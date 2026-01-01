Αναπτύξτε το Budge με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη εφαρμογή προσωπικών οικονομικών για ιδιωτική παρακολούθηση εξόδων, προϋπολογισμό και διαχείριση οικονομικών στόχων.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Budge
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Budge
Το Budge είναι μια εφαρμογή προϋπολογισμού προσωπικών οικονομικών που βοηθά άτομα και οικογένειες να παρακολουθούν τα έξοδα, να παρακολουθούν τα πρότυπα δαπανών και να εργάζονται προς την επίτευξη οικονομικών στόχων μέσω μιας φιλικής διαδικτυακής διεπαφής. Υποστηρίζει πολλούς τύπους λογαριασμών, προσαρμοσμένες κατηγορίες δαπανών και διαχείριση επαναλαμβανόμενων συναλλαγών, δίνοντας στους χρήστες μια πλήρη εικόνα της οικονομικής τους υγείας χωρίς να βασίζονται σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες βασισμένες σε cloud.
Η αυτο-φιλοξενία του Budge στο δικό σας VPS διασφαλίζει ότι τα τραπεζικά στοιχεία, το ιστορικό δαπανών και οι οικονομικοί στόχοι παραμένουν εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας — δεν κοινοποιούνται ποτέ σε πλατφόρμες τρίτων ή χρησιμοποιούνται για διαφημιστική προφίλ. Η μόνιμη αποθήκευση διατηρεί χρόνια οικονομικού ιστορικού, προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή μέσω μιας ανταποκρινόμενης διεπαφής προγράμματος περιήγησης.
Βασικά χαρακτηριστικά του Budge
Παρακολούθηση εξόδων
Καταγράψτε και κατηγοριοποιήστε τις συναλλαγές σε πολλούς τύπους λογαριασμών — τρεχούμενους, ταμιευτηρίου, πιστωτικές κάρτες και μετρητά — για να διατηρείτε ακριβή οικονομικά αρχεία.
Παρακολούθηση προϋπολογισμού
Ορίστε όρια δαπανών ανά κατηγορία και παρακολουθήστε την πρόοδο σε πραγματικό χρόνο, ώστε να γνωρίζετε άμεσα πότε ένας προϋπολογισμός κινδυνεύει να ξεπεραστεί.
Οπτικές αναφορές δαπανών
Διαγράμματα και πίνακες ελέγχου αναδεικνύουν τα πρότυπα δαπανών και την απόδοση του προϋπολογισμού με μια ματιά, διευκολύνοντας τον εντοπισμό του πού πηγαίνουν τα χρήματα κάθε μήνα.
Παρακολούθηση στόχων
Καθορίστε στόχους αποταμίευσης ή μείωσης χρέους και παρακολουθήστε την πρόοδο με την πάροδο του χρόνου, μετατρέποντας αφηρημένους οικονομικούς στόχους σε μετρήσιμα ορόσημα.
Σχεδιασμός με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα
Όλα τα οικονομικά δεδομένα αποθηκεύονται τοπικά στο VPS σας, χωρίς εξωτερική κοινή χρήση, διατηρώντας τις ευαίσθητες πληροφορίες μακριά από δίκτυα διαφήμισης και μεσίτες δεδομένων.
Γιατί να τρέχω Budge στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.