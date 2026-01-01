Αναπτύξτε το Apache HertzBeat με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Open-source agentless real-time observability platform για την παρακολούθηση servers, databases και υπηρεσιών cloud.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Apache HertzBeat
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Apache HertzBeat
Το Apache HertzBeat είναι μια καθοδηγούμενη από την κοινότητα, χωρίς agent πλατφόρμα παρατηρησιμότητας που παρακολουθεί servers, βάσεις δεδομένων, middleware, υπηρεσίες cloud και προσαρμοσμένα τελικά σημεία HTTP και JMX μέσω διαμορφώσιμων προτύπων πρωτοκόλλου. Αντί να εγκαθιστά συλλέκτες σε κάθε στόχο, αναζητά τελικά σημεία μέσω SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP και δεκάδων άλλων πρωτοκόλλων, στη συνέχεια αποδίδει πίνακες ελέγχου, ειδοποιήσεις και σελίδες κατάστασης από ένα ενιαίο περιβάλλον.
Η αυτο-φιλοξενία του HertzBeat στο VPS σας διατηρεί δεδομένα παρακολούθησης, κανόνες ειδοποιήσεων και διαπιστευτήρια στόχων εντός της υποδομής που ελέγχετε, χωρίς τιμολόγηση ανά μετρική ή εξάρτηση από προμηθευτή. Η ενσωματωμένη στοίβα PostgreSQL και VictoriaMetrics αποθηκεύει τη διαμόρφωση και τις μετρικές χρονοσειρών τοπικά, καθιστώντας την ανάπτυξη πλήρως αυτόνομη από την πρώτη μέρα.
Βασικά χαρακτηριστικά του Apache HertzBeat
Παρακολούθηση χωρίς πράκτορα
Διερεύνηση servers, βάσεων δεδομένων και API μέσω SSH, SNMP, JDBC, JMX και HTTP χωρίς την εγκατάσταση συλλεκτών σε κάθε μηχάνημα-στόχο.
Ειδοποίηση ορίων
Καθορίστε κανόνες ειδοποιήσεων με όρια βασισμένα σε εκφράσεις και παραδώστε ειδοποιήσεις σε παρόχους email, Slack, Discord, Telegram, webhooks και SMS.
Δημόσιες σελίδες κατάστασης
Δημοσιεύετε σελίδες κατάστασης με προσανατολισμό στον πελάτη, οι οποίες αναφέρουν τη διαθεσιμότητα (uptime) και τα συμβάντα για επιλεγμένες παρακολουθούμενες υπηρεσίες, χωρίς να εκθέτετε εσωτερικά dashboards.
Προσαρμοσμένα πρωτόκολλα
Προσθέστε νέους τύπους παρακολούθησης γράφοντας πρότυπα εφαρμογών YAML, ώστε να μπορούν να παρακολουθούνται εξειδικευμένα συστήματα χωρίς να περιμένετε για ενσωματώσεις προμηθευτών.
Ενσωματωμένη αποθήκη χρονοσειρών
Περιλαμβάνει VictoriaMetrics για αποτελεσματική μακροπρόθεσμη αποθήκευση μετρικών και PostgreSQL για διαμόρφωση, αφαιρώντας την ανάγκη σύνδεσης εξωτερικών βάσεων δεδομένων.
Γιατί να τρέχω Apache HertzBeat στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.