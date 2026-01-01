Αναπτύξτε το Apache Amoro με εγκατάσταση ενός κλικ.
Open-source υπηρεσία διαχείρισης lakehouse για πίνακες Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive και Paimon.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Apache Amoro
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Apache Amoro
Το Apache Amoro είναι ένα υπό ανάπτυξη έργο Apache που προσθέτει ένα αυτοδιαχειριζόμενο επίπεδο πάνω από ανοιχτές μορφές lakehouse, παρέχοντας ένα ενοποιημένο web dashboard για καταλόγους, πίνακες και συνεχή αυτο-βελτιστοποίηση. Ενσωματώνεται με Flink, Spark και Trino, ώστε οι ομάδες πλατφόρμας να μπορούν να συγκεντρώνουν τη συντήρηση πινάκων, τη συμπίεση αρχείων, τη λήξη στιγμιότυπων και τις πολιτικές διατήρησης δεδομένων σε πολλαπλές μορφές πινάκων από ένα μόνο σημείο.
Η αυτο-φιλοξενία του Amoro διατηρεί τα μεταδεδομένα καταλόγου, τα στατιστικά πινάκων και τη δραστηριότητα του βελτιστοποιητή σε υποδομή που ελέγχετε, χωρίς χρεώσεις SaaS ανά πίνακα. Το παρεχόμενο web UI εμφανίζει τα μεγέθη των πινάκων, την πρόοδο βελτιστοποίησης, το ιστορικό στιγμιότυπων και την πρόσβαση σε τερματικό SQL, παρέχοντας στις ομάδες πλατφόρμας δεδομένων μια λειτουργική κονσόλα που δεν υπάρχει σε ακατέργαστες αναπτύξεις Iceberg ή Paimon.
Βασικά χαρακτηριστικά του Apache Amoro
Ενοποιημένος πίνακας ελέγχου lakehouse
Περιηγηθείτε σε καταλόγους, σχήματα, πίνακες, στιγμιότυπα και κατατμήσεις σε μορφές Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive και Paimon από ένα ενιαίο web UI χωρίς να γράφετε SQL.
Αυτο-βελτιστοποιούμενη μηχανή
Συμπιέζει συνεχώς μικρά αρχεία, συγχωνεύει διαγραφές και ξαναγράφει τα manifests στο παρασκήνιο, έτσι ώστε οι πίνακες streaming και CDC να παραμένουν γρήγοροι στις αναζητήσεις χωρίς χειροκίνητες εργασίες συντήρησης.
Πολυμορφικός κατάλογος
Καταχωρίστε εσωτερικούς καταλόγους Amoro ή συνδεθείτε σε υπάρχοντες καταλόγους Hive Metastore, AWS Glue, REST και Hadoop και διαχειριστείτε κάθε υποστηριζόμενο table format από ένα control plane.
Αρθρωτοί περιέκτες βελτιστοποιητών
Εκτελέστε εργασίες βελτιστοποίησης σε ένα τοπικό container άμεσα ή κλιμακώστε σε εξωτερικά containers βελτιστοποίησης Flink, Spark ή Kubernetes καθώς αυξάνονται οι όγκοι δεδομένων.
Ενσωματωμένο τερματικό SQL
Υποβάλετε ερωτήματα και επιθεωρήστε πίνακες απευθείας από το dashboard χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο τοπικό Spark terminal, ή συνδέστε το Kyuubi για κοινή πρόσβαση SQL ποιότητας παραγωγής.
Γιατί να τρέχω Apache Amoro στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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