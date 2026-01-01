Αναπτύξτε Alerta με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα διαχείρισης ειδοποιήσεων ανοιχτού κώδικα που ενοποιεί ειδοποιήσεις παρακολούθησης από οποιαδήποτε πηγή σε ένα ενιαίο dashboard σε πραγματικό χρόνο.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Alerta
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Alerta
Το Alerta είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης και ενοποίησης ειδοποιήσεων ανοιχτού κώδικα που συγκεντρώνει ειδοποιήσεις από Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch και δεκάδες άλλα εργαλεία παρακολούθησης σε μια ενιαία κονσόλα web σε πραγματικό χρόνο. Με την αφαίρεση διπλοτύπων και τη συσχέτιση των εισερχόμενων ειδοποιήσεων, το Alerta εξαλείφει τις καταιγίδες ειδοποιήσεων και δίνει στις ομάδες εφημερίας μια σαφή εικόνα του τι ενεργοποιείται πραγματικά και τι έχει τη μεγαλύτερη σημασία.
Η αυτο-φιλοξενία του Alerta σε ένα VPS δίνει στην ομάδα λειτουργίας σας πλήρη έλεγχο επί της υποδομής ειδοποιήσεων, των πολιτικών διατήρησης και του ελέγχου ταυτότητας — χωρίς να στέλνει δεδομένα παρακολούθησης σε υπηρεσία τρίτου μέρους. Η ενσωματωμένη multi-tenancy σημαίνει ότι μία περίπτωση Alerta μπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα πολλές ομάδες ή περιβάλλοντα πελατών.
Βασικά χαρακτηριστικά του Alerta
Εισαγωγή πολλαπλών πηγών
Λάβετε ειδοποιήσεις από Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, CloudWatch και άλλα, μέσω ενός ενιαίου REST API χωρίς να αναδιαμορφώσετε το monitoring stack σας.
Αποδιπλασιασμός ειδοποιήσεων
Αυτόματη κατάργηση διπλότυπων και συσχέτιση επαναλαμβανόμενων ειδοποιήσεων, ώστε οι μηχανικοί εφημερίας να βλέπουν ένα ενεργήσιμο στοιχείο αντί για εκατοντάδες πανομοιότυπες ειδοποιήσεις.
Παράθυρα συντήρησης
Ορίστε περιόδους αποκλεισμού ανά υπηρεσία, περιβάλλον ή tag για να καταστείλετε αναμενόμενες ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συντήρησης χωρίς να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση.
Multi-tenancy
Εξυπηρετεί πολλές ομάδες ή περιβάλλοντα πελατών από μία μόνο Alerta instance χρησιμοποιώντας προβολές πελατών και scoped API keys.
Ευέλικτη πιστοποίηση
Πραγματοποιήστε έλεγχο ταυτότητας με Basic Auth, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2, ή Azure AD — χωρίς να απαιτείται πάροχος ταυτότητας τρίτου μέρους.
Γιατί να τρέχω Alerta στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.