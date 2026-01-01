Αναπτύξτε Anki Sync Server Enhanced με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος Anki sync server με λογαριασμούς πολλών χρηστών, αυτοματοποιημένα αντίγραφα ασφαλείας και ενσωματωμένο διαδικτυακό πίνακα ελέγχου.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Anki Sync Server Enhanced
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Anki Sync Server Enhanced
Το Anki Sync Server Enhanced είναι ένα έτοιμο για παραγωγή Docker image που φιλοξενεί το επίσημο πρωτόκολλο συγχρονισμού Anki στον δικό σας VPS, επιτρέποντάς σας να συγχρονίζετε πακέτα flashcard σε desktop, AnkiDroid και AnkiMobile χωρίς να εξαρτάστε από το AnkiWeb. Είναι χτισμένο από την επίσημη πηγή του Anki και παρακολουθεί αυτόματα κάθε νέα έκδοση.
Η αυτο-φιλοξενία διατηρεί κάθε κάρτα, ιστορικό αναθεώρησης και αρχείο πολυμέσων υπό τον έλεγχό σας. Υποστήριξη πολλαπλών χρηστών, προγραμματισμένα αντίγραφα ασφαλείας με προαιρετική μεταφόρτωση S3, Prometheus metrics, fail2ban, rate limiting και ένα status dashboard παρέχονται σε ένα ενιαίο container — δεν απαιτείται ξεχωριστή database ή εξωτερικές υπηρεσίες.
Βασικά χαρακτηριστικά του Anki Sync Server Enhanced
Συγχρονισμός πολλαπλών χρηστών
Φιλοξενήστε έως και 99 ανεξάρτητους εκπαιδευόμενους σε έναν VPS, ο καθένας με τα δικά του διαπιστευτήρια και απομονωμένο χώρο αποθήκευσης συλλογών.
Αυτοματοποιημένα αντίγραφα ασφαλείας
Καθημερινά αρχεία ολόκληρης της συλλογής με διαμορφώσιμη διατήρηση και προαιρετική μεταφόρτωση σε S3, MinIO, ή Garage για αντίγραφα εκτός τοποθεσίας.
Ενσωματωμένος πίνακας ελέγχου
Η διεπαφή web εμφανίζει την κατάσταση server, το μέγεθος δεδομένων ανά χρήστη, τις ώρες τελευταίου συγχρονισμού, το ιστορικό αντιγράφων ασφαλείας και τα ζωντανά αρχεία καταγραφής με μια ματιά.
Prometheus metrics
Εκθέτει sync operations, auth success rates, όγκο δεδομένων και uptime για Grafana dashboards και alerting pipelines.
Θωρακισμένη ασφάλεια
Η ενσωμάτωση Fail2ban, ο περιορισμός ρυθμού αιτημάτων και η υποστήριξη κρυπτογραφημένων κωδικών πρόσβασης προστατεύουν το endpoint σας από επιθέσεις brute-force.
Γιατί να τρέχω Anki Sync Server Enhanced στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.