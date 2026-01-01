Το Activepieces είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα αυτοματισμού που σας επιτρέπει να συνδέετε τις εφαρμογές σας και να αυτοματοποιείτε επαναλαμβανόμενες εργασίες μέσω ενός οπτικού drag-and-drop builder — χωρίς να απαιτείται κώδικας. Με πάνω από 200 ενσωματώσεις που καλύπτουν εργαλεία παραγωγικότητας, πλατφόρμες επικοινωνίας, βάσεις δεδομένων και υπηρεσίες AI, λειτουργεί ως μια self-hosted εναλλακτική λύση για τα Zapier και Make.

Αυτό που ξεχωρίζει το Activepieces είναι ο εγγενής AI-first σχεδιασμός του: μπορείτε να δημιουργήσετε έξυπνους πράκτορες που χρησιμοποιούν LLMs για να συλλογίζονται και να ενεργούν, να συνδέεστε με MCP-συμβατά εργαλεία, και να εκτελείτε προσαρμοσμένα βήματα JavaScript ή Python όταν το no-code δεν είναι αρκετό. Επειδή όλα λειτουργούν στη δική σας υποδομή, τα API keys, τα δεδομένα πελατών και η επιχειρηματική σας λογική δεν φεύγουν ποτέ από τους servers σας — και δεν υπάρχουν χρεώσεις χρήσης ανά εργασία, ανεξάρτητα από το πόσους αυτοματισμούς εκτελείτε.