Το n8n είναι μια πλατφόρμα αυτοματοποίησης ροής εργασιών που συνδέει εφαρμογές, υπηρεσίες και API μέσω μιας οπτικής διεπαφής βασισμένης σε κόμβους. Επιτρέπει σε άτομα και ομάδες να αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες εργασίες, να συγχρονίζουν δεδομένα μεταξύ εργαλείων και να δημιουργούν προσαρμοσμένες διοχετεύσεις ενσωμάτωσης — όλα αυτά χωρίς να δεσμεύουν δεδομένα σε ένα cloud τρίτου μέρους. Με εκατοντάδες ενσωματωμένους κόμβους, υποστήριξη για προσαρμοσμένη λογική JavaScript και εκτέλεση βάσει συμβάντων μέσω webhooks και χρονοδιαγραμμάτων, το n8n χειρίζεται τα πάντα, από απλές ειδοποιήσεις έως σύνθετες πολυ-βηματικές επιχειρηματικές διαδικασίες.

Το self-hosting του n8n στο VPS σας σημαίνει ότι η λογική ροής εργασιών, τα διαπιστευτήρια API και τα δεδομένα εκτέλεσης δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας. Αποκτάτε απεριόριστες εκτελέσεις ροών εργασίας χωρίς τιμολόγηση ανά εργασία, και πλήρη έλεγχο για να επεκτείνετε, να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας και να εκδίδετε τις αυτοματοποιήσεις σας ακριβώς όπως χρειάζεται.