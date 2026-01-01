Το OctoBot είναι ένα δωρεάν, ανοιχτού κώδικα bot συναλλαγών κρυπτονομισμάτων που συνδέεται με τα Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit και περισσότερα από 15 άλλα ανταλλακτήρια μέσω μιας ενιαίας διαδικτυακής διεπαφής. Υποστηρίζει grid trading, dollar-cost averaging, market making, στρατηγικές βασισμένες σε AI, αυτοματοποίηση TradingView webhook και μια πλήρως scriptable backtesting engine για τη βελτίωση των ρυθμίσεων έναντι ιστορικών δεδομένων αγοράς.

Η αυτο-φιλοξενία του OctoBot στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε API key, προφίλ και ιστορικό συναλλαγών υπό τον άμεσο έλεγχό σας, χωρίς κανένα custodial layer μεταξύ εσάς και του ανταλλακτηρίου. Το browser UI λειτουργεί 24/7 στο VPS σας, έτσι ώστε οι στρατηγικές να συνεχίζουν να εκτελούνται ακόμα και όταν ο τοπικός σας υπολογιστής είναι εκτός σύνδεσης, και το tentacles plugin system σας επιτρέπει να επεκτείνετε το bot με προσαρμοσμένα σήματα ή διεπαφές χωρίς να αγγίξετε το upstream image.