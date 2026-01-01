Το Defguard είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης πρόσβασης μηδενικής εμπιστοσύνης (zero-trust) εταιρικού επιπέδου, χτισμένη γύρω από το WireGuard, τη μοναδική λύση που προσθέτει πραγματικό έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων απευθείας στο τούνελ VPN αντί να τυλίγει μια ξεχωριστή πύλη εφαρμογών γύρω του. Το βασικό στοιχείο που περιλαμβάνεται σε αυτό το πρότυπο λειτουργεί τη διαχειριστική διεπαφή web, τον πάροχο ταυτότητας OpenID Connect, την εγγραφή χρηστών, τη διαμόρφωση ACL και το επίπεδο ελέγχου gRPC που οδηγεί απομακρυσμένες πύλες και πελάτες επιφάνειας εργασίας.

Η αυτο-φιλοξενία του Defguard στο δικό σας VPS διατηρεί τους καταλόγους χρηστών, τα κλειδιά υλικού, τα αρχεία καταγραφής ελέγχου και τα κλειδιά υπογραφής OpenID εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας. Προσθέστε κόμβους πύλης Defguard οπουδήποτε στο δίκτυό σας για να τερματίσετε τα τούνελ WireGuard, ενώ ο πυρήνας παραμένει η μοναδική πηγή αλήθειας για την ταυτότητα, τις συσκευές και τις πολιτικές πρόσβασης.