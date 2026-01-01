Το Apache HertzBeat είναι μια καθοδηγούμενη από την κοινότητα, χωρίς agent πλατφόρμα παρατηρησιμότητας που παρακολουθεί servers, βάσεις δεδομένων, middleware, υπηρεσίες cloud και προσαρμοσμένα τελικά σημεία HTTP και JMX μέσω διαμορφώσιμων προτύπων πρωτοκόλλου. Αντί να εγκαθιστά συλλέκτες σε κάθε στόχο, αναζητά τελικά σημεία μέσω SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP και δεκάδων άλλων πρωτοκόλλων, στη συνέχεια αποδίδει πίνακες ελέγχου, ειδοποιήσεις και σελίδες κατάστασης από ένα ενιαίο περιβάλλον.

Η αυτο-φιλοξενία του HertzBeat στο VPS σας διατηρεί δεδομένα παρακολούθησης, κανόνες ειδοποιήσεων και διαπιστευτήρια στόχων εντός της υποδομής που ελέγχετε, χωρίς τιμολόγηση ανά μετρική ή εξάρτηση από προμηθευτή. Η ενσωματωμένη στοίβα PostgreSQL και VictoriaMetrics αποθηκεύει τη διαμόρφωση και τις μετρικές χρονοσειρών τοπικά, καθιστώντας την ανάπτυξη πλήρως αυτόνομη από την πρώτη μέρα.