Αναπτύξτε το Mafl με εγκατάσταση ενός κλικ.
Μια μινιμαλιστική self-hosted αρχική σελίδα που οργανώνει κάθε υπηρεσία, σύνδεσμο και dashboard που χρησιμοποιείτε πίσω από μία μόνο καρτέλα.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Mafl
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Mafl
Το Mafl είναι μια αρχική σελίδα ανοιχτού κώδικα, φτιαγμένη για άτομα που χρησιμοποιούν πολλές self-hosted υπηρεσίες και θέλουν ένα γρήγορο, χωρίς περισπασμούς σημείο εκκίνησης. Ολόκληρη η διάταξη περιγράφεται σε ένα ενιαίο αρχείο διαμόρφωσης YAML, έτσι το dashboard είναι αναπαραγώγιμο, ελεγχόμενο από εκδόσεις και εύκολο να δημιουργηθεί backup μαζί με την υπόλοιπη στοίβα σας.
Το self-hosting του Mafl στον δικό σας VPS διατηρεί κάθε σελιδοδείκτη, κλειδί API και ενσωμάτωση σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Όλα τα αιτήματα τρίτων για widgets υπηρεσιών δρομολογούνται μέσω του backend του Mafl, έτσι τα διαπιστευτήρια και τα metadata δεν διαρρέουν ποτέ στον browser ή σε εξωτερικούς παρόχους dashboard.
Βασικά χαρακτηριστικά του Mafl
Διαμόρφωση YAML
Ορίστε ομάδες, υπηρεσίες, θέματα και widgets σε ένα ενιαίο αρχείο config.yml, το οποίο μπορείτε να διαχειρίζεστε εκδόσεις και να αναπαράγετε σε όλα τα περιβάλλοντα.
Widgets ζωντανής υπηρεσίας
Διαδραστικές κάρτες εμφανίζουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, όπως ο καιρός, πληροφορίες IP και custom integrations, χωρίς να εκθέτουν τα API keys στο πρόγραμμα περιήγησης.
Προσαρμοσμένα θέματα
Εναλλάξτε μεταξύ πακέτων θεμάτων ή σχεδιάστε το δικό σας για να ταιριάζει με την επωνυμία σας και μοιραστείτε το με την κοινότητα.
Πολυγλωσσικό UI
Περιλαμβάνει Αγγλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ρωσικά, Κινεζικά και άλλα, εντοπίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη.
Iconify και emoji εικονίδια
Επιλέξτε από πάνω από 200.000 διανυσματικά εικονίδια Iconify, οποιοδήποτε emoji, απομακρυσμένη διεύθυνση URL ή τοπικά αποθηκευμένη εικόνα για κάθε πλακίδιο υπηρεσίας.
Εγκαταστάσιμο PWA
Προσθέστε το Mafl στο τηλέφωνό σας ή στην επιφάνεια εργασίας σας ως Progressive Web App για μια άμεση εμπειρία εκκίνησης τύπου εφαρμογής.
Γιατί να τρέξω Mafl στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.