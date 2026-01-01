Αναπτύξτε το Uptime Kuma με εγκατάσταση ενός κλικ.
Όμορφο αυτο-φιλοξενούμενο uptime monitoring για ιστοσελίδες, APIs και υπηρεσίες με σελίδες κατάστασης και ειδοποιήσεις πολλαπλών καναλιών.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Uptime Kuma
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Uptime Kuma
Το Uptime Kuma είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης self-hosted με ένα προσεγμένο, σε πραγματικό χρόνο dashboard για την παρακολούθηση της διαθεσιμότητας ιστοσελίδων, APIs, θυρών TCP, εγγραφών DNS, Docker containers και άλλων. Ελέγχει τους στόχους σε διαμορφώσιμα διαστήματα και στέλνει ειδοποιήσεις τη στιγμή που κάτι σταματά να λειτουργεί.
Το self-hosting σε ένα VPS σας παρέχει έναν συνεχή επόπτη που λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο ανεξάρτητα από τον τοπικό σας υπολογιστή. Μπορείτε να δημιουργήσετε δημόσιες σελίδες κατάστασης για τις υπηρεσίες σας, να διαμορφώσετε κανάλια ειδοποιήσεων, συμπεριλαμβανομένων των Telegram, Discord, Slack, email και webhooks, και να παρακολουθείτε ιστορικά ποσοστά uptime με την πάροδο του χρόνου.
Βασικά χαρακτηριστικά του Uptime Kuma
Παρακολούθηση πολλαπλών τύπων
Παρακολουθήστε σημεία πρόσβασης HTTP/HTTPS, θύρες TCP/UDP, αναζητήσεις DNS, Docker κοντέινερ και βάσεις δεδομένων από ένα ενιαίο ταμπλό.
Δημόσιες σελίδες κατάστασης
Δημιουργήστε επώνυμες δημόσιες σελίδες κατάστασης για να επικοινωνείτε την κατάσταση των υπηρεσιών στους πελάτες σας χωρίς να αποκαλύπτετε εσωτερικές λεπτομέρειες παρακολούθησης.
Πλούσιες ειδοποιήσεις
Στείλτε ειδοποιήσεις διακοπής λειτουργίας μέσω Telegram, Discord, Slack, email, PagerDuty, webhooks, και 90+ άλλων καναλιών ειδοποιήσεων.
Uptime ιστορικό
Παρακολουθήστε την ιστορική διαθεσιμότητα με γραφήματα ποσοστού uptime και γραφήματα χρόνου απόκρισης για να εντοπίσετε τάσεις αξιοπιστίας.
Παρακολούθηση πιστοποιητικών
Παρακολουθήστε τις ημερομηνίες λήξης των πιστοποιητικών SSL και λάβετε ειδοποιήσεις πριν λήξουν τα πιστοποιητικά για να αποτρέψετε απροσδόκητες αποτυχίες HTTPS.
Γιατί να τρέξω Uptime Kuma στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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