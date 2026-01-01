Το SurrealDB είναι μια σύγχρονη βάση δεδομένων πολλαπλών μοντέλων γραμμένη σε Rust που ενοποιεί δεδομένα εγγράφων, γραφημάτων, σχεσιακά, χρονοσειρών, γεωχωρικά και διανυσματικά σε μια ενιαία μηχανή προσβάσιμη μέσω της SurrealQL — μιας γλώσσας ερωτημάτων τύπου SQL, σχεδιασμένης για προγραμματιστές που θέλουν ευελιξία χωρίς να χρειάζεται να διαχειρίζονται πολλές εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων. Με εγγενή υποστήριξη για ζωντανά ερωτήματα σε πραγματικό χρόνο, δικαιώματα σε επίπεδο γραμμής και έλεγχο ταυτότητας ενσωματωμένο στην ίδια τη βάση δεδομένων, το SurrealDB μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως βάση δεδομένων όσο και ως backend-as-a-service για εφαρμογές web και κινητών.

Η αυτο-φιλοξενία του SurrealDB στον VPS σας δίνει σε προγραμματιστές και μικρές ομάδες μια ισχυρή βάση δεδομένων πολλαπλών μοντέλων χωρίς την τιμολόγηση ανά ερώτημα του SurrealDB Cloud. Η αρχιτεκτονική ενός μόνο δυαδικού αρχείου διατηρεί την ανάπτυξη και τις λειτουργίες απλές σε σύγκριση με την εκτέλεση ξεχωριστών βάσεων δεδομένων για φόρτους εργασίας εγγράφων, γραφημάτων και χρονοσειρών.