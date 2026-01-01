Αναπτύξτε το Apache Doris με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Υψηλής απόδοσης MPP analytics database για real-time reporting, ad-hoc SQL και unified data warehousing σε κλίμακα petabyte.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Apache Doris
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Apache Doris
Το Apache Doris είναι μια σύγχρονη, πραγματικού χρόνου βάση δεδομένων ανάλυσης MPP που χρησιμοποιείται από χιλιάδες οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan και ByteDance, για την υποστήριξη dashboards, ad-hoc αναλύσεων και αναλύσεων με επίκεντρο τον πελάτη σε εκατοντάδες terabytes δεδομένων. Η μηχανή εκτέλεσης με διανυσματοποίηση, η στηλοειδής αποθήκευση και ο βελτιστοποιητής βάσει κόστους παρέχουν SQL σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο σε δισεκατομμύρια γραμμές, ενώ παραμένει συμβατό με το πρωτόκολλο MySQL, έτσι ώστε τα υπάρχοντα BI tools και drivers να συνδέονται χωρίς αλλαγές.
Η αυτο-φιλοξενία του Doris στο δικό σας VPS διατηρεί την καθυστέρηση ερωτημάτων (query latency), τις πολιτικές διατήρησης (retention policies) και τις διοχετεύσεις εισαγωγής δεδομένων (ingestion pipelines) υπό άμεσο έλεγχο, χωρίς χρέωση ανά ερώτημα ή εξάρτηση από προμηθευτή (vendor lock-in). Το παρεχόμενο frontend περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη web console για την κατάσταση του cluster (cluster status), την ανάλυση επιδόσεων ερωτημάτων (query profiling) και την εξερεύνηση SQL (SQL exploration).
Βασικά χαρακτηριστικά του Apache Doris
SQL συμβατό με MySQL
Υποστηρίζει το MySQL wire protocol, έτσι ώστε τα JDBC, ODBC, εργαλεία BI και τα υπάρχοντα dashboards να συνδέονται στο Doris με μηδενικές αλλαγές κώδικα.
Διανυσματοποιημένη μηχανή MPP
Columnar storage με vectorized execution και cost-based optimizer επιστρέφει SQL σε κλάσματα δευτερολέπτου σε δισεκατομμύρια γραμμές.
Πρόσληψη σε πραγματικό χρόνο
Stream Load, Routine Load από Kafka, και οι Flink/Spark connectors ωθούν νέα δεδομένα σε queryable tables μέσα σε δευτερόλεπτα.
Ομοσπονδιακά ερωτήματα lakehouse
Το Multi-Catalog διαβάζει απευθείας πηγές Hive, Iceberg, Hudi, Paimon και JDBC, ώστε να μπορείτε να υποβάλετε ερωτήματα σε δεδομένα λίμνης χωρίς να τα αντιγράψετε.
Ενσωματωμένη web κονσόλα
Το frontend παρέχει ένα browser UI για την κατάσταση του cluster, την εκτέλεση SQL, την επιθεώρηση προφίλ ερωτημάτων, και τη διαχείριση χρηστών και ρόλων.
Γιατί να τρέχω Apache Doris στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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