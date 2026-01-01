Αναπτύξτε Postiz με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα προγραμματισμού αναρτήσεων μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανοιχτού κώδικα με δημιουργία περιεχομένου με AI για 15+ δίκτυα από έναν ενιαίο πίνακα ελέγχου.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Postiz
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Postiz
Το Postiz είναι μια εναλλακτική λύση ανοιχτού κώδικα σε ακριβά εργαλεία SaaS μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που σας επιτρέπει να προγραμματίζετε, να διαχειρίζεστε και να αναλύετε την παρουσία σας σε X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord και άλλα από ένα ενιαίο περιβάλλον. Η ενσωματωμένη ενσωμάτωση AI με το OpenAI δημιουργεί προτάσεις αναρτήσεων και αυτόματες συμπληρώσεις, ενώ ένας επεξεργαστής τύπου Canva χειρίζεται οπτικό περιεχόμενο.
Η αυτο-φιλοξενία του Postiz στο VPS σας διατηρεί την στρατηγική περιεχομένου και τα δεδομένα αναλύσεων σας ιδιωτικά, καταργεί τις συνδρομές ανά θέση και δίνει στις ομάδες απεριόριστη δυνατότητα προγραμματισμού με προσαρμοσμένες ενσωματώσεις μέσω N8N, Make.com και Zapier.
Βασικά χαρακτηριστικά του Postiz
Προγραμματισμός πολλαπλών πλατφορμών
Προγραμματίστε και δημοσιεύστε σε 15+ κοινωνικά δίκτυα ταυτόχρονα από ένα κοινό ημερολόγιο περιεχομένου με αναπρογραμματισμό drag-and-drop και μαζική εισαγωγή CSV.
Δημιουργία περιεχομένου AI
Η ενσωμάτωση του OpenAI προτείνει κείμενο ανάρτησης, ολοκληρώνει προσχέδια και βοηθά στην προσαρμογή των μηνυμάτων στο κοινό της κάθε πλατφόρμας - εξοικονομώντας ώρες χειροκίνητης συγγραφής.
Ενσωματωμένος οπτικός επεξεργαστής
Ένας επεξεργαστής τύπου Canva σάς επιτρέπει να σχεδιάζετε εικόνες και γραφικά με την επωνυμία σας απευθείας μέσα στο Postiz, χωρίς να χρειάζεται να μεταβείτε σε ένα ξεχωριστό εργαλείο σχεδίασης.
Ομαδική συνεργασία
Ο έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων και οι ροές εργασιών έγκρισης επιτρέπουν σε πολλούς συντελεστές να διαχειρίζονται λογαριασμούς social media, διατηρώντας παράλληλα τη συνέπεια της επωνυμίας και την επίβλεψη.
Ενσωματώσεις Αυτοματοποίησης
Εγγενείς συνδέσεις για N8N, Make.com και Zapier σάς επιτρέπουν να ενεργοποιείτε δημοσιεύσεις από εξωτερικά γεγονότα και να δημιουργείτε ολοκληρωμένες διαδικασίες αυτοματοποίησης περιεχομένου.
Γιατί να τρέξω Postiz στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.