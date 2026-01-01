Αναπτύξτε το ErsatzTV με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος IPTV server που μετατρέπει μια προσωπική βιβλιοθήκη πολυμέσων σε προσαρμοσμένα 24/7 ζωντανά τηλεοπτικά κανάλια με ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για ErsatzTV
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ErsatzTV
Το ErsatzTV είναι μια open-source self-hosted πλατφόρμα που μετατρέπει μια προσωπική βιβλιοθήκη πολυμέσων — Plex, Jellyfin, Emby, ή τοπικά αρχεία — σε ζωντανά, προσαρμοσμένα τηλεοπτικά κανάλια με έναν πραγματικό ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος. Τα κανάλια μεταδίδονται ως M3U/HLS playlists στις οποίες μπορεί να συντονιστεί οποιοσδήποτε client με δυνατότητα IPTV: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, smart TVs, set-top boxes, και mobile apps.
Το self-hosting του ErsatzTV στο δικό σας VPS σάς προσφέρει μια ιδιωτική αντικατάσταση κλασικής καλωδιακής τηλεόρασης, χτισμένη εξ ολοκλήρου από μέσα που ήδη κατέχετε, χωρίς να χρειάζεται να εγγραφείτε σε μια streaming service ή να διακόπτεστε από διαφημίσεις. Προγραμματίστε θεματικούς μαραθώνιους, εκπομπές σε στυλ ειδήσεων, κανάλια μουσικών βίντεο ή παιδικά προγράμματα, και στη συνέχεια παρακολουθήστε τα σε οποιαδήποτε συσκευή υποστηρίζει IPTV.
Βασικά χαρακτηριστικά του ErsatzTV
Προσαρμοσμένα κανάλια 24/7
Δημιουργήστε όσα ζωντανά κανάλια θέλετε συνδυάζοντας συλλογές, λίστες αναπαραγωγής και κανόνες προγραμματισμού σε 24ωρες ροές.
IPTV και EPG έξοδος
Διαθέστε κανάλια ως λίστες αναπαραγωγής M3U με έναν πλήρη ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος XMLTV, ώστε οποιοσδήποτε πελάτης IPTV να συντονίζεται σαν καλωδιακή τηλεόραση.
Plex / Jellyfin / Emby
Συνδέστε απευθείας σε υπάρχουσες βιβλιοθήκες media-server ή σαρώστε τοπικούς φακέλους, ώστε τα ίδια μέσα να τροφοδοτούν εφαρμογές VOD και τα τηλεοπτικά σας κανάλια.
Υλικό μετακωδικοποίηση
Προαιρετική επιτάχυνση NVENC, QSV, VAAPI, AMF και VideoToolbox για να διατηρείται η χρήση της CPU διαχειρίσιμη κατά την εξυπηρέτηση live streams.
Υδατογραφήματα και προστατευτικά
Επικαλύψτε υδατογραφήματα καναλιού, ενσωματώστε ενδιάμεσα σποτ και εισαγωγές, και διακόψτε το πρόγραμμα με προσαρμοσμένα ενδιάμεσα μηνύματα για μια αίσθηση πραγματικού καναλιού.
Κανάλια μουσικών βίντεο
Αναμείξτε μουσικά βίντεο και ήχο σε χρονολογικά ή θεματικά κανάλια, με εμφάνιση εξωφύλλου και προγραμματισμό βάσει μεταδεδομένων.
Γιατί να τρέξω ErsatzTV στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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