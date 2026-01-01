Το Colanode είναι ένας ολοκληρωμένος χώρος εργασίας συνεργασίας ανοιχτού κώδικα, χτισμένος γύρω από μια αρχιτεκτονική local-first. Συνδυάζει συνομιλία ομάδας σε πραγματικό χρόνο, σελίδες εμπλουτισμένου κειμένου και wikis, προσαρμόσιμες βάσεις δεδομένων με προβολές πίνακα, kanban και ημερολογίου, καθώς και διαχείριση αρχείων — καλύπτοντας το ίδιο πεδίο με το Slack και το Notion σε ένα ενιαίο εργαλείο που εσείς ελέγχετε πλήρως.

Κάθε αλλαγή αποθηκεύεται πρώτα σε μια τοπική βάση δεδομένων SQLite και συγχρονίζεται με τον server στο παρασκήνιο, έτσι ώστε η εφαρμογή να παραμένει ανταποκρινόμενη σε ασταθείς συνδέσεις και να συνεχίζει να λειτουργεί εκτός σύνδεσης. Ταυτόχρονες επεξεργασίες σε σελίδες και εγγραφές βάσεων δεδομένων συγχωνεύονται με CRDTs που υποστηρίζονται από το Yjs, εξαλείφοντας τις διενέξεις όταν οι συνεργάτες επεξεργάζονται ταυτόχρονα. Το self-hosting διατηρεί κάθε μήνυμα, έγγραφο και αρχείο σε υποδομή που εσείς κατέχετε χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη.