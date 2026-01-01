Το Apache Druid είναι μια βάση δεδομένων ανάλυσης υψηλής απόδοσης, σε πραγματικό χρόνο, ειδικά σχεδιασμένη για OLAP ερωτήματα σε δευτερόλεπτα σε δεδομένα που βασίζονται σε συμβάντα. Αρχικά αναπτύχθηκε στην Metamarkets και τώρα είναι ένα κορυφαίο project της Apache, το Druid τροφοδοτεί αναλύσεις για χρήστες, τηλεμετρία δικτύου, παρακολούθηση απόδοσης εφαρμογών και dashboards clickstream σε εταιρείες όπως οι Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft και Walmart.

Το self-hosting του Druid στο VPS σας σάς προσφέρει μια μηχανή ερωτημάτων προσανατολισμένη σε στήλες, βελτιστοποιημένη για streaming ingestion από Kafka και Kinesis, φιλτράρισμα χρονοσειρών και συγκεντρωτικές λειτουργίες υψηλής ταυτόχρονης εκτέλεσης - χωρίς χρεώσεις cloud ανά ερώτημα ή εξάρτηση από προμηθευτή. Η ενσωματωμένη web console διαχειρίζεται την εξερεύνηση SQL, τις προδιαγραφές ingestion, τη διαχείριση πηγών δεδομένων και την υγεία του cluster από μία μόνο καρτέλα του browser.