Το Apache Doris είναι μια σύγχρονη, πραγματικού χρόνου βάση δεδομένων ανάλυσης MPP που χρησιμοποιείται από χιλιάδες οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan και ByteDance, για την υποστήριξη dashboards, ad-hoc αναλύσεων και αναλύσεων με επίκεντρο τον πελάτη σε εκατοντάδες terabytes δεδομένων. Η μηχανή εκτέλεσης με διανυσματοποίηση, η στηλοειδής αποθήκευση και ο βελτιστοποιητής βάσει κόστους παρέχουν SQL σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο σε δισεκατομμύρια γραμμές, ενώ παραμένει συμβατό με το πρωτόκολλο MySQL, έτσι ώστε τα υπάρχοντα BI tools και drivers να συνδέονται χωρίς αλλαγές.

Η αυτο-φιλοξενία του Doris στο δικό σας VPS διατηρεί την καθυστέρηση ερωτημάτων (query latency), τις πολιτικές διατήρησης (retention policies) και τις διοχετεύσεις εισαγωγής δεδομένων (ingestion pipelines) υπό άμεσο έλεγχο, χωρίς χρέωση ανά ερώτημα ή εξάρτηση από προμηθευτή (vendor lock-in). Το παρεχόμενο frontend περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη web console για την κατάσταση του cluster (cluster status), την ανάλυση επιδόσεων ερωτημάτων (query profiling) και την εξερεύνηση SQL (SQL exploration).