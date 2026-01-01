Αναπτύξτε το OctoBot με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Open-source crypto trading bot για την αυτοματοποίηση στρατηγικών AI, grid, DCA και TradingView σε 15+ ανταλλακτήρια.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για OctoBot
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OctoBot
Το OctoBot είναι ένα δωρεάν, ανοιχτού κώδικα bot συναλλαγών κρυπτονομισμάτων που συνδέεται με τα Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit και περισσότερα από 15 άλλα ανταλλακτήρια μέσω μιας ενιαίας διαδικτυακής διεπαφής. Υποστηρίζει grid trading, dollar-cost averaging, market making, στρατηγικές βασισμένες σε AI, αυτοματοποίηση TradingView webhook και μια πλήρως scriptable backtesting engine για τη βελτίωση των ρυθμίσεων έναντι ιστορικών δεδομένων αγοράς.
Η αυτο-φιλοξενία του OctoBot στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε API key, προφίλ και ιστορικό συναλλαγών υπό τον άμεσο έλεγχό σας, χωρίς κανένα custodial layer μεταξύ εσάς και του ανταλλακτηρίου. Το browser UI λειτουργεί 24/7 στο VPS σας, έτσι ώστε οι στρατηγικές να συνεχίζουν να εκτελούνται ακόμα και όταν ο τοπικός σας υπολογιστής είναι εκτός σύνδεσης, και το tentacles plugin system σας επιτρέπει να επεκτείνετε το bot με προσαρμοσμένα σήματα ή διεπαφές χωρίς να αγγίξετε το upstream image.
Βασικά χαρακτηριστικά του OctoBot
Υποστήριξη για 15+ ανταλλαγές
Συνδεθείτε σε Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit, και πολλά άλλα χρηματιστήρια spot και futures από μία μόνο υλοποίηση.
Πολλαπλοί τύποι στρατηγικής
Εκτελέστε grid trading, DCA, market making, arbitrage, σήματα με AI και στρατηγικές TradingView webhook παράλληλα σε ανεξάρτητα προφίλ.
TradingView automation
Λάβετε ειδοποιήσεις TradingView απευθείας στο OctoBot για να ενεργοποιήσετε συναλλαγές από τους αγαπημένους σας δείκτες Pine Script χωρίς ενδιάμεσες υπηρεσίες.
Μηχανή backtesting
Αναπαραγωγή στρατηγικών έναντι ιστορικών δεδομένων αγοράς με λεπτομερείς αναφορές απόδοσης πριν ρισκάρετε κεφάλαιο σε ένα ζωντανό χρηματιστήριο.
Σύστημα plugin Tentacles
Επεκτείνετε το OctoBot με κοινοτικές προεκτάσεις για νέες στρατηγικές, ανταλλακτήρια και διεπαφές, ή γράψτε τις δικές σας χωρίς να κάνετε fork το έργο.
Telegram και διαδικτυακές ειδοποιήσεις
Παρακολουθήστε το χαρτοφυλάκιο και τη δραστηριότητα συναλλαγών από τον ενσωματωμένο web πίνακα ελέγχου ή στείλτε ζωντανές ειδοποιήσεις στο Telegram για έλεγχο εν κινήσει.
Γιατί να τρέξω OctoBot στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.