Το Postiz είναι μια εναλλακτική λύση ανοιχτού κώδικα σε ακριβά εργαλεία SaaS μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που σας επιτρέπει να προγραμματίζετε, να διαχειρίζεστε και να αναλύετε την παρουσία σας σε X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord και άλλα από ένα ενιαίο περιβάλλον. Η ενσωματωμένη ενσωμάτωση AI με το OpenAI δημιουργεί προτάσεις αναρτήσεων και αυτόματες συμπληρώσεις, ενώ ένας επεξεργαστής τύπου Canva χειρίζεται οπτικό περιεχόμενο.

Η αυτο-φιλοξενία του Postiz στο VPS σας διατηρεί την στρατηγική περιεχομένου και τα δεδομένα αναλύσεων σας ιδιωτικά, καταργεί τις συνδρομές ανά θέση και δίνει στις ομάδες απεριόριστη δυνατότητα προγραμματισμού με προσαρμοσμένες ενσωματώσεις μέσω N8N, Make.com και Zapier.