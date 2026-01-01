Το ErsatzTV είναι μια open-source self-hosted πλατφόρμα που μετατρέπει μια προσωπική βιβλιοθήκη πολυμέσων — Plex, Jellyfin, Emby, ή τοπικά αρχεία — σε ζωντανά, προσαρμοσμένα τηλεοπτικά κανάλια με έναν πραγματικό ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος. Τα κανάλια μεταδίδονται ως M3U/HLS playlists στις οποίες μπορεί να συντονιστεί οποιοσδήποτε client με δυνατότητα IPTV: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, smart TVs, set-top boxes, και mobile apps.

Το self-hosting του ErsatzTV στο δικό σας VPS σάς προσφέρει μια ιδιωτική αντικατάσταση κλασικής καλωδιακής τηλεόρασης, χτισμένη εξ ολοκλήρου από μέσα που ήδη κατέχετε, χωρίς να χρειάζεται να εγγραφείτε σε μια streaming service ή να διακόπτεστε από διαφημίσεις. Προγραμματίστε θεματικούς μαραθώνιους, εκπομπές σε στυλ ειδήσεων, κανάλια μουσικών βίντεο ή παιδικά προγράμματα, και στη συνέχεια παρακολουθήστε τα σε οποιαδήποτε συσκευή υποστηρίζει IPTV.