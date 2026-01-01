Έκπτωση έως 69% για Apache Amoro

Αναπτύξτε το Apache Amoro με εγκατάσταση ενός κλικ.

Open-source υπηρεσία διαχείρισης lakehouse για πίνακες Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive και Paimon.

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VPS με διαχείριση από τεχνητή νοημοσύνη
5,49 /μήνα
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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Apache Amoro με εγκατάσταση ενός κλικ.

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69% έκπτωση
KVM 1
17,99
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Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99 /μήνα
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Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
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8 TB εύρος ζώνης
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KVM 4
35,99
10,99 /μήνα
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Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
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16 GB RAM
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16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Apache Amoro

Το Apache Amoro είναι ένα υπό ανάπτυξη έργο Apache που προσθέτει ένα αυτοδιαχειριζόμενο επίπεδο πάνω από ανοιχτές μορφές lakehouse, παρέχοντας ένα ενοποιημένο web dashboard για καταλόγους, πίνακες και συνεχή αυτο-βελτιστοποίηση. Ενσωματώνεται με Flink, Spark και Trino, ώστε οι ομάδες πλατφόρμας να μπορούν να συγκεντρώνουν τη συντήρηση πινάκων, τη συμπίεση αρχείων, τη λήξη στιγμιότυπων και τις πολιτικές διατήρησης δεδομένων σε πολλαπλές μορφές πινάκων από ένα μόνο σημείο.

Η αυτο-φιλοξενία του Amoro διατηρεί τα μεταδεδομένα καταλόγου, τα στατιστικά πινάκων και τη δραστηριότητα του βελτιστοποιητή σε υποδομή που ελέγχετε, χωρίς χρεώσεις SaaS ανά πίνακα. Το παρεχόμενο web UI εμφανίζει τα μεγέθη των πινάκων, την πρόοδο βελτιστοποίησης, το ιστορικό στιγμιότυπων και την πρόσβαση σε τερματικό SQL, παρέχοντας στις ομάδες πλατφόρμας δεδομένων μια λειτουργική κονσόλα που δεν υπάρχει σε ακατέργαστες αναπτύξεις Iceberg ή Paimon.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Apache Amoro

Ενοποιημένος πίνακας ελέγχου lakehouse

Περιηγηθείτε σε καταλόγους, σχήματα, πίνακες, στιγμιότυπα και κατατμήσεις σε μορφές Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive και Paimon από ένα ενιαίο web UI χωρίς να γράφετε SQL.

Αυτο-βελτιστοποιούμενη μηχανή

Συμπιέζει συνεχώς μικρά αρχεία, συγχωνεύει διαγραφές και ξαναγράφει τα manifests στο παρασκήνιο, έτσι ώστε οι πίνακες streaming και CDC να παραμένουν γρήγοροι στις αναζητήσεις χωρίς χειροκίνητες εργασίες συντήρησης.

Πολυμορφικός κατάλογος

Καταχωρίστε εσωτερικούς καταλόγους Amoro ή συνδεθείτε σε υπάρχοντες καταλόγους Hive Metastore, AWS Glue, REST και Hadoop και διαχειριστείτε κάθε υποστηριζόμενο table format από ένα control plane.

Αρθρωτοί περιέκτες βελτιστοποιητών

Εκτελέστε εργασίες βελτιστοποίησης σε ένα τοπικό container άμεσα ή κλιμακώστε σε εξωτερικά containers βελτιστοποίησης Flink, Spark ή Kubernetes καθώς αυξάνονται οι όγκοι δεδομένων.

Ενσωματωμένο τερματικό SQL

Υποβάλετε ερωτήματα και επιθεωρήστε πίνακες απευθείας από το dashboard χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο τοπικό Spark terminal, ή συνδέστε το Kyuubi για κοινή πρόσβαση SQL ποιότητας παραγωγής.

Γιατί να τρέχω Apache Amoro στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία διακομιστή κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
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Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

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