Το New API είναι ένα open-source LLM gateway που παρέχει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης για OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, και δεκάδες άλλους AI providers. Κεντροποιεί το API key management, επιβάλλει usage quotas, παρακολουθεί το κόστος ανά χρήστη ή ομάδα, και επιτρέπει failover και load balancing μεταξύ των providers — όλα μέσω ενός web dashboard.

Το self-hosting του New API στο VPS σας διατηρεί ευαίσθητα AI credentials και usage data υπό τον έλεγχό σας, καταργεί τα per-request gateway fees, και σας δίνει την ευελιξία να προσθέτετε ή να αλλάζετε providers χωρίς να αλλάζετε τον application code σας.