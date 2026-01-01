Το Apache Amoro είναι ένα υπό ανάπτυξη έργο Apache που προσθέτει ένα αυτοδιαχειριζόμενο επίπεδο πάνω από ανοιχτές μορφές lakehouse, παρέχοντας ένα ενοποιημένο web dashboard για καταλόγους, πίνακες και συνεχή αυτο-βελτιστοποίηση. Ενσωματώνεται με Flink, Spark και Trino, ώστε οι ομάδες πλατφόρμας να μπορούν να συγκεντρώνουν τη συντήρηση πινάκων, τη συμπίεση αρχείων, τη λήξη στιγμιότυπων και τις πολιτικές διατήρησης δεδομένων σε πολλαπλές μορφές πινάκων από ένα μόνο σημείο.

Η αυτο-φιλοξενία του Amoro διατηρεί τα μεταδεδομένα καταλόγου, τα στατιστικά πινάκων και τη δραστηριότητα του βελτιστοποιητή σε υποδομή που ελέγχετε, χωρίς χρεώσεις SaaS ανά πίνακα. Το παρεχόμενο web UI εμφανίζει τα μεγέθη των πινάκων, την πρόοδο βελτιστοποίησης, το ιστορικό στιγμιότυπων και την πρόσβαση σε τερματικό SQL, παρέχοντας στις ομάδες πλατφόρμας δεδομένων μια λειτουργική κονσόλα που δεν υπάρχει σε ακατέργαστες αναπτύξεις Iceberg ή Paimon.