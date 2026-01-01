Το JobOps εφαρμόζει τις αρχές DevOps στην αναζήτηση εργασίας. Αναζητά σε LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna και 10+ άλλες πλατφόρμες εύρεσης εργασίας από μία μόνο οθόνη, βαθμολογεί κάθε αποτέλεσμα σε σχέση με το προφίλ σας, δημιουργεί ένα CV προσαρμοσμένο στον ρόλο και παρακολουθεί κάθε αίτηση σε ένα μέρος. Σκόπιμα δεν υποβάλλει αυτόματα αιτήσεις — οι υπεύθυνοι προσλήψεων μπορούν να εντοπίσουν τις αυτοματοποιημένες υποβολές, έτσι το JobOps σας προσφέρει την ταχύτητα χωρίς να θυσιάζει την ποιότητα.

Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS διατηρεί το CV σας, το ιστορικό αναζήτησης, τα Gmail tracking tokens και τα AI provider keys υπό τον πλήρη έλεγχό σας αντί μέσα σε ένα SaaS τρίτου μέρους. Η ροή εργασίας αποθηκεύει όλα τα δεδομένα τοπικά σε SQLite μαζί με τα παραγόμενα PDFs, έτσι το πλήρες αρχείο κάθε αναζήτησης και αίτησης παραμένει σε υποδομή που σας ανήκει.