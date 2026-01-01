Έκπτωση έως 69% για SurrealDB

Αναπτύξτε το SurrealDB με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Βάση δεδομένων πολλαπλών μοντέλων που συνδυάζει δεδομένα εγγράφων, γραφικών, σχεσιακών, χρονοσειρών, γεωχωρικών και διανυσμάτων μέσω μιας ενιαίας γλώσσας ερωτημάτων τύπου SQL.

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VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το SurrealDB με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για SurrealDB

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με SurrealDB

Το SurrealDB είναι μια σύγχρονη βάση δεδομένων πολλαπλών μοντέλων γραμμένη σε Rust που ενοποιεί δεδομένα εγγράφων, γραφημάτων, σχεσιακά, χρονοσειρών, γεωχωρικά και διανυσματικά σε μια ενιαία μηχανή προσβάσιμη μέσω της SurrealQL — μιας γλώσσας ερωτημάτων τύπου SQL, σχεδιασμένης για προγραμματιστές που θέλουν ευελιξία χωρίς να χρειάζεται να διαχειρίζονται πολλές εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων. Με εγγενή υποστήριξη για ζωντανά ερωτήματα σε πραγματικό χρόνο, δικαιώματα σε επίπεδο γραμμής και έλεγχο ταυτότητας ενσωματωμένο στην ίδια τη βάση δεδομένων, το SurrealDB μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως βάση δεδομένων όσο και ως backend-as-a-service για εφαρμογές web και κινητών.

Η αυτο-φιλοξενία του SurrealDB στον VPS σας δίνει σε προγραμματιστές και μικρές ομάδες μια ισχυρή βάση δεδομένων πολλαπλών μοντέλων χωρίς την τιμολόγηση ανά ερώτημα του SurrealDB Cloud. Η αρχιτεκτονική ενός μόνο δυαδικού αρχείου διατηρεί την ανάπτυξη και τις λειτουργίες απλές σε σύγκριση με την εκτέλεση ξεχωριστών βάσεων δεδομένων για φόρτους εργασίας εγγράφων, γραφημάτων και χρονοσειρών.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του SurrealDB

Τύποι δεδομένων πολλαπλών μοντέλων

Αποθηκεύστε έγγραφα, γραφήματα, σχεσιακές σειρές, χρονοσειρές, γεωχωρικά και διανύσματα στην ίδια βάση δεδομένων χωρίς ξεχωριστές υπηρεσίες για κάθε μοντέλο.

SurrealQL γλώσσα ερωτημάτων

Γλώσσα ερωτημάτων τύπου SQL με επεκτάσεις για graph traversal, vector search, geospatial operators, και computed fields ενσωματωμένα στο schema.

Ζωντανά ερωτήματα σε πραγματικό χρόνο

Εγγραφείτε για ζωντανά αποτελέσματα ερωτημάτων μέσω WebSocket για ενημερώσεις UI σε πραγματικό χρόνο χωρίς polling ή εξωτερική υποδομή event bus.

Ασφάλεια σε επίπεδο σειράς

Τα λεπτομερή δικαιώματα που είναι ενσωματωμένα στο σχήμα σάς επιτρέπουν να εκθέτετε με ασφάλεια τη βάση δεδομένων απευθείας σε web και mobile clients, χωρίς ένα ενδιάμεσο επίπεδο API.

Ενσωματωμένο auth

Ο ενσωματωμένος έλεγχος ταυτότητας χρήστη, πεδίου εφαρμογής και ο βασισμένος σε JWT καθιστά το SurrealDB χρησιμοποιήσιμο ως backend-as-a-service για πρωτότυπες εφαρμογές.

Πολλαπλές διεπαφές ερωτημάτων

Ερώτημα μέσω HTTP REST, WebSocket, εγγενείς βιβλιοθήκες πελάτη για JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET, και PHP - ή απευθείας μέσω SurrealQL CLI.

Γιατί να τρέξω SurrealDB στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
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Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

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