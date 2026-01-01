Αναπτύξτε NZBHydra2 με ένα κλικ.
Μηχανή μετα-αναζήτησης Usenet που συγκεντρώνει δεκάδες indexers πίσω από ένα ενιαίο τελικό σημείο API Newznab.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για NZBHydra2
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με NZBHydra2
Το NZBHydra2 είναι μια μηχανή μετα-αναζήτησης Usenet που σας επιτρέπει να αναζητάτε δεκάδες ευρετηριαστές — τόσο παρόχους Newznab ειδικούς για Usenet όσο και ευρετηριαστές torrent Torznab — από ένα ενιαίο web interface και μέσω ενός ενιαίου API συμβατού με Newznab. Αφαιρεί τα διπλά αποτελέσματα μεταξύ των παρόχων, εφαρμόζει τις προτιμήσεις σας για ποιότητα και κατηγορία, αποθηκεύει προσωρινά τις αναζητήσεις, και εκθέτει τα πάντα μέσω ενός endpoint που τα Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr και άλλα εργαλεία αυτοματισμού μπορούν να προσπελάσουν απευθείας.
Η αυτο-φιλοξενία του NZBHydra2 σε ένα VPS δίνει στο Arr stack σας έναν ενιαίο, γρήγορο, ελεγχόμενο από τον ιδιοκτήτη συγκεντρωτή αντί να κατευθύνετε κάθε πρόγραμμα λήψης σε κάθε ευρετηριαστή ξεχωριστά — απλούστερη διαμόρφωση, λιγότερες κλήσεις API ανά πάροχο και συγκεντρωτικά στατιστικά για το ποιοι ευρετηριαστές αποδίδουν πραγματικά.
Βασικά χαρακτηριστικά του NZBHydra2
Ενοποιημένο Newznab endpoint
Συγκεντρώνει δεκάδες ευρετηριαστές πίσω από ένα ενιαίο API Newznab και Torznab, έτσι ώστε τα Sonarr, Radarr και Lidarr να χρειάζονται μόνο μία καταχώριση αντί για πολλές.
Δια-παροχικός αποδιπλασιασμός
Αναγνωρίζει διπλές κυκλοφορίες σε όλους τους indexers, τις κατατάσσει με βάση τους κανόνες προτεραιότητάς σας και εμφανίζει μόνο το καλύτερο αποτέλεσμα ανά ομάδα κυκλοφοριών.
Αναζήτηση caching και stats
Αποθηκεύει στην κρυφή μνήμη πρόσφατες αναζητήσεις και παρακολουθεί το ποσοστό επιτυχίας ανά indexer, τον χρόνο απόκρισης και τον αριθμό λήψεων, ώστε να μπορείτε να δείτε ποιοι πάροχοι αποδίδουν.
Ευέλικτο φιλτράρισμα αποτελεσμάτων
Τα φίλτρα ποιότητας, γλώσσας, ηλικίας και μεγέθους ανά κατηγορία κρατούν τις εκδόσεις χαμηλής ποιότητας εκτός του Arr automation pipeline.
Λογαριασμοί πολλών χρηστών
Οι προαιρετικοί λογαριασμοί ανά χρήστη με δικαιώματα βάσει ρόλων επιτρέπουν σε πολλά μέλη του νοικοκυριού να μοιράζονται τον ίδιο συσσωρευτή χωρίς να αλληλεπικαλύπτεται η ορατότητα.
Γιατί να τρέξω NZBHydra2 στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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