία PDF μέσω ενσωμάτωσης Gotenberg.
Έξυπνες αναφορές
Κατάσταση αποτελεσμάτων, ισολογισμός, ταμειακές ροές, γήρανση απαιτήσεων/υποχρεώσεων, συνοπτικές καταστάσεις φόρου πωλήσεων, και προσαρμόσιμες οικονομικές αναφορές που δημιουργούνται από το καθολικό σε πραγματικό χρόνο.
Multi-tenant εκ σχεδιασμού
Κάθε εταιρεία αποκτά τη δική της απομονωμένη βάση δεδομένων, έτσι μια ενιαία υλοποίηση μπορεί να διαχειρίζεται πολλαπλές επιχειρήσεις με αυστηρό διαχωρισμό δεδομένων.
Γιατί να τρέχω Bigcapital στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.