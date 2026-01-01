Αναπτύξτε νέο API με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ενοποιημένο LLM gateway για τη διαχείριση πολλαπλών παρόχων AI με παρακολούθηση χρήσης, έλεγχο πρόσβασης και load balancing.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για New API
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με New API
Το New API είναι ένα open-source LLM gateway που παρέχει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης για OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, και δεκάδες άλλους AI providers. Κεντροποιεί το API key management, επιβάλλει usage quotas, παρακολουθεί το κόστος ανά χρήστη ή ομάδα, και επιτρέπει failover και load balancing μεταξύ των providers — όλα μέσω ενός web dashboard.
Το self-hosting του New API στο VPS σας διατηρεί ευαίσθητα AI credentials και usage data υπό τον έλεγχό σας, καταργεί τα per-request gateway fees, και σας δίνει την ευελιξία να προσθέτετε ή να αλλάζετε providers χωρίς να αλλάζετε τον application code σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του New API
Ενιαία πύλη παρόχου
Δρομολογήστε αιτήματα σε OpenAI, Claude, Gemini και άλλα LLM μέσω ενός ενιαίου endpoint, αλλάζοντας παρόχους χωρίς να αλλάξετε τον κώδικα της εφαρμογής.
Παρακολούθηση χρήσης και Όρια
Παρακολουθήστε την κατανάλωση token και το κόστος ανά χρήστη, ομάδα ή έργο, και ορίστε αυστηρά όρια για να αποτρέψετε απρόβλεπτες δαπάνες AI σε ολόκληρο τον οργανισμό σας.
Ισοκατανομή Φορτίου και Αυτόματη Εναλλαγή
Διανείμετε αιτήματα σε πολλά κανάλια παρόχων και επιστρέψτε αυτόματα σε εναλλακτικές λύσεις όταν ένας πάροχος είναι μη διαθέσιμος, μεγιστοποιώντας τον χρόνο λειτουργίας.
Έλεγχος πρόσβασης βάσει token
Εκδώστε API tokens σε ομάδες και εφαρμογές χωρίς να εκθέτετε τα πραγματικά διαπιστευτήρια παρόχου, διατηρώντας τα μυστικά συγκεντρωμένα και ανακλητά ανά πάσα στιγμή.
Πίνακας ελέγχου Web
Διαχειριστείτε κανάλια, χρήστες και ποσοστώσεις μέσω μιας ενσωματωμένης διαδικτυακής διεπαφής με αρχεία καταγραφής χρήσης σε πραγματικό χρόνο και αναλύσεις κατανάλωσης.
Γιατί να τρέξω New API στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.