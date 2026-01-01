Το Anki Sync Server Enhanced είναι ένα έτοιμο για παραγωγή Docker image που φιλοξενεί το επίσημο πρωτόκολλο συγχρονισμού Anki στον δικό σας VPS, επιτρέποντάς σας να συγχρονίζετε πακέτα flashcard σε desktop, AnkiDroid και AnkiMobile χωρίς να εξαρτάστε από το AnkiWeb. Είναι χτισμένο από την επίσημη πηγή του Anki και παρακολουθεί αυτόματα κάθε νέα έκδοση.

Η αυτο-φιλοξενία διατηρεί κάθε κάρτα, ιστορικό αναθεώρησης και αρχείο πολυμέσων υπό τον έλεγχό σας. Υποστήριξη πολλαπλών χρηστών, προγραμματισμένα αντίγραφα ασφαλείας με προαιρετική μεταφόρτωση S3, Prometheus metrics, fail2ban, rate limiting και ένα status dashboard παρέχονται σε ένα ενιαίο container — δεν απαιτείται ξεχωριστή database ή εξωτερικές υπηρεσίες.