Αναπτύξτε το CommaFeed με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος προσωπικός αναγνώστης RSS εμπνευσμένος από το Google Reader, με συντομεύσεις πληκτρολογίου, εφαρμογές για κινητά και καθαρή διάταξη τριών πλαισίων.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για CommaFeed
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με CommaFeed
Το CommaFeed είναι ένας γρήγορος, ελαφρύς προσωπικός αναγνώστης RSS σχεδιασμένος ρητά με βάση το αρχικό περιβάλλον χρήστη του Google Reader UI - διάταξη τριών πλαισίων, συντομεύσεις πληκτρολογίου, άμερη σήμανση ροών, εισαγωγή/εξαγωγή OPML και έμφαση στην ταχύτητα έναντι του υπερβολικού πλήθους λειτουργιών. Είναι γραμμένο σε Java/Quarkus, εκτελείται ως ένα ενιαίο, αυτόνομο δυαδικό αρχείο και αποθηκεύει τα πάντα σε μια ενσωματωμένη βάση δεδομένων H2, οπότε ολόκληρη η ανάπτυξη είναι ένα container συν ένα volume.
Η αυτο-φιλοξενία του CommaFeed στο VPS σας διατηρεί τις συνδρομές σας, την κατάσταση ανάγνωσης και τα αγαπημένα σας άρθρα σε υποδομή που ελέγχετε, αντί να παραδίδονται σε έναν αναγνώστη ροών SaaS. Οι εγγενείς εφαρμογές Android και iOS συνδέονται απευθείας με την παρουσία σας μέσω του API, το OPML σας επιτρέπει να μετακινείστε ελεύθερα μεταξύ των αναγνωστών ροών και ο ενσωματωμένος προγραμματιστής ανανεώνει τις ροές στο παρασκήνιο χωρίς εξωτερικούς workers.
Βασικά χαρακτηριστικά του CommaFeed
Google Reader UI
Διάταξη τριών πλαισίων με λίστα ροών, λίστα καταχωρήσεων και προβολή ανάγνωσης - καθώς και πλήρεις συντομεύσεις πληκτρολογίου (j/k/v/m) για γρήγορη πλοήγηση που οι παλιοί χρήστες RSS αναγνωρίζουν αμέσως.
Εισαγωγή/εξαγωγή OPML
Μεταφέρετε τις συνδρομές σας με εισαγωγή και εξαγωγή μέσω τυπικού OPML, ώστε να διατηρείτε την κυριότητα των συνηθειών ανάγνωσης και να μπορείτε να αλλάζετε εφαρμογές ανάγνωσης οποιαδήποτε στιγμή.
Εγγενείς εφαρμογές κινητών
Δωρεάν εφαρμογές Android και iOS συνδέονται με την αυτο-φιλοξενούμενη εγκατάστασή σας μέσω του API για ανάγνωση εν κινήσει χωρίς να εκθέτουν δεδομένα σε τρίτο μέρος.
Ενσωματωμένη H2 database
Η H2 database ενός αρχείου δεν χρειάζεται ξεχωριστό database server - δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας της database σας αντιγράφοντας έναν φάκελο, επαναφέρετε την τοποθετώντας την πίσω.
Ανανέωση ροής παρασκηνίου
Ο ενσωματωμένος χρονοπρογραμματιστής ανανεώνει χιλιάδες ροές στο παρασκήνιο με προσαρμοσμένα διαστήματα, χωρίς να απαιτούνται Celery ή εξωτερικοί workers.
Γιατί να τρέχω CommaFeed στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.