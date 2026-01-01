Αναπτύξτε το Colanode με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Εναλλακτική λύση ανοιχτού κώδικα με τοπική προτεραιότητα, αντί του Slack και του Notion, που συνδυάζει συνομιλία, σελίδες και βάσεις δεδομένων σε έναν ενιαίο χώρο εργασίας.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Colanode
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Colanode
Το Colanode είναι ένας ολοκληρωμένος χώρος εργασίας συνεργασίας ανοιχτού κώδικα, χτισμένος γύρω από μια αρχιτεκτονική local-first. Συνδυάζει συνομιλία ομάδας σε πραγματικό χρόνο, σελίδες εμπλουτισμένου κειμένου και wikis, προσαρμόσιμες βάσεις δεδομένων με προβολές πίνακα, kanban και ημερολογίου, καθώς και διαχείριση αρχείων — καλύπτοντας το ίδιο πεδίο με το Slack και το Notion σε ένα ενιαίο εργαλείο που εσείς ελέγχετε πλήρως.
Κάθε αλλαγή αποθηκεύεται πρώτα σε μια τοπική βάση δεδομένων SQLite και συγχρονίζεται με τον server στο παρασκήνιο, έτσι ώστε η εφαρμογή να παραμένει ανταποκρινόμενη σε ασταθείς συνδέσεις και να συνεχίζει να λειτουργεί εκτός σύνδεσης. Ταυτόχρονες επεξεργασίες σε σελίδες και εγγραφές βάσεων δεδομένων συγχωνεύονται με CRDTs που υποστηρίζονται από το Yjs, εξαλείφοντας τις διενέξεις όταν οι συνεργάτες επεξεργάζονται ταυτόχρονα. Το self-hosting διατηρεί κάθε μήνυμα, έγγραφο και αρχείο σε υποδομή που εσείς κατέχετε χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη.
Βασικά χαρακτηριστικά του Colanode
Local-first sync
Οι αλλαγές γράφονται πρώτα σε μια τοπική βάση δεδομένων SQLite και συγχρονίζονται στο παρασκήνιο, έτσι ώστε η app να παραμένει γρήγορη εκτός σύνδεσης και να ανακτάται αυτόματα όταν ο server επανασυνδέεται.
Ομαδική συνομιλία πραγματικού χρόνου
Τα διαρκή κανάλια και τα απευθείας μηνύματα διατηρούν τις ομαδικές συνομιλίες οργανωμένες παράλληλα με τα έγγραφά σας και τα δεδομένα του έργου στον ίδιο χώρο εργασίας.
Σελίδες εμπλουτισμένου κειμένου
Ένας επεξεργαστής βασισμένος σε μπλοκ για έγγραφα, wikis και σημειώσεις — παρόμοιος με το Notion — με embeds, code blocks και ιεραρχίες ένθετων σελίδων για δομημένη γνώση.
Προσαρμοσμένες βάσεις δεδομένων
Δομήστε τις πληροφορίες με προσαρμοσμένα πεδία και εναλλάξτε μεταξύ προβολών πίνακα, kanμπάν και ημερολογίου, αντικαθιστώντας την ανάγκη για ένα ξεχωριστό εργαλείο παρακολούθησης έργων ή υπολογιστικών φύλλων.
Επεξεργασία χωρίς συγκρούσεις
Τα CRDTs, που υποστηρίζονται από το Yjs, επιτρέπουν σε πολλά άτομα να επεξεργάζονται την ίδια σελίδα ή καταχώριση ταυτόχρονα, χωρίς να αντικαθίστανται οι αλλαγές ή να απαιτείται χειροκίνητη επίλυση συγκρούσεων.
Γιατί να τρέχω Colanode στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.