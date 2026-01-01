Εγκαταστήστε το n8n με ένα κλικ.
Open-source πλατφόρμα αυτοματοποίησης ροής εργασιών με οπτικό επεξεργαστή βασισμένο σε κόμβους για τη σύνδεση εφαρμογών, APIs και υπηρεσιών.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με n8n
Το n8n είναι μια πλατφόρμα αυτοματοποίησης ροής εργασιών που συνδέει εφαρμογές, υπηρεσίες και API μέσω μιας οπτικής διεπαφής βασισμένης σε κόμβους. Επιτρέπει σε άτομα και ομάδες να αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες εργασίες, να συγχρονίζουν δεδομένα μεταξύ εργαλείων και να δημιουργούν προσαρμοσμένες διοχετεύσεις ενσωμάτωσης — όλα αυτά χωρίς να δεσμεύουν δεδομένα σε ένα cloud τρίτου μέρους. Με εκατοντάδες ενσωματωμένους κόμβους, υποστήριξη για προσαρμοσμένη λογική JavaScript και εκτέλεση βάσει συμβάντων μέσω webhooks και χρονοδιαγραμμάτων, το n8n χειρίζεται τα πάντα, από απλές ειδοποιήσεις έως σύνθετες πολυ-βηματικές επιχειρηματικές διαδικασίες.
Το self-hosting του n8n στο VPS σας σημαίνει ότι η λογική ροής εργασιών, τα διαπιστευτήρια API και τα δεδομένα εκτέλεσης δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας. Αποκτάτε απεριόριστες εκτελέσεις ροών εργασίας χωρίς τιμολόγηση ανά εργασία, και πλήρη έλεγχο για να επεκτείνετε, να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας και να εκδίδετε τις αυτοματοποιήσεις σας ακριβώς όπως χρειάζεται.
Βασικά χαρακτηριστικά του n8n
Οπτικός workflow builder
Το πρόγραμμα επεξεργασίας κόμβων Drag-and-drop σάς επιτρέπει να σχεδιάζετε οπτικά αυτοματισμούς πολλαπλών βημάτων, με προεπισκοπήσεις εκτέλεσης σε πραγματικό χρόνο για τον εντοπισμό σφαλμάτων σε κάθε βήμα.
Εκατοντάδες ενσωματώσεις
Οι ενσωματωμένοι κόμβοι καλύπτουν δημοφιλείς εφαρμογές, βάσεις δεδομένων και APIs - από το Slack και το GitHub μέχρι το PostgreSQL και τα HTTP requests - έτοιμοι για χρήση χωρίς προσαρμοσμένο κώδικα.
Προσαρμοσμένη JavaScript Λογική
Γράψτε JavaScript απευθείας σε κόμβους ροής εργασιών για να μετασχηματίσετε δεδομένα, να εφαρμόσετε επιχειρηματική λογική ή να καλέσετε οποιοδήποτε εξωτερικό API που δεν καλύπτεται από ενσωματωμένες ενσωματώσεις.
Webhooks και Προγραμματισμός
Ενεργοποιήστε ροές εργασίας άμεσα μέσω webhooks, με ένα χρονοδιάγραμμα cron, ή ως απόκριση σε συμβάντα από συνδεδεμένες υπηρεσίες χωρίς polling.
Αυτο-φιλοξενούμενη ιδιοκτησία δεδομένων
Όλοι οι ορισμοί ροής εργασιών, τα διαπιστευτήρια API και τα αρχεία καταγραφής εκτελέσεων παραμένουν στο VPS σας χωρίς χρεώσεις ανά εκτέλεση και χωρίς όρια χρήσης.
Γιατί να τρέξω n8n στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.