Αναπτύξτε το SurrealDB με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Βάση δεδομένων πολλαπλών μοντέλων που συνδυάζει δεδομένα εγγράφων, γραφικών, σχεσιακών, χρονοσειρών, γεωχωρικών και διανυσμάτων μέσω μιας ενιαίας γλώσσας ερωτημάτων τύπου SQL.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με SurrealDB
Το SurrealDB είναι μια σύγχρονη βάση δεδομένων πολλαπλών μοντέλων γραμμένη σε Rust που ενοποιεί δεδομένα εγγράφων, γραφημάτων, σχεσιακά, χρονοσειρών, γεωχωρικά και διανυσματικά σε μια ενιαία μηχανή προσβάσιμη μέσω της SurrealQL — μιας γλώσσας ερωτημάτων τύπου SQL, σχεδιασμένης για προγραμματιστές που θέλουν ευελιξία χωρίς να χρειάζεται να διαχειρίζονται πολλές εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων. Με εγγενή υποστήριξη για ζωντανά ερωτήματα σε πραγματικό χρόνο, δικαιώματα σε επίπεδο γραμμής και έλεγχο ταυτότητας ενσωματωμένο στην ίδια τη βάση δεδομένων, το SurrealDB μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως βάση δεδομένων όσο και ως backend-as-a-service για εφαρμογές web και κινητών.
Η αυτο-φιλοξενία του SurrealDB στον VPS σας δίνει σε προγραμματιστές και μικρές ομάδες μια ισχυρή βάση δεδομένων πολλαπλών μοντέλων χωρίς την τιμολόγηση ανά ερώτημα του SurrealDB Cloud. Η αρχιτεκτονική ενός μόνο δυαδικού αρχείου διατηρεί την ανάπτυξη και τις λειτουργίες απλές σε σύγκριση με την εκτέλεση ξεχωριστών βάσεων δεδομένων για φόρτους εργασίας εγγράφων, γραφημάτων και χρονοσειρών.
Βασικά χαρακτηριστικά του SurrealDB
Τύποι δεδομένων πολλαπλών μοντέλων
Αποθηκεύστε έγγραφα, γραφήματα, σχεσιακές σειρές, χρονοσειρές, γεωχωρικά και διανύσματα στην ίδια βάση δεδομένων χωρίς ξεχωριστές υπηρεσίες για κάθε μοντέλο.
SurrealQL γλώσσα ερωτημάτων
Γλώσσα ερωτημάτων τύπου SQL με επεκτάσεις για graph traversal, vector search, geospatial operators, και computed fields ενσωματωμένα στο schema.
Ζωντανά ερωτήματα σε πραγματικό χρόνο
Εγγραφείτε για ζωντανά αποτελέσματα ερωτημάτων μέσω WebSocket για ενημερώσεις UI σε πραγματικό χρόνο χωρίς polling ή εξωτερική υποδομή event bus.
Ασφάλεια σε επίπεδο σειράς
Τα λεπτομερή δικαιώματα που είναι ενσωματωμένα στο σχήμα σάς επιτρέπουν να εκθέτετε με ασφάλεια τη βάση δεδομένων απευθείας σε web και mobile clients, χωρίς ένα ενδιάμεσο επίπεδο API.
Ενσωματωμένο auth
Ο ενσωματωμένος έλεγχος ταυτότητας χρήστη, πεδίου εφαρμογής και ο βασισμένος σε JWT καθιστά το SurrealDB χρησιμοποιήσιμο ως backend-as-a-service για πρωτότυπες εφαρμογές.
Πολλαπλές διεπαφές ερωτημάτων
Ερώτημα μέσω HTTP REST, WebSocket, εγγενείς βιβλιοθήκες πελάτη για JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET, και PHP - ή απευθείας μέσω SurrealQL CLI.
Γιατί να τρέξω SurrealDB στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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