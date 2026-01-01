Αναπτύξτε Actual Budget με εγκατάσταση ενός κλικ.
Εφαρμογή προσωπικών οικονομικών με έμφαση στην ιδιωτικότητα, που χρησιμοποιεί τη μέθοδο προϋπολογισμού με φακέλους για να δώσει σε κάθε δολάριο έναν σκοπό.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Actual Budget
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Actual Budget
Το Actual Budget είναι μια γρήγορη εφαρμογή προσωπικών οικονομικών με προτεραιότητα στην τοπική λειτουργία, βασισμένη στη μεθοδολογία προϋπολογισμού φακέλων — κάθε δολάριο που κερδίζετε εκχωρείται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία πριν το ξοδέψετε. Αρχικά ένα εμπορικό προϊόν, έγινε open-source από τον δημιουργό του και τώρα συντηρείται από μια ενεργή κοινότητα, καθιστώντας το μία από τις πιο ικανές δωρεάν εναλλακτικές λύσεις του YNAB.
Επειδή το Actual Budget χρησιμοποιεί αρχιτεκτονική με προτεραιότητα στην τοπική λειτουργία, τα οικονομικά σας δεδομένα παραμένουν σε υποδομή που ελέγχετε εσείς και όχι σε cloud τρίτου μέρους. Ο συγχρονισμός πολλαπλών συσκευών εξακολουθεί να λειτουργεί μέσω του self-hosted server σας, και η προαιρετική κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο προστατεύει τα δεδομένα κατά τη μεταφορά. Οι συνδέσεις με τράπεζες μέσω SimpleFIN (US/Canada) και GoCardless (EU/UK) εισάγουν αυτόματα τις συναλλαγές, ενώ η υποστήριξη εισαγωγής για το YNAB καθιστά τη μετεγκατάσταση απλή.
Βασικά χαρακτηριστικά του Actual Budget
Προϋπολογισμός φακέλου
Κατανέμει κάθε δολάριο σε μια συγκεκριμένη κατηγορία πριν ξοδέψετε, δίνοντάς σας ένα σαφές πλάνο βασισμένο σε πραγματικό εισόδημα αντί για πρόχειρες εκτιμήσεις.
Ιδιοκτησία δεδομένων με τοπική προτεραιότητα
Τα οικονομικά σας δεδομένα αποθηκεύονται στον δικό σας server, όχι σε ένα εμπορικό cloud — προστατεύοντας ευαίσθητα στοιχεία λογαριασμού από παραβιάσεις τρίτων ή αλλαγές πολιτικής προμηθευτών.
Συγχρονισμός πολλαπλών συσκευών
Συγχρονίστε τους προϋπολογισμούς σε τηλέφωνα, tablet και υπολογιστές μέσω του self-hosted server σας, ώστε κάθε μέλος του νοικοκυριού να βλέπει τα ίδια ενημερωμένα στοιχεία.
Ενσωμάτωση τραπεζικού λογαριασμού
Συνδεθείτε με πραγματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω SimpleFIN (US/Canada) ή GoCardless (EU/UK) για να εισάγετε συναλλαγές αυτόματα, μειώνοντας την χειροκίνητη καταχώριση δεδομένων.
Λεπτομερείς οικονομικές αναφορές
Ενσωματωμένες αναφορές για την καθαρή αξία, τη ροή μετρητών και τις τάσεις δαπανών σάς δίνουν την ορατότητα να λαμβάνετε τεκμηριωμένες οικονομικές αποφάσεις χωρίς ξεχωριστό υπολογιστικό φύλλο.
Γιατί να τρέχω Actual Budget στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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