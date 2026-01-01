Αναπτύξτε Apache CouchDB με ένα κλικ.
Πολυπρωτεύουσα βάση δεδομένων εγγράφων με ένα διαισθητικό HTTP/JSON API, σχεδιασμένη για αξιοπιστία και offline-first αναπαραγωγή.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Apache CouchDB
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Apache CouchDB
Το Apache CouchDB είναι μια ανοιχτού κώδικα βάση δεδομένων εγγράφων NoSQL που αποθηκεύει δεδομένα ως έγγραφα JSON και εκθέτει κάθε λειτουργία μέσω ενός καθαρού HTTP/REST API. Σε αντίθεση με τις περισσότερες βάσεις δεδομένων, το CouchDB είναι multi-primary εκ σχεδιασμού — κάθε κόμβος δέχεται αναγνώσεις και εγγραφές, και οι αλλαγές ρέουν μεταξύ των κόμβων (ακόμη και των προγραμμάτων περιήγησης) μέσω σταδιακής αναπαραγωγής που επιβιώνει από διαμερίσεις δικτύου και διακοπτόμενη συνδεσιμότητα.
Η αυτο-φιλοξενία του CouchDB στο δικό σας VPS σας δίνει μια βάση δεδομένων ποιότητας παραγωγής για mobile εφαρμογές offline-first, edge deployments και ανθεκτικές web υπηρεσίες χωρίς τιμολόγηση ανά έγγραφο ή όρια που διαχειρίζεται ο προμηθευτής. Η ενσωματωμένη web console Fauxton παρέχει πλήρη διαχειριστική πρόσβαση για ερωτήματα, ρύθμιση αναπαραγωγής, διαχείριση χρηστών και επεξεργασία εγγράφων σχεδίασης.
Βασικά χαρακτηριστικά του Apache CouchDB
Multi-primary αναπαραγωγή
Κάθε κόμβος δέχεται εγγραφές και συγχρονίζει τις αλλαγές σταδιακά — ιδανικό για active-active clusters, edge nodes και mobile sync με PouchDB ή Couchbase Lite.
HTTP/JSON API
Κάθε λειτουργία είναι ένα τυπικό αίτημα HTTP που επιστρέφει JSON, καθιστώντας το CouchDB χρησιμοποιήσιμο από οποιαδήποτε γλώσσα ή περιβάλλον εκτέλεσης χωρίς ένα εγγενές driver.
Fauxton Admin UI
Dashboard βασισμένο σε browser για περιήγηση σε βάσεις δεδομένων, εκτέλεση Mango queries, επεξεργασία εγγράφων σχεδίασης και διαμόρφωση αναπαραγωγής.
Mango Query Language
Σύνταξη ερωτημάτων JSON τύπου MongoDB με δηλωτικούς επιλογείς και ευρετήρια — δεν χρειάζεται να γράφετε προβολές JavaScript για κοινές αναζητήσεις.
Σχεδιασμός μόνο για καταρρεύσεις
Η αποθήκευση B-tree append-only σημαίνει ότι το CouchDB επιβιώνει από ξαφνική απώλεια ρεύματος χωρίς αλλοίωση και ανακτάται άμεσα με την επανεκκίνηση.
Γιατί να τρέχω Apache CouchDB στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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