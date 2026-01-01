Εγκαταστήστε το Activepieces με ένα κλικ.
Πλατφόρμα αυτοματισμού ανοιχτού κώδικα no-code με 200+ ενσωματώσεις και ενσωματωμένη υποστήριξη πρακτόρων AI.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Activepieces
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Activepieces
Το Activepieces είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα αυτοματισμού που σας επιτρέπει να συνδέετε τις εφαρμογές σας και να αυτοματοποιείτε επαναλαμβανόμενες εργασίες μέσω ενός οπτικού drag-and-drop builder — χωρίς να απαιτείται κώδικας. Με πάνω από 200 ενσωματώσεις που καλύπτουν εργαλεία παραγωγικότητας, πλατφόρμες επικοινωνίας, βάσεις δεδομένων και υπηρεσίες AI, λειτουργεί ως μια self-hosted εναλλακτική λύση για τα Zapier και Make.
Αυτό που ξεχωρίζει το Activepieces είναι ο εγγενής AI-first σχεδιασμός του: μπορείτε να δημιουργήσετε έξυπνους πράκτορες που χρησιμοποιούν LLMs για να συλλογίζονται και να ενεργούν, να συνδέεστε με MCP-συμβατά εργαλεία, και να εκτελείτε προσαρμοσμένα βήματα JavaScript ή Python όταν το no-code δεν είναι αρκετό. Επειδή όλα λειτουργούν στη δική σας υποδομή, τα API keys, τα δεδομένα πελατών και η επιχειρηματική σας λογική δεν φεύγουν ποτέ από τους servers σας — και δεν υπάρχουν χρεώσεις χρήσης ανά εργασία, ανεξάρτητα από το πόσους αυτοματισμούς εκτελείτε.
Βασικά χαρακτηριστικά του Activepieces
Οπτικό workflow builder
Η διεπαφή Drag-and-drop επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει αυτοματισμούς πολλαπλών βημάτων χωρίς να γράφει κώδικα, μειώνοντας τον χρόνο από την ιδέα στην εκτέλεση του workflow σε λεπτά.
200+ ενσωματώσεις
Συνδέστε Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion, και εκατοντάδες ακόμα άμεσα, καλύπτοντας τα εργαλεία που χρησιμοποιούν ήδη οι περισσότερες ομάδες.
Υποστήριξη AI πράκτορα
Δημιουργήστε πράκτορες που χρησιμοποιούν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα για να συλλογίζονται, να αναζητούν και να αναλαμβάνουν δράσεις—ξεπερνώντας τον αυτοματισμό που βασίζεται σε κανόνες για να χειρίζονται εργασίες που απαιτούν κρίση.
Προσαρμοσμένα βήματα κώδικα
Ενσωματώστε JavaScript ή Python σε οποιαδήποτε ροή για λογική που ξεπερνά το no-code, παρέχοντας στους προγραμματιστές πλήρη ευελιξία χωρίς να εγκαταλείπουν το visual builder.
Χωρίς τιμολόγηση βάσει χρήσης
Το Self-hosting σημαίνει απεριόριστες εκτελέσεις workflow χωρίς επιπλέον κόστος, καθιστώντας το Activepieces οικονομικό για αυτοματοποιημένες ροές εργασίας υψηλού όγκου που θα ήταν ακριβές σε πλατφόρμες cloud.
Γιατί να τρέχω Activepieces στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.