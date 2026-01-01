Το Apache CouchDB είναι μια ανοιχτού κώδικα βάση δεδομένων εγγράφων NoSQL που αποθηκεύει δεδομένα ως έγγραφα JSON και εκθέτει κάθε λειτουργία μέσω ενός καθαρού HTTP/REST API. Σε αντίθεση με τις περισσότερες βάσεις δεδομένων, το CouchDB είναι multi-primary εκ σχεδιασμού — κάθε κόμβος δέχεται αναγνώσεις και εγγραφές, και οι αλλαγές ρέουν μεταξύ των κόμβων (ακόμη και των προγραμμάτων περιήγησης) μέσω σταδιακής αναπαραγωγής που επιβιώνει από διαμερίσεις δικτύου και διακοπτόμενη συνδεσιμότητα.

Η αυτο-φιλοξενία του CouchDB στο δικό σας VPS σας δίνει μια βάση δεδομένων ποιότητας παραγωγής για mobile εφαρμογές offline-first, edge deployments και ανθεκτικές web υπηρεσίες χωρίς τιμολόγηση ανά έγγραφο ή όρια που διαχειρίζεται ο προμηθευτής. Η ενσωματωμένη web console Fauxton παρέχει πλήρη διαχειριστική πρόσβαση για ερωτήματα, ρύθμιση αναπαραγωγής, διαχείριση χρηστών και επεξεργασία εγγράφων σχεδίασης.