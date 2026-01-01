Αναπτύξτε το Defguard με εγκατάσταση ενός κλικ.
Διαχείριση πρόσβασης zero-trust ανοιχτού κώδικα με εγγενή έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων WireGuard και ενσωματωμένο OpenID Connect.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Defguard
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Defguard
Το Defguard είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης πρόσβασης μηδενικής εμπιστοσύνης (zero-trust) εταιρικού επιπέδου, χτισμένη γύρω από το WireGuard, τη μοναδική λύση που προσθέτει πραγματικό έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων απευθείας στο τούνελ VPN αντί να τυλίγει μια ξεχωριστή πύλη εφαρμογών γύρω του. Το βασικό στοιχείο που περιλαμβάνεται σε αυτό το πρότυπο λειτουργεί τη διαχειριστική διεπαφή web, τον πάροχο ταυτότητας OpenID Connect, την εγγραφή χρηστών, τη διαμόρφωση ACL και το επίπεδο ελέγχου gRPC που οδηγεί απομακρυσμένες πύλες και πελάτες επιφάνειας εργασίας.
Η αυτο-φιλοξενία του Defguard στο δικό σας VPS διατηρεί τους καταλόγους χρηστών, τα κλειδιά υλικού, τα αρχεία καταγραφής ελέγχου και τα κλειδιά υπογραφής OpenID εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας. Προσθέστε κόμβους πύλης Defguard οπουδήποτε στο δίκτυό σας για να τερματίσετε τα τούνελ WireGuard, ενώ ο πυρήνας παραμένει η μοναδική πηγή αλήθειας για την ταυτότητα, τις συσκευές και τις πολιτικές πρόσβασης.
Βασικά χαρακτηριστικά του Defguard
WireGuard με MFA
Επιβάλετε παράγοντες δεύτερης ταυτοποίησης TOTP, email ή hardware-key απευθείας σε κάθε σύνδεση WireGuard αντί να βασίζεστε σε μια ξεχωριστή πύλη πρόσβασης.
Ενσωματωμένο OpenID Connect
Ο ενσωματωμένος OIDC identity provider επιτρέπει στο Defguard να εκδίδει SSO tokens για τις άλλες εφαρμογές σας χωρίς την ανάπτυξη του Keycloak ή ενός τρίτου IdP.
Απομακρυσμένη εγγραφή χρήστη
Ενσωματώστε νέους χρήστες με μια καθοδηγούμενη ροή εγγραφής που ορίζει κωδικούς πρόσβασης, προετοιμάζει συσκευές και διαμορφώνει αυτόματα τον desktop client.
ACLs και κανόνες firewall
Ορίστε την τμηματοποίηση δικτύου και πολιτικές πρόσβασης ανά χρήστη που διαδίδονται σε πύλες Linux και FreeBSD/OPNsense σε πραγματικό χρόνο.
Συγχρονισμός LDAP και AD
Ο αμφίδρομος συγχρονισμός με το Active Directory και το LDAP διατηρεί τους χρήστες, τις ομάδες και τις ιδιότητες μέλους ομάδας συνεπείς σε όλα τα συστήματα.
YubiKey provisioning
Παρέχετε κλειδιά υλικού Yubico για SSH, GPG και OpenPGP απευθείας από την κονσόλα διαχείρισης Defguard.
Γιατί να τρέξω Defguard στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη
Anki Sync Server Enhanced
Self-hosted Anki sync server με υποστήριξη πολλών χρηστών, αντίγραφα ασφαλείας και web dashboard