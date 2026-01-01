Το Actual Budget είναι μια γρήγορη εφαρμογή προσωπικών οικονομικών με προτεραιότητα στην τοπική λειτουργία, βασισμένη στη μεθοδολογία προϋπολογισμού φακέλων — κάθε δολάριο που κερδίζετε εκχωρείται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία πριν το ξοδέψετε. Αρχικά ένα εμπορικό προϊόν, έγινε open-source από τον δημιουργό του και τώρα συντηρείται από μια ενεργή κοινότητα, καθιστώντας το μία από τις πιο ικανές δωρεάν εναλλακτικές λύσεις του YNAB.

Επειδή το Actual Budget χρησιμοποιεί αρχιτεκτονική με προτεραιότητα στην τοπική λειτουργία, τα οικονομικά σας δεδομένα παραμένουν σε υποδομή που ελέγχετε εσείς και όχι σε cloud τρίτου μέρους. Ο συγχρονισμός πολλαπλών συσκευών εξακολουθεί να λειτουργεί μέσω του self-hosted server σας, και η προαιρετική κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο προστατεύει τα δεδομένα κατά τη μεταφορά. Οι συνδέσεις με τράπεζες μέσω SimpleFIN (US/Canada) και GoCardless (EU/UK) εισάγουν αυτόματα τις συναλλαγές, ενώ η υποστήριξη εισαγωγής για το YNAB καθιστά τη μετεγκατάσταση απλή.