Αναπτύξτε Apache Druid με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Βάση δεδομένων αναλύσεων πραγματικού χρόνου, σχεδιασμένη για γρήγορα ερωτήματα slice-and-dice σε δεδομένα συμβάντων ροής και ιστορικά, σε κλίμακα.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Apache Druid
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Apache Druid
Το Apache Druid είναι μια βάση δεδομένων ανάλυσης υψηλής απόδοσης, σε πραγματικό χρόνο, ειδικά σχεδιασμένη για OLAP ερωτήματα σε δευτερόλεπτα σε δεδομένα που βασίζονται σε συμβάντα. Αρχικά αναπτύχθηκε στην Metamarkets και τώρα είναι ένα κορυφαίο project της Apache, το Druid τροφοδοτεί αναλύσεις για χρήστες, τηλεμετρία δικτύου, παρακολούθηση απόδοσης εφαρμογών και dashboards clickstream σε εταιρείες όπως οι Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft και Walmart.
Το self-hosting του Druid στο VPS σας σάς προσφέρει μια μηχανή ερωτημάτων προσανατολισμένη σε στήλες, βελτιστοποιημένη για streaming ingestion από Kafka και Kinesis, φιλτράρισμα χρονοσειρών και συγκεντρωτικές λειτουργίες υψηλής ταυτόχρονης εκτέλεσης - χωρίς χρεώσεις cloud ανά ερώτημα ή εξάρτηση από προμηθευτή. Η ενσωματωμένη web console διαχειρίζεται την εξερεύνηση SQL, τις προδιαγραφές ingestion, τη διαχείριση πηγών δεδομένων και την υγεία του cluster από μία μόνο καρτέλα του browser.
Βασικά χαρακτηριστικά του Apache Druid
Ενσωματωμένη κονσόλα ιστού
UI βασισμένο σε browser για ερωτήματα SQL, προδιαγραφές εισαγωγής, διαχείριση πηγών δεδομένων και παρακολούθηση υγείας cluster χωρίς ξεχωριστό client.
Εισαγωγή σε πραγματικό χρόνο
Μεταδώστε συμβάντα από Kafka, Kinesis ή HTTP σε αναζητήσιμες datasources μέσα σε δευτερόλεπτα, με εγγυήσεις παράδοσης ακριβώς μία φορά.
Στηλοειδής αποθήκη χρονοσειρών
Η αποθήκευση προσανατολισμένη σε στήλες με ευρετήρια bitmap και χρονολογική κατάτμηση παρέχει φίλτρα υπο-δευτερολέπτου και αθροίσεις σε δισεκατομμύρια γραμμές.
Αρχιτεκτονική Lambda
Το ενοποιημένο επίπεδο ερωτημάτων πάνω από πηγές δεδομένων ροής και παρτίδας επιτρέπει στους πίνακες ελέγχου να συγχωνεύουν γεγονότα σε πραγματικό χρόνο με ιστορικό πλαίσιο με διαφανή τρόπο.
SQL και εγγενή ερωτήματα
Η τυπική ANSI SQL συν ένα JSON-based native query API παρέχουν στους αναλυτές και στις εφαρμογές ευέλικτη πρόσβαση στις ίδιες πηγές δεδομένων.
Γιατί να τρέχω Apache Druid στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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