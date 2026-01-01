Το Uptime Kuma είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης self-hosted με ένα προσεγμένο, σε πραγματικό χρόνο dashboard για την παρακολούθηση της διαθεσιμότητας ιστοσελίδων, APIs, θυρών TCP, εγγραφών DNS, Docker containers και άλλων. Ελέγχει τους στόχους σε διαμορφώσιμα διαστήματα και στέλνει ειδοποιήσεις τη στιγμή που κάτι σταματά να λειτουργεί.

Το self-hosting σε ένα VPS σας παρέχει έναν συνεχή επόπτη που λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο ανεξάρτητα από τον τοπικό σας υπολογιστή. Μπορείτε να δημιουργήσετε δημόσιες σελίδες κατάστασης για τις υπηρεσίες σας, να διαμορφώσετε κανάλια ειδοποιήσεων, συμπεριλαμβανομένων των Telegram, Discord, Slack, email και webhooks, και να παρακολουθείτε ιστορικά ποσοστά uptime με την πάροδο του χρόνου.