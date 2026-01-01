Το Alerta είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης και ενοποίησης ειδοποιήσεων ανοιχτού κώδικα που συγκεντρώνει ειδοποιήσεις από Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch και δεκάδες άλλα εργαλεία παρακολούθησης σε μια ενιαία κονσόλα web σε πραγματικό χρόνο. Με την αφαίρεση διπλοτύπων και τη συσχέτιση των εισερχόμενων ειδοποιήσεων, το Alerta εξαλείφει τις καταιγίδες ειδοποιήσεων και δίνει στις ομάδες εφημερίας μια σαφή εικόνα του τι ενεργοποιείται πραγματικά και τι έχει τη μεγαλύτερη σημασία.

Η αυτο-φιλοξενία του Alerta σε ένα VPS δίνει στην ομάδα λειτουργίας σας πλήρη έλεγχο επί της υποδομής ειδοποιήσεων, των πολιτικών διατήρησης και του ελέγχου ταυτότητας — χωρίς να στέλνει δεδομένα παρακολούθησης σε υπηρεσία τρίτου μέρους. Η ενσωματωμένη multi-tenancy σημαίνει ότι μία περίπτωση Alerta μπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα πολλές ομάδες ή περιβάλλοντα πελατών.