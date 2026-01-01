Έκπτωση έως 69% για Apache Doris

Αναπτύξτε το Apache Doris με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Υψηλής απόδοσης MPP analytics database για real-time reporting, ad-hoc SQL και unified data warehousing σε κλίμακα petabyte.

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Αναπτύξτε το Apache Doris με εγκατάσταση με ένα κλικ.

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4 TB εύρος ζώνης
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21,99 /μήνα
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Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Apache Doris

Το Apache Doris είναι μια σύγχρονη, πραγματικού χρόνου βάση δεδομένων ανάλυσης MPP που χρησιμοποιείται από χιλιάδες οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan και ByteDance, για την υποστήριξη dashboards, ad-hoc αναλύσεων και αναλύσεων με επίκεντρο τον πελάτη σε εκατοντάδες terabytes δεδομένων. Η μηχανή εκτέλεσης με διανυσματοποίηση, η στηλοειδής αποθήκευση και ο βελτιστοποιητής βάσει κόστους παρέχουν SQL σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο σε δισεκατομμύρια γραμμές, ενώ παραμένει συμβατό με το πρωτόκολλο MySQL, έτσι ώστε τα υπάρχοντα BI tools και drivers να συνδέονται χωρίς αλλαγές.

Η αυτο-φιλοξενία του Doris στο δικό σας VPS διατηρεί την καθυστέρηση ερωτημάτων (query latency), τις πολιτικές διατήρησης (retention policies) και τις διοχετεύσεις εισαγωγής δεδομένων (ingestion pipelines) υπό άμεσο έλεγχο, χωρίς χρέωση ανά ερώτημα ή εξάρτηση από προμηθευτή (vendor lock-in). Το παρεχόμενο frontend περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη web console για την κατάσταση του cluster (cluster status), την ανάλυση επιδόσεων ερωτημάτων (query profiling) και την εξερεύνηση SQL (SQL exploration).

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Apache Doris

SQL συμβατό με MySQL

Υποστηρίζει το MySQL wire protocol, έτσι ώστε τα JDBC, ODBC, εργαλεία BI και τα υπάρχοντα dashboards να συνδέονται στο Doris με μηδενικές αλλαγές κώδικα.

Διανυσματοποιημένη μηχανή MPP

Columnar storage με vectorized execution και cost-based optimizer επιστρέφει SQL σε κλάσματα δευτερολέπτου σε δισεκατομμύρια γραμμές.

Πρόσληψη σε πραγματικό χρόνο

Stream Load, Routine Load από Kafka, και οι Flink/Spark connectors ωθούν νέα δεδομένα σε queryable tables μέσα σε δευτερόλεπτα.

Ομοσπονδιακά ερωτήματα lakehouse

Το Multi-Catalog διαβάζει απευθείας πηγές Hive, Iceberg, Hudi, Paimon και JDBC, ώστε να μπορείτε να υποβάλετε ερωτήματα σε δεδομένα λίμνης χωρίς να τα αντιγράψετε.

Ενσωματωμένη web κονσόλα

Το frontend παρέχει ένα browser UI για την κατάσταση του cluster, την εκτέλεση SQL, την επιθεώρηση προφίλ ερωτημάτων, και τη διαχείριση χρηστών και ρόλων.

Γιατί να τρέχω Apache Doris στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία διακομιστή κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀

Noel
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Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.

Omkar
Omkar

Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.

Sylvain
Sylvain

Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.

Herriman
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Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.

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Martin K

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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

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