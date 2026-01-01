Έκπτωση έως 69% για ErsatzTV

Αναπτύξτε το ErsatzTV με ένα κλικ.

Αυτο-φιλοξενούμενος IPTV server που μετατρέπει μια προσωπική βιβλιοθήκη πολυμέσων σε προσαρμοσμένα 24/7 ζωντανά τηλεοπτικά κανάλια με ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος.

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας άμεσα
Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το ErsatzTV με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για ErsatzTV

Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ErsatzTV

Το ErsatzTV είναι μια open-source self-hosted πλατφόρμα που μετατρέπει μια προσωπική βιβλιοθήκη πολυμέσων — Plex, Jellyfin, Emby, ή τοπικά αρχεία — σε ζωντανά, προσαρμοσμένα τηλεοπτικά κανάλια με έναν πραγματικό ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος. Τα κανάλια μεταδίδονται ως M3U/HLS playlists στις οποίες μπορεί να συντονιστεί οποιοσδήποτε client με δυνατότητα IPTV: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, smart TVs, set-top boxes, και mobile apps.

Το self-hosting του ErsatzTV στο δικό σας VPS σάς προσφέρει μια ιδιωτική αντικατάσταση κλασικής καλωδιακής τηλεόρασης, χτισμένη εξ ολοκλήρου από μέσα που ήδη κατέχετε, χωρίς να χρειάζεται να εγγραφείτε σε μια streaming service ή να διακόπτεστε από διαφημίσεις. Προγραμματίστε θεματικούς μαραθώνιους, εκπομπές σε στυλ ειδήσεων, κανάλια μουσικών βίντεο ή παιδικά προγράμματα, και στη συνέχεια παρακολουθήστε τα σε οποιαδήποτε συσκευή υποστηρίζει IPTV.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του ErsatzTV

Προσαρμοσμένα κανάλια 24/7

Δημιουργήστε όσα ζωντανά κανάλια θέλετε συνδυάζοντας συλλογές, λίστες αναπαραγωγής και κανόνες προγραμματισμού σε 24ωρες ροές.

IPTV και EPG έξοδος

Διαθέστε κανάλια ως λίστες αναπαραγωγής M3U με έναν πλήρη ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος XMLTV, ώστε οποιοσδήποτε πελάτης IPTV να συντονίζεται σαν καλωδιακή τηλεόραση.

Plex / Jellyfin / Emby

Συνδέστε απευθείας σε υπάρχουσες βιβλιοθήκες media-server ή σαρώστε τοπικούς φακέλους, ώστε τα ίδια μέσα να τροφοδοτούν εφαρμογές VOD και τα τηλεοπτικά σας κανάλια.

Υλικό μετακωδικοποίηση

Προαιρετική επιτάχυνση NVENC, QSV, VAAPI, AMF και VideoToolbox για να διατηρείται η χρήση της CPU διαχειρίσιμη κατά την εξυπηρέτηση live streams.

Υδατογραφήματα και προστατευτικά

Επικαλύψτε υδατογραφήματα καναλιού, ενσωματώστε ενδιάμεσα σποτ και εισαγωγές, και διακόψτε το πρόγραμμα με προσαρμοσμένα ενδιάμεσα μηνύματα για μια αίσθηση πραγματικού καναλιού.

Κανάλια μουσικών βίντεο

Αναμείξτε μουσικά βίντεο και ήχο σε χρονολογικά ή θεματικά κανάλια, με εμφάνιση εξωφύλλου και προγραμματισμό βάσει μεταδεδομένων.

Γιατί να τρέξω ErsatzTV στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀

Noel
Noel

Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.

Omkar
Omkar

Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.

Sylvain
Sylvain

Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.

Herriman
Herriman

Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.

Martin K
Martin K

Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

Ξεκινήστε

Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη

Immich

Immich

Το Immich είναι μια υψηλής απόδοσης self-hosted λύση διαχείρισης φωτογραφιών και βίντεο

Επιλογή
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Μετάδοση προσωπικών μουσικών βιβλιοθηκών μέσω ενός διακομιστή API συμβατού με Subsonic

Επιλογή
AllTube

AllTube

Διαδικτυακή διεπαφή για τη λήψη βίντεο από το YouTube και άλλους ιστότοπους

Επιλογή
Δείτε όλες τις εφαρμογές

Μας ενδιαφέρει το απόρρητό σας

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της και για τη λήψη δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με αυτή, καθώς και για σκοπούς μάρκετινγκ. Με την αποδοχή, συμφωνείτε με την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας για σκοπούς διαφήμισης, εξατομίκευση και αναλυτικά στοιχεία, όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.