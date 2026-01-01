Αναπτύξτε το JobOps με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη διαδικασία αναζήτησης εργασίας που αναζητά σε πλατφόρμες, προσαρμόζει βιογραφικά, αξιολογεί τη συμβατότητα και παρακολουθεί κάθε αίτηση από ένα dashboard.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με JobOps
Το JobOps εφαρμόζει τις αρχές DevOps στην αναζήτηση εργασίας. Αναζητά σε LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna και 10+ άλλες πλατφόρμες εύρεσης εργασίας από μία μόνο οθόνη, βαθμολογεί κάθε αποτέλεσμα σε σχέση με το προφίλ σας, δημιουργεί ένα CV προσαρμοσμένο στον ρόλο και παρακολουθεί κάθε αίτηση σε ένα μέρος. Σκόπιμα δεν υποβάλλει αυτόματα αιτήσεις — οι υπεύθυνοι προσλήψεων μπορούν να εντοπίσουν τις αυτοματοποιημένες υποβολές, έτσι το JobOps σας προσφέρει την ταχύτητα χωρίς να θυσιάζει την ποιότητα.
Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS διατηρεί το CV σας, το ιστορικό αναζήτησης, τα Gmail tracking tokens και τα AI provider keys υπό τον πλήρη έλεγχό σας αντί μέσα σε ένα SaaS τρίτου μέρους. Η ροή εργασίας αποθηκεύει όλα τα δεδομένα τοπικά σε SQLite μαζί με τα παραγόμενα PDFs, έτσι το πλήρες αρχείο κάθε αναζήτησης και αίτησης παραμένει σε υποδομή που σας ανήκει.
Βασικά χαρακτηριστικά του JobOps
Αναζήτηση πολλαπλών πινάκων
Αναζητήστε σε 10+ πλατφόρμες εύρεσης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe και Seek, από μία ενιαία διεπαφή αναζήτησης.
AI Βαθμολόγηση καταλληλότητας
Βαθμολογήστε κάθε θέση εργασίας από 0-100 σε σχέση με το προφίλ σας, ώστε να εστιάζετε μόνο σε ρόλους που αξίζει να υποβάλετε αίτηση, αντί να αξιολογείτε εκατοντάδες χειροκίνητα.
Εξατομικευμένη δημιουργία βιογραφικού
Ξαναγράψτε το βιογραφικό σας αυτόματα για κάθε ρόλο, εξάγετε σε ένα άψογο PDF τοπικά ή μέσω ενσωμάτωσης Reactive Resume.
Εισερχόμενα παρακολούθησης Gmail
Συνδέστε το Gmail και ανιχνεύστε αυτόματα προσκλήσεις συνεντεύξεων, προσφορές και απορρίψεις για να ενημερώσετε την κατάσταση της αίτησης χωρίς υπολογιστικά φύλλα.
Φέρτε το δικό σας AI
Συνδέστε το OpenAI, το Gemini, το OpenRouter, το Codex, ή οποιοδήποτε συμβατό με OpenAI endpoint, όπως το Ollama ή το LM Studio.
Έλεγχοι χορηγίας Visa
Επαληθεύστε την κατάσταση UK visa sponsorship στις καταχωρίσεις και εμφανίστε μόνο ρόλους που ταιριάζουν στις απαιτήσεις άδειας εργασίας σας.
Γιατί να τρέξω JobOps στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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