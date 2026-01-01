Το NZBHydra2 είναι μια μηχανή μετα-αναζήτησης Usenet που σας επιτρέπει να αναζητάτε δεκάδες ευρετηριαστές — τόσο παρόχους Newznab ειδικούς για Usenet όσο και ευρετηριαστές torrent Torznab — από ένα ενιαίο web interface και μέσω ενός ενιαίου API συμβατού με Newznab. Αφαιρεί τα διπλά αποτελέσματα μεταξύ των παρόχων, εφαρμόζει τις προτιμήσεις σας για ποιότητα και κατηγορία, αποθηκεύει προσωρινά τις αναζητήσεις, και εκθέτει τα πάντα μέσω ενός endpoint που τα Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr και άλλα εργαλεία αυτοματισμού μπορούν να προσπελάσουν απευθείας.

Η αυτο-φιλοξενία του NZBHydra2 σε ένα VPS δίνει στο Arr stack σας έναν ενιαίο, γρήγορο, ελεγχόμενο από τον ιδιοκτήτη συγκεντρωτή αντί να κατευθύνετε κάθε πρόγραμμα λήψης σε κάθε ευρετηριαστή ξεχωριστά — απλούστερη διαμόρφωση, λιγότερες κλήσεις API ανά πάροχο και συγκεντρωτικά στατιστικά για το ποιοι ευρετηριαστές αποδίδουν πραγματικά.