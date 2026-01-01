Deploy Apache DolphinScheduler in one click installation.
Visual, low-code data workflow orchestration platform with drag-and-drop DAG authoring and distributed task execution.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Apache DolphinScheduler
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Apache DolphinScheduler
Apache DolphinScheduler is a distributed, easy-to-extend visual workflow orchestration platform purpose-built for big data and modern data pipelines. Unlike code-first orchestrators, it lets data teams design DAGs visually through a drag-and-drop browser interface — no Python required — while still supporting Shell, SQL, Python, Spark, Flink, DataX, SeaTunnel, MLflow, and dozens of other task plugins out of the box.
Originally created by Analysys and donated to the Apache Software Foundation, DolphinScheduler is a top-level Apache project trusted by enterprises across finance, retail, and telecommunications. Self-hosting it on a VPS keeps workflow metadata, task definitions, and data source credentials entirely under your control with no per-task billing or vendor lock-in.
Βασικά χαρακτηριστικά του Apache DolphinScheduler
Visual DAG designer
Drag-and-drop browser interface for building, editing, and versioning workflows without writing orchestration code.
Rich task plugins
Built-in support for Shell, SQL, Python, Spark, Flink, DataX, SeaTunnel, MLflow, HTTP, Kubernetes, and dozens more task types.
Distributed architecture
Decoupled master, worker, alert, and API services coordinated via ZooKeeper for horizontal scaling and high availability.
Multi-tenant security
Role-based access control with project isolation, resource permissions, and Linux tenant mapping for safe shared usage.
Workflow versioning
Every workflow change is tracked with version history, parameter snapshots, and one-click rollback to a previous revision.
Γιατί να τρέξω Apache DolphinScheduler στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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