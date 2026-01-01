Το CommaFeed είναι ένας γρήγορος, ελαφρύς προσωπικός αναγνώστης RSS σχεδιασμένος ρητά με βάση το αρχικό περιβάλλον χρήστη του Google Reader UI - διάταξη τριών πλαισίων, συντομεύσεις πληκτρολογίου, άμερη σήμανση ροών, εισαγωγή/εξαγωγή OPML και έμφαση στην ταχύτητα έναντι του υπερβολικού πλήθους λειτουργιών. Είναι γραμμένο σε Java/Quarkus, εκτελείται ως ένα ενιαίο, αυτόνομο δυαδικό αρχείο και αποθηκεύει τα πάντα σε μια ενσωματωμένη βάση δεδομένων H2, οπότε ολόκληρη η ανάπτυξη είναι ένα container συν ένα volume.

Η αυτο-φιλοξενία του CommaFeed στο VPS σας διατηρεί τις συνδρομές σας, την κατάσταση ανάγνωσης και τα αγαπημένα σας άρθρα σε υποδομή που ελέγχετε, αντί να παραδίδονται σε έναν αναγνώστη ροών SaaS. Οι εγγενείς εφαρμογές Android και iOS συνδέονται απευθείας με την παρουσία σας μέσω του API, το OPML σας επιτρέπει να μετακινείστε ελεύθερα μεταξύ των αναγνωστών ροών και ο ενσωματωμένος προγραμματιστής ανανεώνει τις ροές στο παρασκήνιο χωρίς εξωτερικούς workers.