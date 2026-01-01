Το Budge είναι μια εφαρμογή προϋπολογισμού προσωπικών οικονομικών που βοηθά άτομα και οικογένειες να παρακολουθούν τα έξοδα, να παρακολουθούν τα πρότυπα δαπανών και να εργάζονται προς την επίτευξη οικονομικών στόχων μέσω μιας φιλικής διαδικτυακής διεπαφής. Υποστηρίζει πολλούς τύπους λογαριασμών, προσαρμοσμένες κατηγορίες δαπανών και διαχείριση επαναλαμβανόμενων συναλλαγών, δίνοντας στους χρήστες μια πλήρη εικόνα της οικονομικής τους υγείας χωρίς να βασίζονται σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες βασισμένες σε cloud.

Η αυτο-φιλοξενία του Budge στο δικό σας VPS διασφαλίζει ότι τα τραπεζικά στοιχεία, το ιστορικό δαπανών και οι οικονομικοί στόχοι παραμένουν εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας — δεν κοινοποιούνται ποτέ σε πλατφόρμες τρίτων ή χρησιμοποιούνται για διαφημιστική προφίλ. Η μόνιμη αποθήκευση διατηρεί χρόνια οικονομικού ιστορικού, προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή μέσω μιας ανταποκρινόμενης διεπαφής προγράμματος περιήγησης.