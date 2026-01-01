Έκπτωση έως 69% για Apache Druid

Αναπτύξτε Apache Druid με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Βάση δεδομένων αναλύσεων πραγματικού χρόνου, σχεδιασμένη για γρήγορα ερωτήματα slice-and-dice σε δεδομένα συμβάντων ροής και ιστορικά, σε κλίμακα.

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VPS με διαχείριση από τεχνητή νοημοσύνη
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Επιλογή προγράμματος
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Αναπτύξτε Apache Druid με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Apache Druid

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49 /μήνα
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4 TB εύρος ζώνης
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Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
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Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
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66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99 /μήνα
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Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Apache Druid

Το Apache Druid είναι μια βάση δεδομένων ανάλυσης υψηλής απόδοσης, σε πραγματικό χρόνο, ειδικά σχεδιασμένη για OLAP ερωτήματα σε δευτερόλεπτα σε δεδομένα που βασίζονται σε συμβάντα. Αρχικά αναπτύχθηκε στην Metamarkets και τώρα είναι ένα κορυφαίο project της Apache, το Druid τροφοδοτεί αναλύσεις για χρήστες, τηλεμετρία δικτύου, παρακολούθηση απόδοσης εφαρμογών και dashboards clickstream σε εταιρείες όπως οι Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft και Walmart.

Το self-hosting του Druid στο VPS σας σάς προσφέρει μια μηχανή ερωτημάτων προσανατολισμένη σε στήλες, βελτιστοποιημένη για streaming ingestion από Kafka και Kinesis, φιλτράρισμα χρονοσειρών και συγκεντρωτικές λειτουργίες υψηλής ταυτόχρονης εκτέλεσης - χωρίς χρεώσεις cloud ανά ερώτημα ή εξάρτηση από προμηθευτή. Η ενσωματωμένη web console διαχειρίζεται την εξερεύνηση SQL, τις προδιαγραφές ingestion, τη διαχείριση πηγών δεδομένων και την υγεία του cluster από μία μόνο καρτέλα του browser.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Apache Druid

Ενσωματωμένη κονσόλα ιστού

UI βασισμένο σε browser για ερωτήματα SQL, προδιαγραφές εισαγωγής, διαχείριση πηγών δεδομένων και παρακολούθηση υγείας cluster χωρίς ξεχωριστό client.

Εισαγωγή σε πραγματικό χρόνο

Μεταδώστε συμβάντα από Kafka, Kinesis ή HTTP σε αναζητήσιμες datasources μέσα σε δευτερόλεπτα, με εγγυήσεις παράδοσης ακριβώς μία φορά.

Στηλοειδής αποθήκη χρονοσειρών

Η αποθήκευση προσανατολισμένη σε στήλες με ευρετήρια bitmap και χρονολογική κατάτμηση παρέχει φίλτρα υπο-δευτερολέπτου και αθροίσεις σε δισεκατομμύρια γραμμές.

Αρχιτεκτονική Lambda

Το ενοποιημένο επίπεδο ερωτημάτων πάνω από πηγές δεδομένων ροής και παρτίδας επιτρέπει στους πίνακες ελέγχου να συγχωνεύουν γεγονότα σε πραγματικό χρόνο με ιστορικό πλαίσιο με διαφανή τρόπο.

SQL και εγγενή ερωτήματα

Η τυπική ANSI SQL συν ένα JSON-based native query API παρέχουν στους αναλυτές και στις εφαρμογές ευέλικτη πρόσβαση στις ίδιες πηγές δεδομένων.

Γιατί να τρέχω Apache Druid στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία διακομιστή κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀

Noel
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Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.

Omkar
Omkar

Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.

Sylvain
Sylvain

Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.

Herriman
Herriman

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Martin K

Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

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