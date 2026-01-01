Το Mafl είναι μια αρχική σελίδα ανοιχτού κώδικα, φτιαγμένη για άτομα που χρησιμοποιούν πολλές self-hosted υπηρεσίες και θέλουν ένα γρήγορο, χωρίς περισπασμούς σημείο εκκίνησης. Ολόκληρη η διάταξη περιγράφεται σε ένα ενιαίο αρχείο διαμόρφωσης YAML, έτσι το dashboard είναι αναπαραγώγιμο, ελεγχόμενο από εκδόσεις και εύκολο να δημιουργηθεί backup μαζί με την υπόλοιπη στοίβα σας.

Το self-hosting του Mafl στον δικό σας VPS διατηρεί κάθε σελιδοδείκτη, κλειδί API και ενσωμάτωση σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Όλα τα αιτήματα τρίτων για widgets υπηρεσιών δρομολογούνται μέσω του backend του Mafl, έτσι τα διαπιστευτήρια και τα metadata δεν διαρρέουν ποτέ στον browser ή σε εξωτερικούς παρόχους dashboard.